Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
Adam Grzeszak
3 października 2025
Rynek

Natowska rura. Niezbędna armii, ale skorzystają też cywile

3 października 2025
3 października w Warszawie podpisano wstępne porozumienie przewidujące przyłączenie polskiego systemu rurociągów paliwowych obsługiwanych przez PERN do natowskich rurociągów działających na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu. 3 października w Warszawie podpisano wstępne porozumienie przewidujące przyłączenie polskiego systemu rurociągów paliwowych obsługiwanych przez PERN do natowskich rurociągów działających na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu. Nord Stream 2 / materiały prasowe
Bitwy toczą żołnierze, ale losy wojen decydują się w fabrykach, rafineriach i na szlakach transportowych. Dlatego jeżeli chcemy być zintegrowani z NATO i zapewnić armii skuteczne zaopatrzenie, zwłaszcza w paliwo, musimy się zintegrować na poziomie infrastrukturalnym.

Rusza kolejna wielka inwestycja infrastrukturalna, tym razem realizowana wspólnymi siłami państwowej spółki PERN i NATO, a konkretnie Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W piątek w Warszawie podpisano wstępne porozumienie przewidujące przyłączenie polskiego systemu rurociągów paliwowych obsługiwanych przez PERN do natowskich rurociągów działających na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu. Chodzi o budowę 300 km rurociągów – od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą, a także rozbudowę magazynów paliwowych.

Czytaj także: Pora na polską ropę? Będzie się działo. Już bywaliśmy drugim Kuwejtem lub Norwegią

Integracja na poziomie infrastruktury

Sensu tej inwestycji nie trzeba szczegółowo objaśniać: bitwy toczą żołnierze, ale losy wojen decydują się w fabrykach, rafineriach i na szlakach transportowych. Dlatego jeżeli chcemy być zintegrowani z NATO, ważne jest, by ta integracja przebiegała na poziomie infrastrukturalnym. Już druga wojna światowa pokazała, że kluczem do sukcesu jest zapewnienie armii skutecznego zaopatrzenia, zwłaszcza w paliwo. Dlatego na długo przed lądowaniem w 1944 r. w Normandii alianci przygotowywali się do sprawnego zaopatrywania swoich wojsk. Dziś uważa się Operację PLUTO (Pipe Line Under the Ocean) za jeden z kluczowych czynników zwycięstwa. Operacja ta polegała na ułożeniu na dnie Kanału La Manche rurociągu, którym z Anglii na wybrzeże Francji tłoczono paliwo. Dzięki sprawnemu zaopatrzeniu alianckie czołgi, wozy pancerne i ciężarówki mogły tankować bez obaw, że paliwa zabraknie.

Czytaj także: Naftą po oczach? Ukraińcy znów atakują rafinerie, chcą podrażnić Putina

Pod tym względem niewiele się zmieniło. Dziś rurociągi naftowe i paliwowe stanowią podstawę działania nie tylko nowoczesnej armii, ale i całej gospodarki. W Polsce mamy z tym pewien kłopot, bo rozbudowa sieci rurociągów paliwowych napotykała na spore problemy. Dotyczyło to zwłaszcza Pomorza, gdzie działa Rafineria Gdańska. Za czasów rywalizacji Orlenu z Lotosem płocki koncern blokował pomysły podłączenia Gdańska do rurociągów paliwowych PERN z obawy, by Lotos mu nie psuł rynku. Dlatego Lotos musiał utrzymywać spółkę kolejową i wszystko wozić cysternami. Z tego samego powodu pomysły podłączenia polskich rurociągów paliwowych do zachodnich były torpedowane, choć kierowcom dawało to szansę na tańsze paliwo. Zawsze jednak przeważał argument, że monopol Orlenu jest najważniejszy. Nie będzie się Niemiec tuczył na polskich kierowcach. Tuczyć się może tylko Orlen, bo tego wymaga nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Wciąż nie mamy wystarczająco pojemnych magazynów

Dziś okazuje się, że musimy podłączyć się do niemieckiego systemu rurociągów paliwowych, bo tego wymaga nasze bezpieczeństwo militarne. Natowski rurociąg – jak deklaruje wiceminister MON Cezary Tomczyk – będzie instalacją podwójnego przeznaczenia. Może służyć wojskowym, ale także cywilom. Przy okazji umowa o wartości 20 mld zł przewiduje też budowę nowych magazynów paliwowych. To kolejna bardzo potrzebna inwestycja, bo mamy z tym spory kłopot.

Przystępując do UE Polska zobowiązała się do utworzenia 90-dniowej rezerwy strategicznej paliw i ropy naftowej, ale wynegocjowała okres przejściowy do końca 2008 r. Przystępując do Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), zobowiązaliśmy się do stworzenia dodatkowych 10 proc. rezerw, czyli w sumie na 99 dni. I choć magazyny były budowane, to zużycie rosło szybciej, więc wciąż nie mamy wystarczająco pojemnych magazynów.

Czytaj także: Cieśnina Ormuz i inne wąskie gardła świata. Biznes ma się toczyć mimo bomb, rakiet i dronów

Jeszcze się jednak nie cieszmy, bo na razie zawarto umowę wstępną, przewidującą zaplanowanie i zaprojektowanie inwestycji. Biuro Zasobów NATO przyznało na ten cel pieniądze. Zajmie się tym Zakład Inwestycji NATO działający przy polskim MON. Realizacja będzie możliwa dopiero po uzyskaniu akceptacji wszystkich państw Sojuszu.

Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Rynek

Szyfrują, szantażują i rabują. Obce cyberwojska atakują polskie firmy. A te płacą i nie zgłaszają

Rozmowa z Piotrem Ciepielą, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa technologii, partnerem EY, o tym, jak obce cyberwojska atakują polską infrastrukturę i firmy.

Adam Grzeszak
22.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Rynek

Kto nam da jeść, kto nas wyleczy? 1 października prawie milion Ukraińców nie przyjdzie do pracy

Ich prawo do legalnego zatrudnienia wygaśnie wraz z ustawą o pomocy Ukraińcom, której nowelizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wiele polskich firm zostanie sparaliżowanych, ponad 5 proc. pracujących legalnie w Polsce to Ukraińcy.

Joanna Solska
09.09.2025
null
Kraj

Nowe przekazy PiS. Nowogrodzka nadaje: „Wracamy. Was już nie ma”. Tę grę spinów można im zepsuć

W nowym sezonie politycznym Jarosław Kaczyński chce umocnić wrażenie, jakby już miał wygrane następne wybory. Jeszcze nie rządzi, ale już dzieli – przyszłe wpływy, przywileje i posady. Jak PiS tak łatwo wtłacza przekazy o swojej potędze i dlaczego druga strona odpowiada tak słabo?

Mariusz Janicki
18.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Władysław Pasikowski dla „Polityki”: Wojtyła jest postacią tragiczną. Wolimy ułudę od gorzkiej prawdy

Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii – zapowiada Władysław Pasikowski, autor filmu „Zamach na papieża”. I mówi.

Janusz Wróblewski
20.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną