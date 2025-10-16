Izera, czyli jak w kiepskiej telenoweli, ale bez happy endu

Niekończący się i pełen zaskakujących zwrotów akcji serial „budujemy narodowy samochód elektryczny Izera” emituje nowe odcinki. Relacjonujemy je od początku, czyli od 9 lat. Poprzednia seria – przypomnijmy – kończyła się zapowiedzią „to be continued”.

Projekt Izera zamieni się w „hub elektromobilności” (cokolwiek to znaczy) i zostanie zasilony kwotą 4,5 mld zł z KPO, bo Bruksela zatwierdziła nam wydatki na działania E3.1.1, czyli „wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej”, więc za jednym zamachem wykreślimy sobie z rozdzielnika niemal całą przydzieloną kwotę – bez męczenia się z mniej widowiskowymi zadaniami. Bo w Jaworznie las już został wycięty i wszystko jest już przygotowane pod budowę fabryki, więc wybudujmy ją i zaprośmy chiński koncern Geely, by tam produkował elektryki. Do Izery, tej, której nadwozia pokazano latem 2020 r., nie za bardzo jest jak wrócić, bo tamte projekty to prehistoria. Ale może jakoś uda się zaadaptować któryś z modeli Geely, by mógł występować pod polską marką. Chińczycy byli nawet zainteresowani takim scenariuszem, bo Europa jest dla nich dziś ziemią obiecaną. Tylko tu mogą rozwinąć swe motoryzacyjne skrzydła, nieśmiało tylko podcięte przez Brukselę cłami wyrównawczymi. Bo rynek amerykański mają zamknięty, a rynki południowo-wschodniej Azji to już nie to. Chińczycy chcą w Europie produkować swoje auta, dlatego szukają przyczółków.

Zwrot akcji

I znów zaskoczenie: jak ustalił Business Insider, Geely stracił cierpliwość i uznał, że ElectroMobility Poland (EMP), państwowa spółka odpowiedzialna za realizację projektu, gra na czas i nic z tego nie będzie. W tej sytuacji EMP znalazła sobie szybko dwóch innych partnerów z Chin. Pierwszy to firma Chery Automobile, znany chiński koncern samochodowy, ale głównie za sprawą aut spalinowych, nie elektryków. Druga firma to Li Auto, założona przez chińskiego biznesmena Li Xianga w 2015 r., czyli zaledwie rok przed powołaniem ElectroMobility Poland. Samochody produkuje już od 2018, a od 2020 r. jest notowana na nowojorskiej giełdzie.

Jak w kiepskiej telenoweli

EMP aplikuje o te 4,5 mld zł z KPO i ponoć wszyscy są za, ale ciągle pojawiają się jakieś przeszkody. Problem polega jednak na tym, że spółka musi podpisać umowę joint venture z partnerem branżowym, ponownie aneksować umowę pożyczki uzyskanej od Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup działki pod budowę fabryki, a także zapewnić 15 proc. kapitału. Pieniądze musi przyznać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) odpowiadający za tę część funduszy z KPO, ale fundusz nie wyłonił niezależnego doradcy prawnego, bez którego nie uda się podpisać umowy, i jest kłopot. A Bruksela wymaga, by do końca roku sprawa została sfinalizowana. „Toczą się negocjacje. Jesteśmy mocno zdeterminowani, aby zakończyć je sukcesem” – mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z Money.pl.

W przyszłym roku będziemy świętować dziesięciolecie projektu Izera, który nie wyszedł poza gadanie, mrzonki i przepalanie kolejnych milionów publicznych pieniędzy. W tym czasie nowopowstała firma Li Auto zdołała wyprodukować już 1,3 mln aut.