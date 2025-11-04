Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Piątek
Marcin Piątek
4 listopada 2025
Rynek

Kryptol

Polski komitet kryptoolimpijski. Co wiadomo o zondacrypto, które do PKOl wprowadził Piesiewicz?

4 listopada 2025
Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II. Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II. Witold Jarosław Szulecki / East News
Udzielny książę w Polskim Komitecie Olimpijskim Radosław Piesiewicz, któremu od lat towarzyszymy na łamach POLITYKI, znów szokuje. Właśnie zmienił nazwę siedziby PKOl na: zondacrypto Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II.

Wszyscy już chyba słyszeli o sponsorskiej umowie między prezesem a giełdą kryptowalut zondacrypto. Dziś działa ona za granicą, ale jej polska przeszłość jest wyjątkowo mroczna. Jeszcze kilka lat temu nazywała się BitBay, a w mediach przedstawiano ją jako autorski projekt Sylwestra Suszka, który przeszedł błyskotliwą drogę od sprzedaży części komputerowych, przez marketing, pośrednictwo finansowe, aż do największej w Polsce giełdy kryptowalut, na których znał się ponoć jak mało kto. Nazywano go „polskim królem bitcoinów”, a 30-letni Suszek chwalił się, że na giełdzie obroty sięgają miliarda złotych dziennie, kolekcjonował luksusowe samochody i nieruchomości oraz planował wznieść w Katowicach wieżowiec Suszek Tower.

W 2019 r. BitBayowi zaczęli się przyglądać dziennikarze „Superwizjera” TVN. Ujawnili, że udziałowcami firmy są osoby wywodzące się ze śląskiego półświatka, a kryptowalutowa giełda może służyć do prania brudnych pieniędzy. Krajowa Administracja Skarbowa bezskutecznie domagała się od niej danych klientów. W końcu KNF wpisała BitBay na listę ostrzeżeń, a banki obsługujące giełdę wypowiedziały jej rachunki. Suszek przeniósł swój biznes do Estonii.

Czytaj też: Taktyka przetrwania prezesa Piesiewicza. Prezes PKOl mocno trzyma się stanowiska

Znikają nie tylko pieniądze

W marcu 2022 r. Sylwester Suszek przyjechał samochodem do bazy paliwowej w Czeladzi, gdzie trzymał swój helikopter i miał biuro. Później miał zaplanowanych kilka spotkań, na które nie dotarł, a jego telefon stracił zasięg. Ustalono, że ostatnią osobą, która widziała Suszka, jest Marian W.

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Rynek; s. 43
Oryginalny tytuł tekstu: "Kryptol"
Marcin Piątek

Marcin Piątek

W swojej pierwszej poważnej pracy – sportowej redakcji „Rzeczpospolitej” – usłyszał, że brak dyplomu z dziennikarstwa nie przeszkadza w jego uprawianiu, a nawet pozornie zgrany temat ma w sobie potencjał pod jednym warunkiem: nie mielić mielonego.

W „Polityce” od końca 2008 r., a stały związek zawdzięcza Justynie Kowalczyk. Było tak: została w Libercu podwójną mistrzynią świata w biegach narciarskich, w poniedziałkowe przedpołudnie zadzwonił telefon z mitycznego redakcyjnego IV piętra z sugestią, że Justyna świetnie wyglądałaby na okładce, tylko trzeba pod nią co nieco napisać. Termin: sześć godzin. Zamówienie zostało przyjęte, czego następstwem był paraliż twórczy, na szczęście przejściowy. Okładka poszła, etat przyszedł.

W ostatnich latach autorsko aktywny w sportowym rewirze raczej okazjonalnie, stara się teraz nie mielić głównie w dziale rynkowym oraz korzystając z gościnności szefostwa działu społecznego i kulturalnego. Na nadmiar zebranego materiału oraz syntezę przekazu dobrze robi mu thrash metal, ze szczególnym uwzględnieniem królowej gatunku, która, jak wiadomo, jest tylko jedna.

Reklama