Rynek pracy 2025 w Polsce: płace rosną, ale nierówności też. AI zagraża pracownikom coraz bardziej

W sektorze publicznym najwięcej zarabiają górnicy, w prywatnym – informatycy. Biznes szybko się unowocześnia, państwo – niekoniecznie.

Na rynku pracy rok 2025 stał się początkiem rewolucji, która się dopiero rozpędza. Z góry tego nie widać, dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) są optymistyczne – średnie zarobki rosły szybciej niż ceny, a liczba ofert pracy ciągle jest większa niż chętnych do jej podjęcia. Obraz, jaki przedstawia GUS, to jednak tylko wycinek naszego rynku pracy, dotyczy 6,5 mln pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających dziewięć i więcej osób. Wszystkich pracujących jest o prawie 10 mln więcej.

Średnie zarobki tych 6,5 mln osób w październiku wynosiły 8772 zł brutto, czyli na rękę 6310 zł. Problem polega na tym, że pułap średniej i powyżej osiąga zaledwie 30 proc. z grona badanych. Więcej mówi mediana (czyli kwota środkowa), którą GUS wyliczył za czerwiec tego roku: otóż połowa (3,25 mln osób) zarabiała wtedy 7138 zł brutto lub więcej, a druga połowa mniej. Przez rok kwota środkowa wzrosła jednak aż o 9,7 proc.

Do tej pory nie wiedzieliśmy, jak kształtują się wynagrodzenia w firmach zatrudniających do dziewięciu osób, ostatnio GUS wyliczył dla nich także czerwcową medianę – wyniosła 4666 zł, a więc prawie 2,5 tys. zł mniej niż średnia. Potwierdzają się opinie, że zarobki w mikrofirmach dyktuje płaca minimalna. Trzeba też pamiętać, że dane GUS o przeciętnych zarobkach nie uwzględniają 1,5 mln osób samozatrudnionych ani 1,2 mln utrzymujących się tylko z umów zlecenia. Średnia płaca nie oznacza więc, że otrzymuje ją przeciętny Polak, dla większości to raczej pensja marzeń.

Jeśli spojrzeć na październikowe dane pokazujące, w których branżach średnie płace są najwyższe, liderem (14,4 tys. zł) jest informacja i komunikacja, numerem dwa działalność finansowa i ubezpieczeniowa (13,4), potem naukowa i techniczna (12,1) i dopiero na czwartym miejscu górnictwo (12).