Cezary Kowanda
13 lutego 2026
Rynek

Droższy styczeń. Inflacja pod kontrolą, ale wydajemy coraz więcej. Co dalej?

Ceny żywności są zawsze największą niewiadomą. Ceny żywności są zawsze największą niewiadomą. ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock
Według wstępnych danych GUS, ogłoszonych dzisiaj, inflacja w styczniu wyniosła 2,2 proc. To lepszy wynik niż w grudniu, ale równocześnie gorszy od oczekiwań ekspertów.

Znaczna część ekspertów przewidywała, że tempo wzrostu cen spadło poniżej 2 proc. Styczniowy wynik jest zatem dobry, ale nie bardzo dobry. Tym bardziej że w porównaniu z grudniem (wówczas roczna inflacja była na poziomie 2,4 proc.) ceny wzrosły aż o 0,6 proc. W ten sposób zakończył się niemal półroczny okres stabilności – od sierpnia aż do grudnia ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca nie zmieniały się albo rosły o zaledwie 0,1 proc.

Na spory skok cen pomiędzy grudniem a styczniem złożyło się kilka elementów. Chociaż ceny prądu (za kilowatogodzinę) pozostały stabilne mimo ich odmrożenia, wróciła opłata mocowa, a niektórzy dostawcy przywrócili opłaty handlowe. W efekcie inflacja miesięczna w kategorii „mieszkanie”, obejmującej koszty utrzymania nieruchomości, wyniosła aż 1,3 proc. W porównaniu z grudniem również o 1,3 proc. podrożała żywność, a o 0,7 proc. alkohole i papierosy (to z kolei już częściowo widoczny efekt podniesienia akcyzy). Dobre wiadomości? Nadal tanieje paliwo – o niemal 2,5 proc. w porównaniu do grudnia i aż o 7 proc. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Czytaj także: Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha

Żywność – największa niewiadoma

Chociaż ceny w styczniu zwiększyły się bardziej, niż prognozowano, inflacja na poziomie 2,2 proc. nie powinna niepokoić. Jest blisko celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.) – zupełnie inaczej niż rok temu, gdy wynosiła ok. 5 proc., czyli przekraczała go dwukrotnie. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej sygnalizują, że w marcu możliwa jest obniżka stóp procentowych, choć zapewne tylko o 0,25 proc. Prawdopodobnie stopy są już blisko docelowego poziomu, który większość ekonomistów widzi dziś w okolicach 3,5 proc. dla stopy referencyjnej. Obecnie wynosi ona 4 proc.

Co dalej? Prognozy mówią, że w tym roku średnia inflacja powinna wynieść ok. 2 proc., czyli być zbliżona do styczniowej. Największa niewiadoma to tradycyjnie żywność – uzależniona od trendów światowych i sytuacji pogodowej w naszym kraju. Po chwilowym wzroście w czasie silniejszych mrozów w styczniu ustabilizowały się europejskie ceny gazu. Wzrost płacy minimalnej w styczniu był skromny, co z pewnością nie jest dobrą informacją dla osób z niskimi wynagrodzeniami, ale powinno działać hamująco na inflację. Z drugiej strony skala niepewności w światowej gospodarce (przede wszystkim z uwagi na politykę celną Donalda Trumpa) jest tak ogromna, że wszelkie prognozy trzeba traktować z wielką ostrożnością. Cieszmy się względną cenową stabilnością – z pewnością nie potrwa zbyt długo.

Czytaj też: Rok pięciu cięć. Stopy procentowe znów w dół – inflacja opanowana?

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
