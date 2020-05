MiesiącRóżnorodności online

Coroczny, ogólnopolski Dzień Różnorodności przenosi się do sieci i przybiera formę Miesiąca Różnorodności.

To inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Henkel Polska. Przez cały maj na stronie KartaRoznorodnosci.pl oraz na facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia prezentowane będą eksperckie materiały: podcasty, wywiady, artykuły związane z przyszłością rynku pracy. Jak będzie on się zmieniał? Jak ważne – w trudnych czasach - będzie zarządzanie różnorodnością w organizacjach. Czego już się nauczyliśmy? Jakie nowe pytania o przyszłość przyniosła teraźniejszość? To tylko niektóre pytania na jakie szukać będą odpowiedzi przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury oraz eksperci zajmujący się zarządzaniem różnorodnością, działający na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz dyskryminacją. Celem tych działań jest podzielenie się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami związanymi z miejscem pracy.

Dodatkowo, 26 maja Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentuje raport z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”, przeprowadzonego we współpracy z Santander Bank Polska i Henkel Polska. A 29 maja –zostanie ogłoszona lista firm, które znajdą się w II edycji Diversity & Inclusion Rating - narzędzia stworzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska.