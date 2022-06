Ogólnopolski konkurs Współistnienie w różnorodności

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, pedagogów, studentów pedagogiki na krótką formę animacyjną poświęconą współistnieniu w różnorodności.

Uczelnia liczy na prace, które podejmować będą temat edukacji włączającej, tego co oznacza różnić się, jakie to uczucie, jak definiujemy różnorodność, jak możemy łączyć się, komunikować i współistnieć w różnorodnym społeczeństwie. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają zarówno dzieci i młodzieży do 14 roku życia, jak i nauczycieli, pedagogów, studentów pedagogiki. Mile widziane będą również zgłoszenia z przedszkoli i szkół ogólnokształcących oraz od osób indywidualnych. Prace można też przesyłać zespołowo.

Akademię w konkursowych działania wspierają partnerzy projektu I_AM – Razem budujemy szkołę dla każdego – z Grecji, Cypru, Węgier i Polski. Pomysł na konkurs animacyjny ma na celu wspieranie edukacji włączającej poprzez innowacyjne, interdyscyplinarne podejście skoncentrowane na osobie i oparte na sztuce. W ramach I_AM prowadzimy i inicjujemy działania tworzące przyjazne środowisko dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych.

Zasady konkursu



Krótkie formy animacji wideo (do 3 minut) o tematyce edukacji włączającej, w formacie MP4 Full HD można przesyłać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres e-mail: education2@animasyros.gr za pośrednictwem formularza.

Atrakcyjne nagrody



Członkowie i członkinie zwycięskich drużyn z każdego kraju uczestniczącego w projekcie I_AM (Cypr, Grecja, Węgry, Polska) zaprezentują swoje prace na Międzynarodowym Festiwalu Animacji Animasyros, 20-25 września 2022 r. w Grecji, na wyspie Syros. Nagrodzone filmy prezentowane będą również na festiwalach animacji w całej Europie oraz rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych projektu I_AM i partnerów.

Więcej na: