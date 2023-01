Top Employers Polska 2023: 14. edycja programu w Polsce – 76 laureatów

Czternasta edycja programu wyłoniła 76 laureatów – liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Top Employers Institute od ponad 30 lat bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej. Tytuł Top Employer otrzymują tylko firmy, które pozytywnie przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji. W 2023 roku Top Employers Institute przyznał ten tytuł ponad 2000 organizacjom w 121 krajach.

W Polsce, wśród laureatów są 2 organizacje, które są w programie od 14 lat, 29 firm od minimum 5 lat przystępuje corocznie do weryfikacji swoich strategii i polityk HR, zaś 8 organizacji to nowi uczestnicy. 46 organizacji spośród certyfikowanych 76 uzy­skało prawo do posługi­wania się nie tylko cer­tyfikatem Top Employ­er Polska, lecz również Top Employer Europe.

Jak wynika z badania w tym roku głównym priorytetem dla polskich pracodawców jest rozwijanie umiejętności przywódczych, na drugim - zaangażowanie pracowników, zaś na trzecim – zmiany organizacyjne i kulturowe.

Top Employers Polska 2023 (w kolejności alfabetycznej):

Accenture; Adient Poland Sp. z o.o.; Alcon Polska; Alstom w Polsce; Amadeus Polska Sp. z o.o.; Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.; Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.; ANWIL S.A.; AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Bank Pekao S.A.; Baxter Polska Sp. z o. o.; bioMérieux Polska Sp. z o.o.; BNP Paribas Bank Polska S.A.; Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.; British American Tobacco Trading Polska; C.H. Robinson Polska S.A.; Capgemini Polska Sp. z o.o.; CHEP Polska; Chiesi Poland; Clariant; De Heus Sp. z o.o.; DHL Express (Poland) Sp. z o.o.; DHL Global Forwarding Sp. z o.o.; DHL Parcel Poland; DHL Supply Chain; EDP Renewables Polska; Electrolux Poland Sp. z o.o.; Emitel S.A.; GroupM Poland; Grupa Kapitałowa PKP Energetyka; Grupa VELUX w Polsce; HCL Poland sp. z o.o.; Huawei Polska Sp. z o.o.; Imperial Brands in Poland; Inetum Polska; Infosys Poland Sp. z o.o.; ING Bank Śląski S.A.; ING Hubs Poland; JTI Poland; Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.; Lafarge Polska; Lidl Polska; LOTTE Wedel; Makro Polska; MAN Trucks Sp.z o.o.; Medtronic Poland Sp. z o.o.; Ministry of Finance; Mleczarnia Turek; Mondelez Polska Sp. z o.o.; Mondi Świecie S.A.; MSD Polska; MTU Aero Engines Polska; Nationale-Nederlanden; NatWest Polska; PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o.; Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o.; Pfizer Polska; PKO Bank Polski; Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.; Provident Polska S.A.; QIAGEN Business Services; Saint-Gobain w Polsce; Santander Bank Polska S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; SAP Polska; STU ERGO Hestia S.A.; Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. OBI Centrala Systemowa sp. z o.; Takeda Pharma; Takeda SCE; Toyota Financial Services; Unibail-Rodamco-Westfield; UniCredit Poland; Whirlpool Poland; Worldline Poland; Zoetis Poland.

O Top Employers Institute: Top Employers Institute jest globalną organizacją, której celem jest wyłanianie pracodawców, którzy w najlepszy sposób dbają o swoich pracowników. Siedziba główna TEI znajduje się w Amsterdamie, zaś 11 biur zlokalizowanych jest na całym świecie.