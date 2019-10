Poddasze gotowe na zimę

Energooszczędne okna dachowe to korzyść podwójna, bo dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nie tylko płacimy mniej za ogrzewanie, ale też chronimy środowisko.

Z jednej strony wysokie ceny energii, a z drugiej rosnąca świadomość zanieczyszczenia powietrza – to dwa najważniejsze powody, dla których coraz większą wagę przywiązujemy do parametrów termoizolacyjnych przy wyborze materiałów budowlanych. Chcemy nie tylko obniżać rachunki, ale też pomóc w ten sposób w walce ze smogiem, który stał się niestety w Polsce normą, a nie wyjątkiem w chłodne dni. Także producenci starają się zaoferować materiały coraz bardziej energooszczędne. Robią tak nie tylko po to, żeby przekonać do siebie klientów, ale też by spełnić bardziej restrykcyjne przepisy.