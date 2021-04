Boisko w ogrodzie

Gdy siłownie są zamknięte, a obiekty sportowe niedostępne dla amatorów, dobrym pomysłem może być wykorzystanie własnego ogrodu do aktywności fizycznej.

Nowoczesne boiska budują samorządy przy szkołach, a także hotele, które chcą poszerzać ofertę dla swoich gości. Jednak coraz częściej takim rozwiązaniem interesują się również osoby prywatne, zwłaszcza gdy mają do dyspozycji większy ogród. Ten trend istniał już przed pandemią, ale teraz zdecydowanie zyskał na znaczeniu. I trudno się temu dziwić. – Myślę, że wynika to ze wzrostu świadomości naszych rodaków, jak bardzo aktywny tryb życia jest potrzebny do zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia, zwłaszcza że tak wielu z nas spędza długie godziny, siedząc przy biurku.