Dom ciepły i ekonomiczny

Wymiana starego pieca nie wystarczy, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie. Niezbędna jest kompleksowa termomodernizacja, którą wspierają różne dotacje. Niestety, wciąż zbyt małe i nie zawsze właściwie skonstruowane.

Kończąca się zima udowodniła, że inwestycje w docieplanie naszych domów opłacają się bardziej niż kiedykolwiek. Bez względu na to, czy do ogrzewania potrzebujemy węgla, prądu czy gazu, rachunki rosną w błyskawicznym tempie i nawet chwilowe obniżenie podatków niewiele pod tym względem zmieni. Perspektywy są bardzo pesymistyczne – nawet jeśli ceny surowców ustabilizują się, koszt ogrzewania na pewno nie wróci do poziomów sprzed kilku lat. Potrzeba modernizacji wielu starszych budynków jest znana od dawna, a jednak w ostatnich latach w centrum uwagi znalazła się raczej konieczność wymiany źródeł ciepła, przede wszystkim starych pieców węglowych.