Elegancka ochrona

Tynk, drewno, a może deski z włókno cementu: jaką elewację wybrać, aby dom był jednocześnie estetyczny i dobrze zabezpieczony?

Elewacja to wizytówka domu – po niej często ocenia się budynek i jego właściciela. Jednak w rzeczywistości pełni ona też inne funkcje poza wizerunkowymi. Chroni dom przed czynnikami panującymi na zewnątrz i zabezpiecza go przed otoczeniem. Dlatego tak ważne jest zastosowanie na niej materiałów o jak najlepszych parametrach, które pozwolą cieszyć się osiągniętym efektem przez wiele lat i nie będą narażać właścicieli na częste prace konserwacyjne czy remonty. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych produktów, które można zastosować do wykończenia zewnętrznych ścian domu.

W ostatnich latach popularnością cieszą się przede wszystkim proste formy, bez licznych detali, z elewacjami przyciągającymi wzrok. Do wykończenia domów używa się różnych materiałów, takich jak: tynk, naturalne drewno czy deski elewacyjne z włókno-cementu. Czym charakteryzują się poszczególne rozwiązania? Nadal najczęściej na elewacjach możemy spotkać tynk. To z pewnością jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Jego zaletą jest także szeroka paleta barw, dzięki której można wyróżnić dom, wybierając kolor najbardziej odpowiadający inwestorowi. Bogata oferta różnych rodzajów tynków pozwala wybrać ten, który w największym stopniu spełni oczekiwania inwestora.

Tynk akrylowy wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, jest jednak wrażliwy na silne słońce oraz mróz. Główną zaletą tynku mineralnego jest bardzo wysoka przepuszczalność pary, wymaga on jednak pokrycia farbą elewacji, co generuje dodatkowe koszty oraz wymaga więcej czasu i pracy. Tynki silikonowe i silikatowe zapewniają większą trwałość, są jednak najdroższe. Jednym z największych zagrożeń przy wyborze tego rodzaju pokrycia elewacji jest to, że może dochodzić na niej do spękań, które najczęściej są efektem nieprawidłowego montażu. Tynk narażony jest także na działanie wilgoci, która może spowodować powstanie nalotu na ścianach, a w trakcie montażu należy wykorzystywać wyłącznie przeznaczone do tego zadania preparaty.

Ponadczasowy i niezwykle piękny efekt na elewacji daje zastosowanie na niej naturalnego drewna. Ociepla ono wizerunek domu i dodaje mu elegancji. Odpowiednio wyprofilowane deski idealnie wpisują się w styl skandynawski, który już od dłuższego czasu ma w Polsce wielu entuzjastów. Jednak drewno na elewacji stosuje się także w ramach innych stylów architektonicznych. Drewnem można nie tylko pokryć cały budynek, ale także poszczególne jego elementy, uzyskując w ten sposób charakterystyczne akcenty. Często stosowane jest w połączeniu z innymi materiałami, takimi jak cegła czy tynk. Należy jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu desek oraz regularnej konserwacji, aby jak najdłużej cieszyć się z uzyskanego efektu. To właśnie konieczność poddawania elewacji cyklicznym pracom konserwującym wydaje się jedną z największych wad tego materiału.

Alternatywą dla naturalnego drewna są deski wykonane z włókno-cementu. Nie wymagają one ani dodatkowego zabezpieczenia, ani pielęgnacji, co zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni stanowi niewątpliwą korzyść – oszczędność czasu i pieniędzy. Do produkcji włókno-cementu wykorzystywane są naturalne surowce (takie jak woda, piasek, włókna celulozowe), co sprawia, że nie zawiera żadnych szkodliwych dla środowiska substancji i jest neutralny dla zdrowia. Okazuje się niezwykle trwałym materiałem (jego żywotność wynosi ponad 50 lat), odpornym na gnicie, pleśń oraz niepożądane działanie bakterii i owadów. Wykonane z niego deski cechuje lekkość, a przy tym wytrzymałość na wszelkie warunki atmosferyczne.

Deski z włókno-cementu są także ognioodporne, a ich instalacja może być niezwykle prosta. Łatwo je przyciąć, nie ma potrzeby wcześniejszego ich nawiercania, a duży wybór pasujących profili zapewnia idealne wykończenie. Materiał dostępny jest w szerokiej palecie trwałych kolorów, które można łatwo dopasować do wybranego projektu. Deski elewacyjne nie wymagają regularnej konserwacji czy wcześniejszego przygotowania. Jeżeli ulegną zabrudzeniu, łatwo je wyczyścić przy pomocy wody i mydła.

– Deski elewacyjne Cedral montuje się w systemie fasady wentylowanej. Składa się ona z podkonstrukcji drewnianej lub aluminiowej oraz okładziny ułożonej w dowolny wzór. Między podkonstrukcją a okładziną znajduje się tzw. szczelina wentylacyjna, umożliwiająca przepływ powietrza, zapewniająca dodatkową izolację akustyczną i odprowadzanie wilgoci ze ścian. System ten umożliwia „oddychanie” ścian, co korzystnie wpływa na izolację. Dzięki temu obiekt może spełnić najwyższe wymagania w zakresie energooszczędności. Deski elewacyjne stosuje się na wszystkich rodzajach konstrukcji, zarówno na nowych budynkach, jak i remontowanych – wyjaśnia Grzegorz Radzyński, Country Manager Polska w Etex Exteriors Division (właściciel marki Cedral).