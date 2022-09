Po frankach złotówki?

Frankowiczów do sądów pcha nie tylko silna szwajcarska waluta, ale też nowe podwyżki stóp w alpejskim kraju. Czy wkrótce dołączą do nich też kredytobiorcy złotowi, kwestionujący legalność wskaźnika WIBOR?

Czwartek, 22 września to kolejny sądny dzień dla frankowiczów. Tego dnia szwajcarski bank centralny ogłosi decyzję w sprawie zmiany stóp, do tej pory wciąż ujemnych. Prawie na pewno pójdą one w górę. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu podstawowa stopa zwiększy się z -0,25 do 0,25, a być może nawet do 0,5 proc. Z jednej strony Szwajcaria jest dziś obiektem zazdrości całej Europy, bo roczna stopa inflacji wynosi tam zaledwie 3,5 proc., podczas gdy średnia unijna doszła do 10 proc., a w Polsce ceny rosną już w tempie powyżej 16 proc.