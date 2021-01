Niech się „Tygodnik Powszechny” stąd zabiera! Kuria wyprasza

Decyzję kurii krakowskiej, by wymówić umowę najmu redakcji „Tygodnika Powszechnego”, można odczytać jako małostkową i lekceważącą historyczne i kulturowe znaczenie tego pisma.

W długiej historii „Tygodnika Powszechnego” kuria krakowska podejmowała próby usunięcia redakcji czasopisma z lokalu przy ul. Wiślnej 12, który mu odpłatnie wynajmowała. Powody były różne: czasem materialne, kiedy kuria szukała większych przychodów, czasem ideologiczne, kiedy „Tygodnik” szedł inną drogą w sprawach kościelnych czy politycznych niż Kościół instytucjonalny w Krakowie i Polsce.

„Tygodnik” ma się wyprowadzić

Nigdy jednak kuria nie zdecydowała się ostatecznie na wymówienie „Tygodnikowi” skromnych pomieszczeń w centrum historycznego Krakowa. Nie uczyniono tego za czasów kard. Macharskiego i kard. Dziwisza, nie mówiąc już o czasach, gdy w kurii przy ul. Franciszkańskiej mieszkał i pracował kard. Wojtyła. Wszyscy trzej hierarchowie odwiedzali redakcję lub zapraszali ją po sąsiedzku na braterskie rozmowy Polaków. Tak było w Polsce pod rządami PZPR i w Polsce po demokratycznym przełomie 1989 r. Redakcja była ciekawa opinii hierarchów, hierarchowie tolerowali niezależność redakcji pod kierownictwem Jerzego Turowicza.

„Tygodnikowi” drzwi pokazał dopiero abp Jędraszewski, którego w Krakowie osadził papież Franciszek. Redakcja poinformowała właśnie, że kuria wymówiła czasopismu umowę najmu. Taki prezent na nowy rok. „Tygodnik” wyprowadzi się z Wiślnej w 76. rocznicę swego powstania. Razem z nim wyprowadzi się z zabytkowej kamienicy legenda czasopisma, ważnego w historii Kościoła, kultury i Polski.

Kłopot przejściowy, techniczny

Chyba żaden opiniotwórczy polski tygodnik nie może się poszczycić tak długim stażem i takim kręgiem autorów, redaktorów i współpracowników, reprezentujących taką różnorodność poglądów i opinii. Od Turowicza przez Kisielewskiego, Lema, Jana Józefa Szczepańskiego po Miłosza, Herberta, Świetlickiego i Pilcha. Od księdza, kardynała i papieża Wojtyły po księży Tischnera, Musiała, Bonieckiego i rogatą „pocztę Ojca Malachiasza” pióra Tadeusza Żychiewicza. Od Krzysztofa Kozłowskiego, Mieczysława Pszona i Józefy Hennelowej po Normana Daviesa i Zbigniewa Brzezińskiego.

Nie piszemy tu jednak nekrologu. „Tygodnik Powszechny” wiadomość o wypowiedzeniu umowy najmu przyjął ze spokojem. W Krakowie już trwają starania o znalezienie nowej siedziby czasopisma. Kłopot będzie przejściowy, techniczny. Nowy lokal może okazać się dogodniejszy i równie dobrze sprzyjający pracy redakcji. Czasopismo ma potencjał rozwojowy, nowy krąg współpracowników, nowych, młodych czytelników. Nie tracąc swej tożsamości – katolickiego pisma kulturalno-społecznego – pozostaje otwarte na nowe prądy ideowe i duchowe w Polsce i na świecie.

Co na to biskupi?

A jednak wiadomość o decyzji kurii krakowskiej budzi smutek i bulwersuje. Bo można ją odczytać jako małostkową, całkowicie pozbawioną klasy i ostentacyjnie lekceważącą historyczne i kulturowe znaczenie „Tygodnika Powszechnego” jako instytucji polskiego życia publicznego. To wszystko dla kościelnej władzy i biurokracji się nie liczy. Ważniejsze okazuje się zrobienie przykrości i utrudnienie funkcjonowania ludziom, którzy nie są entuzjastami ultrakatolickiej linii obecnego metropolity. Być może w otoczeniu abp. Jędraszewskiego i wśród jego sympatyków decyzja się spodoba, poza nimi jednak tylko pogorszy jego wizerunek. A wraz z nim wizerunek Kościoła instytucjonalnego, bo sekowanie „Tygodnika” przez władzę kościelną oznacza pogardę dla jego dorobku i dla tej koncepcji katolicyzmu, którą „Tygodnik” reprezentuje wraz ze „Znakiem” i „Więzią”. W tym sensie decyzja jest symboliczna: wyprasza z Kościoła to wszystko, co „Tygodnik” wniósł do myśli katolickiej i kultury polskiej.

W „Tygodniku” publikowało wielu duchownych, którzy dziś są biskupami. Czy się odezwą, kiedy wyrządza się mu krzywdę? Miejmy nadzieję, że po usunięciu „Tygodnika” z Wiślnej nikomu w kurii nie przyjdzie do głowy, żeby usunąć także z budynku tablicę upamiętniającą Jerzego Turowicza, który przepracował tam ponad pół wieku.

