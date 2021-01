Czy mój brzuch jest nadal mój? Gdzie się zwracać o pomoc

W odpowiedzi na zakaz aborcji powstały sieci wsparcia dla osób potrzebujących pomocy i aborcji. Jako kobiety dość dobrze wiemy, co robić, nie jesteśmy bezsilne.

Choć zakaz uzasadniano, przedstawiając to jako sposób zwiększania liczby urodzeń, efekty przyniósł wręcz przeciwne. Zacytujmy opracowanie GUS: „Stan depresji urodzeniowej trwa już prawie 30 lat – od 1990 r. wielkość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, czyli nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Z roku na rok zmniejszała się liczba urodzeń...”. Antyrekordowy był pod tym względem 2013 r., kiedy współczynnik wyniósł 1,29. Chodzi tu o liczbę dzieci w stosunku do liczby kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat). Tak kształtuje się to na wykresie opracowanym przez GUS:

Aborcja w Polsce została zakazana w 1993 r. Miał to być sposób na podniesienie wskaźnika urodzeń. Dzieci jednak wciąż nie przychodzą na świat w wystarczającej liczbie. Może to być kwestia wymierających bocianów lub znikających pól kapusty. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Polki mimo zakazu dokonują aborcji.

Od zakazu aborcji dzieci się nie rodzą

W ogóle Polska na tle Unii Europejskiej wypada, jeśli chodzi o dzietność, bardzo słabo. Dziwne, prawda? Przecież niemal w każdym z krajów europejskich aborcja jest legalna, a zakaz aborcji miał zwiększać liczbę urodzeń, a nie ją zmniejszać... Tymczasem najwyższa stopa dzietności notowana jest w krajach zachodniej i północnej Europy – we Francji (1,99), Irlandii (1,96), Islandii (1,93), Szwecji (1,89), Wielkiej Brytanii (1,83), Norwegii (1,78) oraz Finlandii i Belgii (1,75). Od zeszłego roku, kiedy zalegalizowano dostęp do zabiegu w Irlandii, w każdym z tych krajów aborcja jest dziś legalna. Patrząc na ten jeden przypadek, warto pamiętać, że Irlandki miały blisko do przyjmującej je z wyrozumiałością Wielkiej Brytanii. Brexit, komplikujący kwestię refundacji zabiegów medycznych, mógł być jednym z istotnych czynników przyspieszających legalizację aborcji w tym kraju.

Jak wytłumaczyć niedobór dzieci? Nie wnikając w czynniki psychologiczne, warto zauważyć, że może jest to kwestia ekologii i rolnictwa. Wyginęło sporo bocianów, a pola kapusty zaorano pod osiedla apartamentowców. Nieco bardziej wiarygodna hipoteza jest taka, że mimo zakazu Polki jednak przerywają ciążę.

Według Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny co roku aborcję przeprowadza od 80 do 120 tys. kobiet w Polsce. Dotyczy to także legalnych zabiegów, których czasami nie dawało się zrobić ze względu na wszechobecną klauzulę sumienia, lęk lekarzy przed stygmatyzacją społeczną czy zastraszające interwencje środowisk anti-choice.

Polki wiedzą. Sieć wsparcia aborcyjnego

To dobra wiadomość o tyle, że jako kobiety dość dobrze wiemy, co robić, i nie jesteśmy bezsilne. W odpowiedzi na zakaz aborcji środowiska kobiece i feministyczne stworzyły sieci wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Sprawdzą się również w przypadku ciąży, którą kobieta zdecyduje się przerwać z przyczyn embriopatologicznych (wady płodu) – przesłanki właśnie zlikwidowanej przez publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.

Zanim przejdę dalej, powinnam podkreślić: mimo drakońskich zakazów kobiety w Polsce nie podlegają karze za przerwanie własnej ciąży. Niestety nie dotyczy to osób im pomagających. Niedawno usłyszeliśmy o wyroku sześciu miesięcy więzienia dla partnera kobiety, gdyż kupił jej pigułki do aborcji farmakologicznej i nieopatrznie się do tego przyznał. Jeśli jednak kobieta kupi je sama, nikt nie może jej z tego tytułu ścigać.

Obecnie to aborcja farmakologiczna jest najpopularniejszym sposobem przerywania ciąży. Pigułki są bezpieczne i niedrogie, a w wielu przypadkach wręcz darmowe. Po informacje i nie tylko zwrócić się można do Aborcyjnego Dream Teamu (http://aborcyjnydreamteam.pl/) lub rekomendowanej przez Federę, czyli Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizacji Women on Web (mail: info@womenonweb.org).

Jak podkreślają aktywistki z Federy: „Przerywanie ciąży towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Wraz z rozwojem technologicznym doskonalono jego metody. Obecnie tabletki poronne są powszechnie wykorzystywane ze względu na relatywnie niski koszt i wysoką skuteczność. Aborcja farmakologiczna (ang. medical abortion) jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą przerywania ciąży, także dla nastolatek. Stanowi alternatywę do metod chirurgicznych (ang. surgical abortion). Nie ma nic wspólnego z antykoncepcją awaryjną, która to służy zapobieganiu ciąży”.

Za granicą i przez telefon

Federa stworzyła również zestawienie innych dostępnych opcji przerywania ciąży: „Cały czas dostępne jest i legalne przerywanie ciąży w klinikach zagranicznych (Niemcy, Słowacja, Szwecja, Czechy, Austria), gdzie prawo jest bardziej liberalne.

Są organizacje, które wspierają te wyjazdy nie tylko logistycznie, ale też finansowo.

Aborcja bez Granic: +48 22 29 22 597

Ciocia Basia: ciocia.basia@riseup.net, +48 22 39 70 500

Ciocia Wienia: ciocia-wienia@riseup.net

Ciocia Czesia: ciocia_czesia@riseup.net

Ciocia Basia, Ciocia Wienia, Ciocia Czesia na miejscu pomagają z zakwaterowaniem i wsparciem przy całym procesie aborcji.

Aborcja dla osób z Polski będzie za darmo w państwach skandynawskich – obecnie prawo jest dostosowywane, aby było to dla nas możliwe. Równocześnie budowane są sieci wsparcia na miejscu”.

Telefon do Aborcji bez Granic, +48 22 29 22 597, oglądaliśmy na transparentach przygotowywanych na demonstracje, w mediach społecznościowych, a nawet na wykupionych społecznie billboardach. Jego jak najszersze rozpowszechnianie gwarantuje, że dotrze do wszystkich potrzebujących na czas, a ponadto – że zgodnie z zasadą „wszystkich nas nie zamkniecie” podawanie go dalej nie będzie ścigane.

Aborcja była zawsze

Aktywistki robią wiele, by destygmatyzować przerywanie ciąży i wspierać kobiety w kształtowaniu własnego życia i planowaniu rodziny. Przedstawione powyżej instytucje i sieci nieformalne działają po to, by wspierać kobiety – non-profit, z pełnym zaangażowaniem i kompetencjami.

Równolegle jednak funkcjonuje tzw. podziemie aborcyjne, lekarze przerywający ciąże nielegalnie za sowitym wynagrodzeniem, a także nastawione na zysk organizacje turystyki aborcyjnej. Niestety wciąż zdarzają się przypadki tzw. aborcji domowej, obarczonej największym ryzykiem. Bo aborcja w Polsce była zawsze, była po prostu kwestią pieniędzy. Mobilizacja aktywistek, choć nie zastąpi liberalizacji dostępu do zabiegów przerywania ciąży refundowanych przez NFZ, już dziś pomaga to zmieniać.

