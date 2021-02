Szczepionka to powrót do szkoły. Nauczyciele i dyrektorzy są zmobilizowani

Wszyscy mają dość pozorowanej nauki. Uczniowie, ale przede wszystkim rodzice, chcą prawdziwej. Dlatego dyrektorzy proszą, żeby się deklarować ws. szczepienia.

Dawniej nauczyciel dowiadywał się, co go czeka w pracy, od swojego przełożonego. Dyrektor wydawał zarządzenia i kazał podpisywać, że dotarły do wiadomości. Obecnie szef jest ostatnim człowiekiem, który cokolwiek wie. Wszystko przychodzi z góry, z ministerstwa, a pierwsze wiedzą o tym media. No więc włączyłem radio i dowiedziałem się, że jest szczepionka dla nauczycieli. Wszyscy zostaniemy zaszczepieni, i to do końca lutego.