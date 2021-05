Przepraszam, lecz nie znajduję innego określenia na moje odczucia, gdy czytam zadania z tegorocznej matury z filozofii. Mam nadzieję, że przeczytają ten felieton autorzy pytań, organizatorzy matur i uczniowie.

Może w przyszłym roku zadania ułoży jakiś filozof? Bo w tym roku robiła to chyba tzw. osoba po filozofii. Ale kto by się tam przejmował jakimś egzaminem z filozofii, prawda?

Filozofia w wersji szczątkowej

Matura z filozofii jest niepoważna, bo niepoważna jest obecność filozofii w szkole. Przez całe lata 90. walczyliśmy o wprowadzenie filozofii do szkół – jeśli już nie obowiązkowej, to przynajmniej do wyboru, lecz powszechnie dostępnej.