Pełnomocnicy rodziny Bartosza Sokołowskiego z Lubina, który zmarł najprawdopodobniej wskutek interwencji policji, dysponują nowymi dowodami w sprawie. To niezależna sekcja zwłok przeprowadzona w Libercu. Wiadomo z niej, że Bartek nie mógł umrzeć z powodu zażycia narkotyków, stwierdzono za to ślady krwawienia do płuc, a stan śluzówki gardła i przełyku sugeruje duszenie.