Nauczyciel Roku 2021 będzie pierwszym zwolnionym z pracy?

Dariusz Martynowicz – Nauczyciel Roku 2021 – usłyszał w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie tak wiele słów uznania i podziwu, że dla równowagi trzeba by go za coś skrytykować. Jest nawet za co. Otóż tak długo przemawiał, odbierając nagrodę, że publiczność plotkowała, iż zwycięzca konkursu nie dziękuje, lecz wygłasza exposé. Mówił, jakby był ministrem i ogłaszał w Sejmie plan naprawy edukacji. Mówił mądrze, ale zdecydowanie za długo (obowiązywał limit czterech zdań).

Ze szkół odchodzą najlepsi z najlepszych

Oczywiście nagrodzonemu wolno więcej, wolno mu także marzyć o lepszej szkole, fantazjować i popadać w gadulstwo. Wolno nawet pod wpływem wzruszenia zaszaleć. Więc Nagrodzony marzył, szalał i oczarowywał słuchaczy. Rzeczywistość jednak jest taka, że Nauczyciel Roku 2021 będzie pierwszym, który zostanie zwolniony z pracy, gdy w życie wejdzie prawo Czarnka. Może więc to ostatnia jego mowa jako nauczyciela, który dziękuje. Niebawem może już tylko przeklinać i żałować lat zmarnowanych w zawodzie, który nie ma w Polsce przyszłości. Przyszłość pokaże, czy mistrz dołączy do grona byłych belfrów (część poprzednich laureatów konkursu już się pożegnała ze szkołą, m.in. Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018). To już w Polsce tradycja, że do wroga strzela się diamentami, a ze szkół odchodzą najlepsi z najlepszych.

Dariusz Martynowicz przyznał, iż jest najmłodszym w zespole polonistów w swojej szkole, ma najkrótszy staż pracy, więc jak minister podniesie pensum, zabraknie godzin właśnie dla niego. Zwolniony zostanie on: mistrz, którego teraz podziwiają, nagradzają i chwalą. Może będzie musiał zmienić zawód. Dyplom powiesi na ścianie, przekwalifikuje się, a ten dzień wyda mu się tylko snem.

W dużym mieście to nie jest problem, raczej brakuje chętnych do pracy w szkole. Jednak w Pcimiu, gdzie mieszka Martynowicz, albo w Myślenicach, gdzie pracuje, nauczyciele już walczą o miejsce w zespole. Nie lada problem będzie miał dyrektor każdej szkoły w mniejszej miejscowości, gdy będzie musiał zdziesiątkować zespół. Kogo ma zwolnić? Nauczyciel Roku nie krył oburzenia, gdy opowiadał, co go prawdopodobnie czeka. Z nagrodą pod pachą ruszy w świat?

Minister Czarnek oczywiście nie przyszedł

Prawo chroni pracowników najstarszych. A ponieważ w szkołach pracują prawie sami seniorzy (niewiele lat przed emeryturą), natomiast młodzi są jak rodzynki w cieście, reforma Czarnka uderzy w najmłodszych nauczycieli. Trzeba będzie z ciasta wybrać rodzynki i wyrzucić. Teraz młodzi mogą otrzymywać nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla najlepszych. Gdy wzrośnie pensum, będą musieli odejść. Tytuł Nauczyciela Roku to jak nagroda na pożegnanie.

Była okazja porozmawiać o tym problemie z Przemysławem Czarnkiem, ale nie przyszedł. Czy zdaje sobie sprawę, co czyni młodym nauczycielom? Minister nie oddelegował pracownika MEiN, nie przysłał nawet listu gratulacyjnego, nie nawiązał żadnego kontaktu z Nauczycielami Roku (poprzedni laureaci przybyli na galę, aby podzielić się złotą kredą z nowym zwycięzcą). Minister nie połączył się zdalnie, nie nagrał filmu (niektórzy zaproszeni tak zrobili). Czarnek całkowicie się wypiął na konkurs i na najlepszego nauczyciela. Nie chce wiedzieć, co ma mu do powiedzenia mistrz.

Minister kłamał więc, gdy mówił, że jest otwarty na dialog z nauczycielami, ale to nauczyciele nie chcą z nim rozmawiać. Nie ma lepszego miejsca na kulturalną wymianę poglądów niż Sala Wielka Zamku Królewskiego. Tutaj każdy by się hamował, nawet jeśli temu i owemu przyszłaby ochota rzucić w ministra zgniłym pomidorem czy zepsutym jajkiem. Rozmowa w takim miejscu zobowiązuje do zachowania dobrych manier. Nie musiał więc Czarnek się obawiać, że spotka go tu coś nieprzyjemnego.

Może i spotka, ale przecież nie tutaj, raczej podczas manifestacji, gdyby miał odwagę stanąć przed tłumem. Nauczyciele są wściekli na ministra, ale znają zasady. Nawet Jurek Owsiak, gdy kilkanaście lat temu podczas podobnej gali, dziękując za tytuł Przyjaciela Szkoły, huczał na ówczesny rząd (ministrem była Katarzyna Hall), ograniczył się do słów: „Co wy tam w MEN robicie młodzieży?”. Na Zamku Królewskim na ministrów się nie krzyczy, choćby nawet zasługiwali na tęgie baty.

Gościnność, czyli inność

Dzisiaj tytułem Przyjaciela Szkoły została uhonorowana Anja Rubik. Była więc okazja zapytać ministra, dlaczego wiedza o seksualności została w szkołach zakazana (Rubik działa na rzecz edukacji seksualnej młodzieży). Nagrodę odebrała też Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czyli kolejny temat do rozmowy z Czarnkiem: dzieciństwo bez przemocy. No i była też zwyciężczyni nowego konkursu Nauczyciel Jutr@: Joanna Mikusek-Przystajko, nauczycielka etyki, czyli jeszcze lepszy temat do dyskusji: obowiązkowa religia lub etyka. No ale ministra nie było.

Dariusz Martynowicz przekonywał, aby nie być obojętnym na to, co się dzieje w oświacie. Aby nie być obojętnym na złą maturę, do której w 2023 r. przystąpi pierwszy rocznik absolwentów szkoły ponadpodstawowej. Aby nie być obojętnym na złe podstawy programowe, na nieobecność pewnych treści i nadmiar innych. A przede wszystkim: aby nie być obojętnym na zniewolenie nauczycieli, uczniów i rodziców. Nauczyciel ma prawo zapraszać – za zgodą rodziców i dla dobra uczniów – kogo chce do szkoły. To jest sprawa społeczności szkolnej, kogo przyjmuje i do kogo idzie w gościnę. Gościnność – tłumaczył Nauczyciel Roku 2021 – z której tak Polacy są dumni, to jest słowo, które zawiera w sobie dwa słowa: „gość” oraz „inność”. Przyjmowanie tylko swoich to nie jest gościnność.

Nie wiem, do kogo Dariusz Martynowicz mówił te słowa, bo na sali nie było nikogo, kto myślałby inaczej. Mówił zapewne do ludzi, których tutaj nie było. Dzisiaj Polak nie spotyka się z Polakiem, lecz swój spotyka się ze swoim. Czarnek nie przybył na tę uroczystość, ponieważ nie jesteśmy dla niego swoi, lecz obcy. Nie wiem, czy Martynowicz dobrze zrobił, że przyjął tytuł Nauczyciela Roku z rąk i w towarzystwie takich osób jak Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, czy Krystyna Szumilas, była minister edukacji. Może jeszcze powinien sprawę przemyśleć i nagrodę odesłać, a tytułu się zrzec. Byłoby mu łatwiej żyć w Polsce rządzonej przez PiS, gdzie szansę na rozwój mają tylko swoi.

Kto wie, czy Czarnek nie znalazłby sposobu, aby nienagrodzony Martynowicz jednak nie został zwolniony z pracy, gdy zostanie zwiększone pensum. Niestety jako nagrodzony przez innych przestał być dla Czarnka „swoim”, a stał się obcym. Dlatego dla Nauczyciela Roku nie ma miejsca w oświacie. Czeka nas bowiem szkoła, w której będą pracować wyłącznie swoi nauczyciele, a nieswoi, choćby potrafili góry przenosić i byli mistrzami nad mistrzami, dla Czarnka nie są warci nawet splunięcia.

Pogarda ministra Czarnka

Nieobecność ministra edukacji i nauki na tak ważnej uroczystości, jaką było rozstrzygnięcie Konkursu Nauczyciel Roku 2021, to wyraz pogardy dla środowiska. Nie dla całego środowiska, lecz dla tej jego większej części, która nie przyklaskuje pisowskim zmianom. To są owi inni, wśród których Czarnek nie chce być gościem. Dlatego noga jego nie postała na Zamku Królewskim. Trzeba być odważnym, aby przyjmować nagrody w miejscu, które minister omija szerokim łukiem, i od osób, które PiS uznaje za nieswoich. Mam nadzieję, że Dariusz Martynowicz ma świadomość, w co się wpakował. Jutro czy pojutrze można by się z tego jeszcze wycofać, ale za tydzień już nie będzie odwrotu.

Czarnek daje przykład kuratorom, jak mają traktować nauczycieli: u swoich bywać, a nieswoich odrzucać jak śmierdzące truchło. Skoro nauczyciele nie kochają PiS, niech się boją. Kurator przemienia się w inkwizytora, którego obecność w szkole jest zapowiedzią surowych kar. Niech kuratorzy patrzą na ministra i się na nim wzorują. Jest tyle projektów w szkołach, niezwykłych wydarzeń, jakby nauczyciele swoją aktywnością i kreatywnością chcieli zaprzeczyć całemu złu, które ich spotyka. A kuratora nie ma. Jak się pojawił kurator w I LO w Łodzi, to wybuchła panika, tak się nauczyciele odzwyczaili od obecności tego urzędnika. Czy to normalne obawiać się kuratora?

Jeżeli Czarnek pojawi się na Zamku Królewskim – plotkowano w kuluarach – to tylko po to, aby konkurs Nauczyciela Roku rozpędzić na cztery wiatry. Aby spisać nazwiska i zarejestrować rozmowy, aby mieć powód do oskarżenia, zawieszenia w obowiązkach i postawienia przed komisją dyscyplinarną. Może więc lepiej, że ministra w tym roku na uroczystej gali nie było, bo byłoby po imprezie. To 19. edycja. Za rok będzie jubileusz 20-lecia. Trzeba się przygotować na najgorszy scenariusz, choćby na to, że ministrowi może nie wystarczyć sama nieobecność i zechce wywinąć wyróżnionym i nagrodzonym znacznie gorszy numer. No chyba że Czarnka jako ministra za rok już nie będzie.