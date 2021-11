Jeszcze nie biją dziennikarzy! Ale praworządności na granicy nie ma

Chamskie odzywki pograniczników, nakazy trzymania rąk w górze, przymiarki do przywłaszczenia sprzętu fotograficznego – tak wygląda praworządność na wschodzie kraju i taki jest zapewne naturalny wyraz honoru polskiego żołnierza. Przynajmniej w ocenie władz, która jest ze swoich ludzi zadowolona.

Minister Mariusz Błaszczak wychwala żołnierzy, którzy we wtorek 16 listopada w Wiejkach (5 km od granicy z Białorusią) w brutalny sposób zatrzymali i przeszukali trójkę fotoreporterów z „Gazety Wyborczej”, Europejskiej Agencji Fotograficznej i „New York Timesa”. Nie zganił, nie przeprosił, lecz pochwalił. Taki jest stan ducha i takie jest morale władzy, bez skrupułów znęcającej się nad uchodźcami, a swoje służby, które potrafią po kilkanaście razy przegnać wycieńczonych ludzi z powrotem do lasu, nakazującej nazywać bohaterami.

Cynicznie nadużywany patos ma zakneblować usta uczciwym ludziom, domagającym się ludzkiego traktowania ofiar nadgranicznej tragedii, z niebywałą konsekwencją odgrywanej, w zgodnej współpracy, przez Kaczyńskiego i Łukaszenkę. Na nic to – szantażowi moralnemu się nie poddamy, a zmarłych z wycieńczenia uchodźców, których nie przewieziono do odpowiednich ośrodków i nie udzielono im pomocy, choć znaleźli się w rękach polskich żołnierzy, nie przestaniemy uważać za ofiary polskiego rządu. Przyjdzie czas na śledztwo, które wykaże, kto i w jakich okolicznościach poniewierał tymi, którzy ksenofobiczną politykę władzy PiS musieli przypłacić życiem.

Kryzys na granicy. Sztuka niezadawania pytań

Rząd kpi sobie z konstytucji, wprowadzając ustawą stan równoważny z nadzwyczajnym, który już się skończył i którego nie można przedłużać. Nadal na terenie przygranicznym służby robią, co chcą, bo dziennikarze nie mogą im patrzeć na ręce. Mogą się poruszać w pewnym oddaleniu od granicy, lecz i tu nie pozwala im się wykonywać pracy. Należy do niej również robienie zdjęć żołnierzom i infrastrukturze wojskowej. Jeśli nie są to tajne obiekty bądź instalacje, nie ma żadnych powodów, aby ogólne zdjęcia sylwetek żołnierzy, namiotów, zasieków czy innych pospolitych i występujących w wielu miejscach przedmiotów, jak samochody wojskowe, nie mogły być upubliczniane.

Nie sprowadza to na żołnierzy żadnego niebezpieczeństwa. Jednakże oni wyobrażają sobie, że aparat fotograficzny w ręku kogoś, kto krytycznie odnosi się do postępowania władz i wojska, to rodzaj zdrady i agresji. Nie wiedzą, że również ich działania podlegają społecznej kontroli i ocenie. Że nie ma obowiązku traktować ich jak bohaterów. Nie wiedzą (bo nie uczono ich), czym jest demokracja i państwo prawa, a za to nakładziono im do głów, że „bronią ojczyzny i jej granic”. Pewnie wierzą szczerze w zagrożenie, jakie kryje się w tych umęczonych mężczyznach, kobietach i dzieciach oraz w ich religii. Czy Błaszczak myśli podobnie? Pewnie opanował sztukę niezadawania sobie tego rodzaju niewygodnych pytań. „Lud głosujący” nie chce „islamistów” i PiS islamistów nie wpuści! Koniec tematu.

Reżim białoruski i reżim polski

Atak na fotoreporterów, do którego doszło w zeszły wtorek, nie był pierwszy. 28 września troje zagranicznych dziennikarzy niechcący znalazło się w strefie objętej zakazem wejścia dla postronnych, w tym mediów. Zostali zatrzymani w sposób brutalny i przetrzymani przez noc na komisariacie w Sokółce, po czym sąd skazał ich w trybie przyspieszonym na naganę (co oprotestował Rzecznik Praw Obywatelskich).

To wizerunkowa katastrofa władzy, która i tak ma już niewiele do stracenia. Dziennikarka Urlike Dässler z Arte TV została „przykładnie ukarana”, lecz miliony Niemców dowiedziały się od niej, że została potraktowana przez polskie władze jak przestępczyni. Dla niemieckiej opinii publicznej to wprost niesłychane i doprawdy trudno jej będzie jakoś różnicować moralnie „reżim białoruski” i „reżim polski”. Z zachodniej perspektywy to dwa wschodnioeuropejskie kraje, reprezentujące kulturę polityczną zupełnie innego typu niż ta, która panuje w „starej Europie”. Lecz Kaczyńskiemu właśnie w to graj. Czyż nie?

„Zatroskany” rzecznik rządu PiS

Maciej Nebrdalik, Maciej Moskwa i Martin Divisek zostali zatrzymani, wyciągnięci z samochodu, obrzuceni chamskimi wyzwiskami, brutalnie zrewidowani. Bezprawnie przejrzano zawartość pamięci ich aparatów. A rzecznik rządu Piotr Müller jest bardzo zatroskany, bo przecież „może się okazać, że są to agenci rosyjscy”.

To żenujące, żeby pracujący dla powszechnie znanych mediów i łatwo rozpoznawalni dziennikarze byli traktowani w taki sposób. Ta hucpa obraża inteligencję nawet tych, którym – w zamyśle Müllera czy Błaszczaka – ma się spodobać. Na całe szczęście chamskie zachowanie żołnierzy zostało nagrane i każdy może sobie tego posłuchać dzięki OKO.press. Każdy może sobie też sprawdzić, kim są znieważone i sponiewierane przez żołnierzy osoby.

Na nagraniu słychać, jak któryś z niezłomnych obrońców ojczyzny mówi do dziennikarzy: „odechce się wam fotografowania”. Nie odechce się – dziennikarze i fotoreporterzy to twarde sztuki! Co najmniej tak, jak dzielni rekruci!