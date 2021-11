Łukaszenka pęka czy blefuje? Kryzys na granicy wymyka się spod kontroli

Kryzys na granicy nie wygasa, ale zbliża się do przesilenia. Ostatnie decyzje Turcji i twarda postawa Warszawy powodują, że koszt presji migracyjnej dla Łukaszenki rośnie niebezpiecznie.

Turcja ogranicza od dziś białoruskiemu przewoźnikowi Belavia wyloty z migrantami z Iraku, Syrii i Jemenu. Tym, którzy kupili już bilety, operator zwróci koszty. Do Mińska nie będzie transportować ludzi także Turkish Airlines. To skutek porozumienia między władzami Polski i Turcji, które zgodziły się współpracować na rzecz rozwiązania kryzysu i, jak głosi komunikat, „przeciwdziałać wykorzystywaniu nielegalnych migrantów przez reżim Łukaszenki w ramach hybrydowego ataku na sąsiadów”.

Białoruś pod silną presją Zachodu

Zadziałała najpewniej groźba nowych unijnych sankcji, w tym na linie lotnicze, które transportują „turystów” na Białoruś: nie tylko Belavia, ale – jak donosi Bloomberg – także FlyDubai, Utair, Nordwind Airlines, a nawet rosyjski Aerofłot. Ryzykują także europejscy pośrednicy, od których Belavia leasinguje samoloty, czyli firmy duńskie, rumuńskie oraz irlandzkie. Aerofłot zdążył zapewnić, że nie bierze udziału w procederze, a samoloty odbywają regularne i czarterowe loty do Turcji, Iraku i Syrii. Przestrzegł też, że będzie bronić swoich interesów przed sądem. Groźbie sankcji uległy także linie irackie.

Białoruś została poddana silnej presji dyplomatycznej. Nie chodzi o krytykę reżimu w Mińsku, która płynęła ze stolic europejskich, bo ona była wkalkulowana w scenariusz. Udało się sprawę migracji z Białorusi wprowadzić do obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ, która nie wydała jednak rezolucji, gdyż zawetowałaby ją Rosja, wspólne oświadczenie wydały USA, Wielka Brytania, Francja i niestali członkowie: Albania, Estonia oraz Irlandia. Z jednej strony skrytykowały Łukaszenkę za destabilizację sytuacji na granicy, zauważając, że tym samym reżim odwraca uwagę od narastającego łamania praw człowieka w swoim kraju. Z drugiej – nie wspomniały w żaden sposób o Rosji, która nie tylko wspiera Łukaszenkę, ale i wykorzystuje Białoruś jako swoje proxy w wywieraniu presji na Zachód.

Zdecydowanie zareagował przedstawiciel Rosji przy ONZ Dmitrij Polianski: „Chcą [autorzy oświadczenia] zrobić z Białorusi, a nawet Rosji sprawców tego kryzysu”. I dodał, że Mińsk nie ma ekonomicznych ani politycznych powodów, żeby powstrzymywać migrantów przed próbami przedostania się do krajów UE. Ani by odsyłać ich tam, skąd przybyli. Byłoby to – w jego przekonaniu – „totalne naruszenie konwencji międzynarodowych”.

Łukaszenka wygraża Europie

Działania Łukaszenki nie sugerują łagodzenia kryzysu, zwłaszcza że nie osiągnął jeszcze swoich celów. Sytuacja nie ewoluuje na korzyść dyktatora, a dokręcanie kurka gazowego może być jedną z ostatnich kart, które ma w tali. Zresztą już to zapowiadał, jeśli tylko UE zacznie rozważać nowe sankcje. „My ogrzewamy Europę, a oni nam jeszcze grożą, że zamkną granicę – bulwersował się. – Co jeśli zamkniemy przesył gazu? Rekomendowałbym władzom Polski, Litwinom i innym głupcom, żeby najpierw myśleli, zanim coś powiedzą”.

Groźby mają to do siebie, że muszą być wiarygodne. Na czym Łukaszence bardzo zależy. Dziś rano Białoruś ograniczyła więc o 40 proc. przesył gazociągiem Jamał. Przy czym tranzyt przez Ukrainę pozostaje na razie na tym samym poziomie. Dmitrij Pieskow od razu zastrzegł, że działania Mińska nie były z Moskwą uzgodnione – jak podaje rosyjska agencja informacyjna TASS. „Tak, to nasz sojusznik, lecz także suwerenne państwo” – wyjaśniał rzecznik Kremla. Jednocześnie zapewnił, że Rosja ma zamiar wypełniać swoje zobowiązania wobec klientów Gazpromu w Europie.

Łukaszenka ma więc wybór: trwać i eskalować kryzys lub go zakończyć. Za pierwszym scenariuszem przemawia to, że konflikt jest w fazie zaawansowanej, a reżim zbyt dużo zainwestował, żeby wycofać się właśnie teraz. Łukaszenka nie odstępuje od swoich gróźb, a wręcz je zaostrza. „Za mocno zaczęli nam grozić piątym pakietem sankcji” – mówił. I zapowiedział, że nie tylko ograniczy przesył gazu, ale go wręcz zablokuje.

Czy reżim w Mińsku blefuje?

Straszy także uzbrojonymi migrantami. Co należy odczytywać jako niezawoalowaną groźbę. „Mamy tu [na granicy] rosnącą niebezpieczną tendencję. Ja to przewidywałem. Przez ostatnie dwie doby przerzucana jest broń z Donbasu. Broń jest im potrzebna, żeby zorganizować prowokację. Żeby zderzyli się nasi pogranicznicy z ich [Polakami]. Kurdowie to przecież bojownicy, a kiedy ich biją i obrażają wystarczy dowolny karabin, pistolet, by prowokacja przekształciła się w konflikt zbrojny” – taki scenariusz rozwoju sytuacji przewiduje gospodarz Mińska.

Niewykluczone, że dalsza eskalacja konfliktu to blef ze strony Białorusi. W tak napiętej sytuacji, grożącej wybuchem konfliktu zbrojnego, czyli wojny Łukaszenko mógłby wykazać się odpowiedzialnością i „ocalić Europejczyków przed przelewem krwi”. Pozwoliłoby mu to zachować twarz w faktycznym wycofaniu się z kryzysu. „Turystów” z Iraku, Syrii oraz Jemenu należałoby też po cichu odesłać z kraju. Już dziś wiadomo, że konsulat iracki potwierdził gotowość pomocy władzom w Mińsku.

Rosja przyjdzie z bratnią pomocą?

Kryzysy mają przy tym to do siebie, że potrafią wymknąć się spod kontroli. A to nadmierne ryzyko, zwłaszcza dla tych, jak Mińsk oraz Moskwa, którzy żyją z zarządzania niestabilnością. Aktualnie staje się ono coraz bardziej realne. Amerykanie ostrzegli w czwartek władze w Kijowie, że „możliwa jest zbrojna operacja” ze strony Rosji. Informację tę opublikował też Bloomberg, sugerując inwazję rosyjską, czym wywołał natychmiastową reakcję Moskwy.

Rzecznik Kremla natychmiast sprawę zdementował uznając ruchy rosyjskich wojsk za „wewnętrzną sprawę Rosji”. O wrogie intencje oskarżył za to Waszyngton, a konkretnie o prowokacyjne zbliżanie się do rosyjskiego wybrzeża amerykańskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym. Ministerstwo Obrony ocenia te działania za zagrożenie dla bezpieczeństwa i strategicznej równowagi w regionie – można przeczytać w oświadczeniu na stronie rosyjskiego resortu. Czują się zagrożeni nieplanowanymi działaniami sił natowskich w basenie Morza Czarnego oraz wzmożonymi działaniami rozpoznania.

Kto okaże się tchórzem

Rodzącemu się napięciu tym razem zbrojnemu na osi Moskwa-Kijów z NATO w tle nie pomagają więc doniesienia o tym, że presję migracyjną można byłoby przesunąć w kierunku Ukrainy. Nie byłoby w interesie Łukaszenki, który dużo zainwestował w rolę gospodarza procesu mińskiego. Choć z drugiej strony ministerstwo obrony Białorusi oświadczyło, że jest gotowe „sprowadzić Rosję, by zapewnić bezpieczeństwo kraju”. Wciągnięcie jej w kryzys ma być odpowiedzią na zaangażowanie Brukseli przez Polskę. Natomiast wzmożona aktywność militarna 15 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Polską ma nie być w żaden sposób związana z kryzysem migracyjnym.

Muskuły napięły więc wszystkie strony. To ten moment w dylemacie tchórza, klasyki teorii gier, w którym obie strony znajdują się na kursie kolizyjnym, żadna nie chce ustąpić, a że są na tyle blisko, że to ostatnia chwila kiedy sytuacja jest pod kontrolą. Ten, który wykaże się rozsądkiem, będzie też tytułowym tchórzem. Natomiast ten, który jest na tyle nieracjonalny, by nie liczyć się z konsekwencjami może wygrać, lecz będzie to pyrrusowe zwycięstwo. Jedno jest tu pewne, czas obstawiać.

