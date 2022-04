Gdzieś między Wiedniem i Atenami. Czy Warszawa może być smart city?

Warszawa przechodzi wizualną i technologiczną odnowę. Budowane od 77 lat miasto miało różnych architektów, także politycznych, ale jeśli realizowane dziś projekty zakończą się sukcesem, to polska stolica może stać się dobrym miejscem do życia. Wejdzie do klasyfikacji smart city.

Pomysł inteligentnych miast powstał w reakcji na epidemię smogu, śmieci i korków. Ratunkiem ma być technologia cyfrowa, która może ułatwić przyjaźniejszą środowisku organizację życia. Jak? Promowany jest zeroemisyjny transport publiczny. Wszystkie formy transportu są tak skoordynowane, by tworzyć najszybszą i najwygodniejszą ofertę przemieszczania się. Kontakt z mieszkańcami umożliwia system elektronicznej informacji i aplikacje mobilne. To dzięki nim ludzie wiedzą, co dzieje się w mieście w danej chwili i mogą zaplanować przejazd do miejsca docelowego. Aplikacje są też platformą kontaktu, obywatele mogą za ich pośrednictwem wpływać na rozwój miasta i konkretne decyzje. Można rzec: samorządowa demokracja w najdoskonalszej formie. Ale to nie takie proste, technika to za mało. Trzeba jeszcze świadomości i rezygnacji ze starych przyzwyczajeń, choćby do fotela samochodu. Może właśnie dlatego, jak informuje portal „Smart City & save the planet”, na 153 miasta świata, które zadeklarowały chęć budowy formy smart, tylko 15 ten projekt realizuje w rzeczywistości. Czytaj też: Warszawa najlepszym miastem w Europie. Według Niemców Ostatnie prywatne auta na Piazza Navona Na podium listy inteligentnych miast jest Wiedeń. Tu wykorzystanie technologii podniesiono do najwyższego standardu. Wiele ulic już lata temu wyłączono z ruchu prywatnych samochodów. Promuje się pieszych i rowerzystów. Komunikacja spełnia wszystkie standardy ekologiczne, jest szybka i wygodna. W czołówce ekomiast jest też Londyn. Sprzyja temu świetnie rozwinięta sieć metra, w końcu najstarszego w świecie. Poza tym londyńczycy mają w pamięci kilkudniowy smog z 1952 r., który zabił 12 tys. osób. Dlatego nie mają problemu z ograniczeniami dla prywatnych samochodów. W zupełnie innym miejscu jest Rzym, daleki od miana smart. Brudny, śmieci są plagą, tabor komunikacji – w początkowej fazie modernizacji. Ale i tam od lat ruch prywatnymi autami po centrum jest praktycznie niemożliwy. – Gdy 27 lat temu przyjechałem pierwszy raz do Włoch, parkowałem na via dei Fori Imperiali obok Koloseum i na pl. Weneckim. Dziś to niemożliwe – wspomina Dariusz Wódke, mistrz świata w szabli z 1981 r., trener szermierki, który od ćwierć wieku mieszka i pracuje w Italii. Ostatnie zdjęcia prywatnych samochodów na Piazza Navona, Piazza del Popolo czy obok Panteonu pochodzą z lat 50. i 60. Rzymianie nie protestują, jeżdżą komunikacją, na skuterach, a spacer po mieście to przyjemność. Przygotowujący się do organizacji Expo 2030 Rzym tworzy nowe deptaki. Zupełnie inaczej jest w Atenach. Ograniczenia w ruchu aut są symboliczne, miasto jest zakorkowane. – Wprawdzie wprowadzono naprzemienne zezwolenia na wjazd do centrum dla rejestracji z końcówką parzystą i nieparzystą, ale Grecy sprytnie sobie z tym radzą. W rodzinie są zazwyczaj dwa samochody i zależnie od dnia jeździ się tym z odpowiednią cyferką – mówi Karolina Markiewicz, korespondentka Radia 357 w Atenach. – Poza tym komunikacja nie jest tu najlepsza. Znajomy Grek był kiedyś w Warszawie i nie mógł wyjść z zachwytu, że na przystankach jest informacja, o której przyjedzie tramwaj, i potem to się dzieje. To była jego najważniejsza opowieść po powrocie do Aten. Czytaj też: Czy Warszawa w ogóle nadaje się na stolicę? 100 zł na paliwo albo na miesięczny Budowa przyjaznej środowisku Warszawy nie jest prosta. Samochód wciąż stanowi tu jeden z wyznaczników statusu społecznego, więc myślenie „co tam korki” dominuje. Promowanie ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych także dlatego jest trudne, że lokalna TVP programowo obrzydza wszystko, co robi ekipa Rafała Trzaskowskiego. Na naszych oczach trwa przebudowa centrum stolicy. Przestrzeń jest meblowana tak, żeby każdy jej użytkownik miał równe prawa. Żeby było proporcjonalnie dużo przestrzeni dla pieszych, rowerów, hulajnóg, skuterów, aut elektrycznych, samochodów, autobusów i tramwajów. – Nikogo do niczego nie będziemy zmuszać ani niczego zakazywać – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za infrastrukturę. – Ulice będą otwarte dla różnych środków komunikacji. Każdy ma wybór, może 100 zł wydać na paliwo albo na bilet miesięczny. Polecamy to drugie – dodaje. Ciekawe, że tworzenie nowej organizacji ruchu jest tu łatwiejsze niż w wielu starych europejskich metropoliach. W epoce socjalizmu budowano szerokie ulice z bardzo szerokimi jezdniami. Wszystko po to, żeby ludzie sprawnie przemykali przez miasto i nie organizowali sobie życia towarzyskiego pod gołym niebem. Polityczna rzeczywistość się zmieniła i betonowe, szerokie wąwozy okazały się polem do popisu dla architektów krajobrazu. Jest łatwiej, ponieważ jest gdzie zaplanować trasy dla każdego środka komunikacji, a chodniki mogą być przyjaznym miejscem dla ogródkowych knajp i pubów.