Tygrysy wojny. Ewakuacja dzikich zwierząt z Ukrainy

Mamy już po polskiej stronie jednego lwa i dwa tygrysy – opowiadała z granicy Małgorzata Chodyła, rzeczniczka poznańskiego zoo. – Czekamy na następne zwierzęta. Gdy dołączy cały transport, wracamy do Poznania.

Wyjechali na przejście graniczne w Korczowej w zeszły czwartek. Załoga Zoo Poznań pod komendą dyrektorki Ewy Zgrabczyńskiej – tej samej, która dwa lata temu ratowała na granicy polsko-białoruskiej „tygrysy nieumarłe” jadące w koszmarnych warunkach z Włoch do Dagestanu. Dziś pomaga przeżyć dzikim zwierzętom z Ukrainy.

Na pomoc czekają nie tylko ludzie

W Poznaniu są już zwierzaki z pierwszego wojennego konwoju. Przyjechały lwy, tygrysy, karakale i likaon. Wśród nich 17-letnia Kaja, schorowana, niewidoma tygrysica, i jej mały kuzyn Misza. Ma dopiero kilkanaście tygodni. Wszystkie są pod opieką weterynaryjną. Stan zdrowia zdecyduje o ich dalszym losie: czy wyjadą do zagranicznych azylów, czy emeryturę spędzą w Polsce.

Nowe Zoo w Poznaniu mieści się przy ulicy Kaprala Wojtka. Dziś, w czasie wojny, nabrało to rangi symbolu. Niedźwiedź Wojtek służył przecież w 2. Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa i pomagał żołnierzom walczącym pod Monte Cassino. Teraz sztab ratujący zwierzęta z napadniętej Ukrainy mieści się przy ulicy jego imienia. – Zebraliśmy się na naradę już kilka godzin po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, rano 24 lutego – mówi Małgorzata Chodyła – bo przecież na Ukrainie na pomoc czekają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta.

I jest ich tam, tych nie tylko domowych, bardzo dużo. Zgodnie z ukraińskim prawem właścicielami dzikich zwierząt mogą być osoby prywatne. Trzymają je w rezydencjach, ogrodach, domach i zwykłych mieszkaniach. Dlatego pomoc nie może być ograniczona do lokatorów ogrodów zoologicznych. Ewakuować trzeba dzikie czworonogi zostawione w wojennym popłochu przez prywatnych właścicieli.

Głos serca i empatia

Rozmowę z dyr. Zgrabczyńską przerywają kolejne telefony. Wręcz się urywają, organizacja konwoju ewakuacyjnego wymaga wielu uzgodnień z władzami celnymi i sanitarnymi. Na jednych zasadach może wjechać do Polski lew lub tygrys, a na innych np. szop pracz lub jenot. Dużo zależy od tego, jaki status prawny ma u nas konkretny gatunek. Poza tym nie ma na takie awaryjne sytuacje procedur. – Przyzwyczailiśmy się do pokoju w Europie, a tu nagle wojna. Nikt tego w przepisach nie przewidział, działamy ad hoc. Ale już widać, że w przyszłości procedury ewakuowania zwierząt z terenów zagrożonych będzie trzeba opracować – mówi dyrektor Ewa Zgrabczyńska.

Wiele urzędniczych decyzji podejmuje się teraz nie na podstawie przepisów, tylko głosu serca i empatii. Tymczasowa metoda, zgodnie z którą „dokumenty dostarczy pani później”, jest często jedynym wyjściem. Oczywiście nie z każdym urzędnikiem wszystko można szybko załatwić, dlatego perswazja i odwoływanie się do uczuć wyższych grają poważną rolę.

Poznańskie zoo w czasie tej wojny ewakuuje zwierzaki z azylu na przedmieściach Kijowa. Są w różnym stanie, często słabe i chore, skrzywdzone losem, jaki im zgotowano. Dlatego konwój, gdy już ruszy, musi pojechać możliwie szybko i sprawnie. Gdy wokół trwa strzelanina, żeby się udało, często trzeba cudu.

Mission impossible

Z Kijowa do polskiej granicy ciężarówkę prowadzi ukraiński kierowca, jest w stałej łączności z azylem i polską załogą zoo. Ta część drogi jest najbardziej ryzykowna, bo wielki TIR łatwo może paść ofiarą ataku. Od siły psychicznej, determinacji i umiejętności kierowcy zależy, czy podróż się uda. No i od szczęścia, rzecz jasna. Trzeba szybko, bo zwierzęta są zamknięte bez wody i jedzenia, a w drodze nikt im tego nie poda. Trudno wymagać od pracującego w ciężkim stresie kierowcy, żeby jeszcze umiał napoić lwy albo nakarmić tygrysy.

Ukraiński kierowca nie będzie mógł przekroczyć naszej granicy, nie wolno mu wyjechać z kraju. – Dlatego gdy zbliża się do przejścia, wysyłamy mu na spotkanie naszego, polskiego. Mamy takiego z paszportem i wszystkimi potrzebnymi dokumentami – mówi rzeczniczka Małgorzata Chodyła. – Po prostu zamieniają się za kierownicą i zwierzęta do Polski wwozi już nasz człowiek. Na granicy formalności zwykle trwają długo, a pośpiech jest wskazany, bo uciekinierzy są głodni i zmęczeni. Jednak nazwisko Zgrabczyńskiej już budzi szacunek urzędników granicznych i pozwala skrócić oczekiwanie.

Europa zwierzętom

Na wieść o wojnie na Ukrainie, z pomocą zwierzętom ruszyła cała cywilizowana Europa. Ogrody zoologiczne, azyle, organizacje zajmujące się pomocą i ochroną praw zwierząt. Na Ukrainę wysłano pieniądze i pomoc rzeczową, czyli karmę i leki. Zwierzęcy uchodźcy mają oferty z wielu miejsc Europy, gdzie mogą spędzić dalsze życie. Nasz Poznań jest dziś czymś w rodzaju punktu przesiadkowego. Tu robione są badania weterynaryjne i podejmuje się decyzje o dalszej podróży na zachód.

Ogród zoologiczny w Poznaniu współpracuje z organizacjami broniącymi praw zwierząt, m.in. z fundacją Viva i światowym ruchem Cztery Łapy (Four Paws) – organizacją, która zajmuje się dobrostanem zwierząt, ratuje i chroni je przed barbarzyńskim traktowaniem. Lekarze z Four Paws często przyjeżdżają do Polski, wykonują trudne, a bywa, że i pionierskie zabiegi medyczne, ratują zdrowie i życie po cyrkowej lub hodowlanej niewoli.

Dość przypomnieć przywołaną już historię „tygrysów nieumarłych”, które w październiku 2019 r. jechały z Włoch do Dagestanu. Utknęły na granicy polsko-białoruskiej, choć konwój powinien zostać zatrzymany dużo wcześniej. Gdyby zwierzęta dojechały na planowane miejsce, zapewne skończyłyby jako skórzane przedmioty sztuki użytkowej lub specyfiki paramedyczne. W Azji panuje przekonanie, że np. suszony i sproszkowany tygrysi penis to doskonałe lekarstwo na potencję. Mimo rygorów konwencji waszyngtońskiej z 1973 r. proceder nielegalnego handlu i przemytu zwierząt trwa. Dlatego nie tylko trzeba wzmocnić międzynarodowe służby do walki z przemytnikami, ale też organizować miejsca stałego pobytu dla odzyskanych i uratowanych zwierząt.

Ogrodowy azyl

I właśnie w tym kierunku zmierza ogród zoologiczny w Poznaniu. Tu znajdują swój dom dzikie zwierzęta z interwencji policyjnych, cyrków, pseudohodowli, ferm futrzarskich i innych miejsc kaźni. Szczególnym powodem do dumy dla personelu ogrodu jest azyl dla niedźwiedzi wyzwolonych z długoletniej cyrkowej niewoli. Mieszka w nim miś o imieniu Baloo, któremu kiedyś w cyrku wyrwano pazury. Dziś jest inwalidą, ale przynajmniej ma komfort i spokój na stare lata. Niedźwiedzica Gienia, która wiele lat spędziła na betonie, dziś sama kopie sobie gawrę i tam śpi.

W Poznaniu mieszkają też dalej dwa z dziewięciu uratowanych „nieumarłych”: Kan i Gogh. Ten drugi, niestety, wciąż nie czuje się dobrze. Długotrwały transport, brak wody i jedzenia bezpowrotnie uszkodziły mu przewód pokarmowy. Gogh nie może pić wody ani jeść mięsa, dostaje mięsną zupę w witaminami i minerałami.

Ten azylowy charakter ogrodów zoologicznych nadaje nowy i zdecydowanie lepszy sens takim miejscom. Zoo dzisiejszych czasów przestaje być wystawą zwierząt, która ma zaspokoić ludzką ciekawość, staje się przede wszystkim miejscem, w którym zwierzęta spędzą życie w miarę wygodnie. Bez klatek, na dużych wybiegach, pod opieką – a my podglądamy je z daleka. Jak mówią przedstawiciele poznańskiego zoo, odwiedzający coraz chętniej akceptują taki model ogrodu, mimo że czasem od chodzenia i przebytych kilometrów bolą nogi. Poznań w budowaniu takiego modelu ogrodu jest najbardziej zaawansowany w Polsce, wręcz pionierski.

Zwierzęta już w Poznaniu

– Jesteśmy na miejscu, zwierzęta rozlokowane, idziemy odpocząć – pisze mi SMS-a rzeczniczka Małgorzata Chodyła. Jest noc z piątku na sobotę, akcja trwała dobę, wszystko się udało. Kolejne skrzywdzone wojną ukraińskie lwy i tygrysy są już bezpieczne w Polsce. I oby rozpoczęły lepsze, spokojne życie.

