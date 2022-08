Mapa wszystkich polskich trucicieli. Katastrofy wiszą w powietrzu

Sytuacja na Odrze ukazała tylko fragment stopnia degradacji natury. Nie lepiej mają się inne rzeki. Oraz pola, lasy, ziemia i powietrze.

Wędkarze, którzy alarmowali władze o tysiącach martwych ryb na Odrze, dzwonili m.in. do Centrum Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim, ale zostali odesłani z kwitkiem. Dziś wiemy, że Huta w Głogowie KGHM, która dokonuje tzw. zrzutów technologicznych do Odry, złożonych m.in. ze szkodliwych soli, przyznała, że 10 sierpnia na wieść o katastrofie wstrzymała kolejny zrzut. Dodając jednocześnie, że i tak w lipcu i sierpniu tego roku zrzuty „były minimalne w stosunku do tych z np.