Polka idzie dziś po zaświadczenie od psychiatry nie tylko wtedy, kiedy potrzebuje aborcji, ale i po to, żeby zagwarantować sobie cesarskie cięcie. Rodzi w ten sposób już co druga. Eksperci WHO i ONZ przypatrują się tej sytuacji ze zdziwieniem, pytając, co właściwie dzieje się na polskich porodówkach?

Martyna, 36-latka z Katowic, jedyną dobrą rzeczą, którą może powiedzieć o swoim porodzie, jest to, że go przeżyła. Ona i jej córka. Opisuje go jako indukowane oksytocyną – podawaną, by zwiększyć skurcze i przyspieszyć poród – tortury w postaci bóli krzyżowych, przeżywane w pozycji na płasko, z zakazem wydania głośniejszego stęknięcia. – Myślałam, że skoro nie jestem histeryczką, mam wysoki próg bólu, u dentysty nie biorę znieczulenia, to nie będzie źle. Jako wielka entuzjastka porodów naturalnych byłam też w szkole rodzenia – opowiada.