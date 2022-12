Jak Zabłocki na paście. Zniszczona kariera „najmłodszego polskiego milionera”

Piotr Kaszubski, kiedyś „najmłodszy polski milioner”, wygrał z Polską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przesiedział w areszcie prawie trzy lata. Teraz żąda wielomilionowego odszkodowania za zmarnowany biznes.

To już 10. rok tej sprawy, a proces jeszcze się nie rozpoczął. Po prawie trzech latach pobytu w areszcie Piotr Kaszubski nie uśmiecha się już tak szeroko śnieżnobiałymi zębami, niegdyś żywą reklamą hitu, z którym wszedł na rynek – wybielającej pasty do zębów WhiteTime. W 2012 r. miał 20 lat, wyglądał jak model i wcielenie mitu „od zera do milionera”. Miał mocno reklamowaną sieć sprzedaży wysyłkowej, zarządzaną przez firmę zarejestrowaną za granicą. Oprócz pasty wybielającej sprzedawał maść na żylaki Varico vain i kilkanaście innych produktów, jak np.