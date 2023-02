Jak wygrać wybory? Obywatele chcą wskazać opozycji drogę

Autorzy projektu Sondażu Obywatelskiego chcą zbadać preferencje wyborcze Polaków. To pomoże ustalić, czego tak naprawdę chcą: wspólnej listy czy też osobnego startu partii opozycyjnych?

Partie tzw. opozycji demokratycznej zlekceważyły apel o utworzenie opozycyjnej wspólnej listy wyborczej, podpisany przez ponad 20 tys. osób, w tym wielu luminarzy kultury, naukowców, sportowców i aktywistów społecznych. Komunikaty wysyłane przez te partie brzmią jednoznacznie – wspólnej listy nie będzie. Każde ugrupowanie wystartuje osobno (Polska 2050 i PSL zapowiadają wspólną listę spraw) i zadowoli się parlamentarnymi mandatami, a nie przejęciem władzy.

Apel sformułowała i zbierała podpisy fundacja Forum Długiego Stołu. Działacze FDS nie zrazili się dość obcesowym potraktowaniem przez polityków i postanowili zorganizować badania wyborczych preferencji Polek i Polaków. Przedsięwzięcie nazwano Sondażem Obywatelskim. Jego wykonanie zostanie zlecone jednej z renomowanych pracowni badań społecznych, najprawdopodobniej Kantarowi.

Opozycja w czterech wariantach

Według projektu badaniem zostanie objęta licząca 4 tys. osób dorosłych próba reprezentatywna dla populacji. To ewenement, bo tak szerokiego badania jeszcze w Polsce nie było. Nie było też stosowanej metody, jaką proponuje fundacja FDS.

Otóż 4 tys. respondentów zostanie podzielonych na cztery tysiącosobowe grupy reprezentatywne dla populacji (w odpowiednich proporcjach kobiety i mężczyźni, ludzie ze wszystkich kategorii wiekowych, mieszkańcy dużych, średnich i małych miast, wsi, osoby z różnym stopniem wykształcenia itp.). Będą pytani, na jaką listę oddadzą głos w nadchodzących wyborach. Wśród partii parlamentarnych wszystkie grupy znajdą jedynie PiS i Konfederację, opozycyjne ugrupowania będą występować w czterech wariantach.

Grupa I respondentów dostanie do wyboru cztery osobne komitety wyborcze: KO, PL2050, Lewica i PSL. Grupa II będzie skonfrontowana z trzema listami partii opozycyjnych: blokiem PL2050 z PSL i osobno KO oraz Lewica. Grupa III to dwie listy: KO+PL2050+PSL i osobno Lewica. A grupa IV zastanowi się nad oddaniem głosu na jedną wspólną listę wszystkich partii opozycyjnych.

Badani najpierw zapoznają się z listą komitetów wyborczych, potem odpowiedzą na pytanie, czy wezmą udział w wyborach, i na końcu – którą listę wybiorą. Taka metoda pozwoli ustalić, jak zmienia się frekwencja wyborcza w zależności od kolejnych wariantów startu w wyborach partii opozycyjnych. Badani z grup II, III i IV odpowiedzą na pytanie dodatkowe – kandydatów jakiej partii skupionej we wspólnym bloku wybiorą.

Autorzy projektu Sondażu Obywatelskiego chcą, aby badanie było całkowicie obiektywne, a przez to wiarygodne. W pytaniach i ich kolejności nie będzie nic, co miałoby sugerować odpowiedzi. Tak przeprowadzony sondaż wskaże rzeczywiste oczekiwania wyborców. Czy chcą wspólnej listy, czy też osobnego startu partii opozycyjnych?

Tego sondażu nie da się zbyć milczeniem

Tym razem wyniki sondażu nie mogą być zlekceważone przez ugrupowania stające w szranki z PiS, to chyba jasne. Jeśli dostaną potwierdzenie, że osobne listy traktowane są przez wyborców preferencyjnie, to utwierdzą się w przekonaniu, że trzeba iść osobno. Ale jeśli wspólna lista (grupa IV) spowoduje wyższą frekwencję i zyska większe poparcie, to nie da się tego zbyć wzruszeniem ramion.

Sondaż organizują obywatele, a nie politycy. Jak mawia klasyk, suweren wybiera i decyduje. Koszt przeprowadzenia sondażu szacowany jest na 85 tys. zł. Każdy zainteresowany projektem Sondażu Obywatelskiego może wejść na stronę www.sondazobywatelski.online, dowiedzieć się więcej i czynnie wspomóc inicjatywę fundacji FDS.

