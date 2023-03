Pod pokrywką z garem, do którego wrzucono w ostatnich latach aborcję, gender, rodzinę i związki, dziś aż kipi. Co przyniesie rewolucja kobiet, czy feministki pokonają patriarchat?

Łatwo wejść na minę, kiedy się dziś mówi o kobietach. Kogo i jakie cechy właściwie mamy na myśli? Posiadanie drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych? Kobiety, bo urodziły dzieci? To może ostrożniej: „osoby z macicami”. Tylko co z tymi, które nie mogą zajść w ciążę, bo np. macicy nie mają? To może lepiej wybrać stan neutralności płciowej. Zakładając, że jest w ogóle osiągalny, że da się płciowości w swoim życiu w ogóle nie doświadczać.

Ta dyskusja, choć sprowadzona czasem do zakleszczenia na obranych pozycjach, toczy się obecnie w wielu miejscach na świecie, w Polsce również. Znamienne, że działające prawie ćwierć wieku słynne Porozumienie Kobiet 8 Marca niedawno przekształciło się w Porozumienie Feministyczne 8 Marca. Uznano, że „kobiety” w nazwie mogą być dyskryminujące dla części środowiska. Z kolei organizowana przez Porozumienie w okolicy Dnia Kobiet warszawska Manifa w tym roku po raz pierwszy się nie odbędzie. Trudno o bardziej symboliczny gest. Moment jest naprawdę szczególny. I paradoksalny. Na ulicach cicho sza, choć Polki (w tym sporo nastolatek) jeszcze niedawno wiodły lud na barykady. Środowisko jest niejednorodne, czasem skłócone, czarne parasolki stoją gdzieś po kątach złożone, ale w Polsce cały czas dokonuje się kobieca (tak to dla uproszczenia ujmijmy) przemiana.

Zmiana frontu

Oczywiście ostrzał prawicy i Kościoła nie ustaje. Żyjemy w Polsce w praktyce z pełnym zakazem przerywania ciąży, toczy się pokazowy proces Justyny Wydrzyńskiej w sprawie pomocnictwa w aborcji, wobec kobiet są kierowane także inne pogardliwe gesty w rodzaju wejścia CBA do gabinetu ginekolożki Marii Kubisy w Szczecinie, które zapamiętamy jako „aresztowanie kart medycznych”. Dokładnie 8 marca w Sejmie omawiany będzie projekt Kai Godek, który zakazuje informacji oraz edukacji aborcyjnej, choć w tej polskiej, paradoksalnej sytuacji, nawet gdyby wszedł w życie, większość kobiet nie odczułaby różnicy. Tabletki aborcyjne wciąż będzie można ściągać z internetu, a wiele młodych kobiet zna adresy tych stron na pamięć. W sprawie organizowania kolejnych protestów też podjęto dość racjonalną decyzję sprowadzającą się do pytania: po co znowu się mobilizować, skoro na taką władzę wpływu nie ma? Zresztą wybuchła wojna i wiele grup aktywistycznych, kobiecych, „elgiebetowskich” i innych przekierowało swoją energię, czas i zasoby właśnie na ten front. Tyle w warstwie wielkiej polityki. Bo gdyby nasłuchiwać domowych rozmów Polek i Polek, słyszelibyśmy dość stanowcze „nie”. Jest to „nie” dla podporządkowania się męskim decyzjom, opiniom, wizjom. To są oczywiście często drobne, codzienne niuanse, ale przekładające się na nowe sposoby i style życia. Nawet demografowie, w tym prof. Irena Kotowska, emerytowana profesor zwyczajna w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tłumaczą dziś, że sytuacja Polski to konsekwencja „silnych, cywilizacyjnych trendów, którym trudno się przeciwstawiać”. Decyzja o zakazie aborcji zmieniła zasadniczo klimat dyskusji o prokreacji, a lęk o pogorszenie dostępu do odpowiedniej diagnostyki i leczenia w razie zagrożeń jest istotną przyczyną odkładania planów prokreacyjnych na potem czy rezygnacji z nich. Ale sedno sprawy, jej esencja tkwi głębiej, w przemianie kulturowej, która jest udziałem młodych pokoleń. „Kobiety oczekują, że mężczyzna będzie partnerem w wychowaniu dziecka i prowadzeniu domu. Przestają się godzić na podwójne obciążenie, bo przecież chcą zarabiać i jest to oczekiwane. Ale jednocześnie dość powoli następuje współdzielenie się z ojcem obowiązkami rodzinnymi – pracą w domu i wychowywaniem potomstwa. I to podwójne obciążenie wielu po prostu przestało odpowiadać” – mówiła Kotowska w jednej z rozmów z POLITYKĄ. To samo podkreśla m.in. socjolog prof. Tomasz Szlendak. Kobiety nie godzą się już na bylejakość w związku. Tęsknią wciąż za miłością i więzią, ale „czują, że za jej sprawą wpadają w opresję i stąd paradoksalne unikanie miłości w codziennym życiu”.

Ta transformacja pozycji Polek w domu i związku jednocześnie sprzyja rozjeżdżaniu się ścieżek życiowych kobiet i mężczyzn. Kobiety stają się grupą bardziej wykształconą i mobilną niż mężczyźni. Do Warszawy, Wrocławia czy Gdańska przenosi się – na studia i do pracy – kilkadziesiąt tysięcy kobiet więcej niż mężczyzn. Co roku. W Łodzi, gdzie współczynnik feminizacji jest najwyższy w kraju, na 100 mężczyzn przypada 120 kobiet. W mniejszych miejscowościach zostaje wielu mężczyzn niewidocznych albo „nieodpowiednich” dla kobiet.

Wyrwać pręty

To wszystko wpływa na poglądy. A właściwie różnice w poglądach. Kobiety są bardziej liberalne od mężczyzn, a jednocześnie znajdują w sobie dużo mniej zrozumienia dla radykałów, zwłaszcza z prawa. Badania Katarzyny Pawlikowskiej z 2019 r. wskazują, że w porównaniu z podobnym sprzed sześciu lat Polki bardzo się zmieniły, są coraz bardziej otwarte światopoglądowo. 85 proc. uważa, że kobieta powinna być równorzędną partnerką mężczyzny, a prawie 80 proc. deklaruje, że pożądaną cechą kobiety jest niezależność. Bardzo wzrosło poparcie dla takich postulatów, jak pozostawienie kobiecie decyzji o przerwaniu ciąży, dla związków jednopłciowych czy stanowczego rozdziału Kościoła od państwa.

Można powiedzieć, że PiS postawił kobiety pod ścianą, zderzył je z trudnymi pytaniami i trzeba się było zdeklarować: gdzie ja w tym wszystkim jestem. Ja jako kobieta. – Ruch wyzwolenia kobiet i budzenia się świadomości – różnych grup wsparcia, kręgów – jest w Polsce ogromny. Kiedy zaczynałam pracować z kobietami 25 lat temu, było tego bardzo niewiele. Paradoks polega na tym, że jesteśmy trochę dalej, ale nadal bardzo dużo jest do zrobienia – opowiada Agnieszka Kramm, psychoterapeutka, prezeska fundacji Miejsce Kobiet. – Bo to długi proces wychodzenia z klatki, który zaczyna się od tego, że się tę klatkę w ogóle dostrzega: te wszystkie przymusy, nakazy, wizje, co to w ogóle znaczy być kobietą, wyobrażenia innych osób, rodziców, Kościoła, nauczycieli. To są pręty, w które walimy. I niektóre czasem udaje się wyrwać.