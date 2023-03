Haptyczny rezonans materii. Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki

Maria Papa Rostkowska: niemal ludzka relacja z marmurem i rzeźby, które kuszą dotyk.

Maria Papa Rostkowska obchodziłaby w tym roku stulecie urodzin. To doskonała okazja, by pokazać jej nietuzinkową twórczość rzeźbiarską w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Artystka ta, posiadająca niesamowicie ciekawy życiorys, studiowała architekturę, by później malować obrazy. W roku 1943 poślubiła Ludwika Rostkowskiego, z którym brała udział w ratowaniu Żydów z warszawskiego getta. W czasie Powstania Warszawskiego wstąpiła do podziemia i aktywnie uczestniczyła w walkach z nazistami. W 1957 roku wyjechała na stałe z Polski, rok później poślubiła Gualtieriego Papa di San Lazzaro – włoskiego pisarza, krytyka sztuki, wydawcę magazynu o sztuce „XX-e Siècle”. Dopiero jako czterdziestolatka zdecydowała się skoncentrować jedynie na rzeźbie. Od końca lat 50. tworzyła głównie rzeźby w glinie, czasami odlewane w brązie. Od połowy lat 60. ulubionym materiałem artystki stał się marmur. W 1966 roku zamieszkała w w Pietrasanta we Włoszech, w pobliżu kamieniołomów Carrara, gdzie założyła swoją pracownię. To z tych właśnie kamieniołomów pochodzi słynny marmur karraryjski, w którym swoje doskonałe dzieła wykonał m.in. Michał Anioł. Papa Rostkowska uważała Michała Anioła za absolutnego mistrza w rzeźbieniu w marmurze. Stąd też używała w większości takich samych narzędzi, które były stosowane w czasach renesansu. Jednak do polerowania, które jest bardzo specyficznym procesem, używała już urządzeń elektrycznych, aby uzyskać pożądane wykończenie: na archiwalnych fotografiach pewnie dzierży szlifierkę w mocnych dłoniach.

Twórczość Papy Rostkowskiej była dotychczas pokazywana głównie w kręgu jej męskich przyjaciół i znajomych: Lucio Fontany, Joana Miró, Jeana (Hansa) Arpa, Marino Mariniego i wielu innych wielkich nazwisk, związanych z prestiżową paryską galerią XXe Siècle. Czy ta artystka rzeczywiście potrzebuje dowartościowania towarzystwem dzieł słynnych męskich mistrzów? Wystawa „Haptyczny rezonans materii: Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ma zupełnie inny charakter: w stulecie swoich urodzin rzeźbiarka „wyprawia bowiem przyjęcie”, na którym pojawiają się kobiety-artystki i ich dzieła. Towarzyszą one około sześćdziesięciu rzeźbom Papy Rostkowskiej, reprezentując zarówno generację współczesną jubilatce, jak i tę tworzącą obecnie, lecz z podobnym do niej wyczuciem haptycznego rezonansu materii. Na przyjęciu zjawią się zatem Katarzyna Kobro, Maria Jarema, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Więcek, Maria Pinińska-Bereś, Barbara Stańczak, Barbara Falender, Iwona Demko, Martyna Pająk, Agata Agatowska – by wymienić je wszystkie w całkowicie przypadkowej kolejności.