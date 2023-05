Katowice chcą zakazać grodzenia osiedli. Czy potrzebujemy jeszcze płotów?

Katowice po prawie ośmiu latach przygotowań chcą wprowadzić zakaz grodzenia osiedli mieszkaniowych. Czy wciąż potrzebujemy tego typu rozwiązań w naszych miastach? A może powinniśmy przyjrzeć się płotom, które zaczynają rosnąć wokół naszych parków i placów zabaw?

Na początku maja 2023 r. katowiccy radni otrzymali projekt uchwały krajobrazowej, w której zapisano zakaz całkowitego grodzenia osiedli mieszkaniowych. Nie będzie więc można stawiać płotów, które uniemożliwią swobodne wejście i wyjazd z osiedla. O ile oczywiście Rada Miasta przyjmie ten projekt. Warto zauważyć, że prace nad wprowadzeniem takiego zakazu w Katowicach rozpoczęły się jeszcze w 2015 r. Pierwsza wersja projektu została poddana konsultacjom w 2018, ale prace nie zostały sfinalizowane.

Jeśli Katowicom uda się wprowadzić zakaz grodzenia osiedli, dołączą do niewielkiego grona miast, które już się na to zdecydowały. Mimo że ustawa o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu, która daje taką możliwość samorządom, została uchwalona w 2015 r., dotychczas zastosowały ją tylko cztery miasta: Sosnowiec, Sopot, Gdańsk (2018) i Kraków (2020). W Nowym Targu i Cieszynie mamy częściowy zakaz. Podobną próbę podjęła Warszawa, ale przyjętą uchwałę w tej sprawie skutecznie podważył wojewoda mazowiecki.

Czytaj też: Obsesja grodzenia osiedli

Płoty nie działają

Płot to pozornie świetne rozwiązanie w każdych okolicznościach. Daje wyraźny sygnał, że tuż za nim zaczyna się przestrzeń prywatna. Tworzy poczucie bezpieczeństwa, chroni efekty naszej pracy i zainwestowanych pieniędzy. Dlaczego więc władze Katowic chcą zakazać ich stawiania na osiedlach mieszkaniowych? Urzędnicy przekonują, że to wynik próśb samych mieszkańców. Czyżby więc znaleźli się ludzie, którzy nie chcą żyć w grodzonej, a więc bezpiecznej przestrzeni? Nie oczekują od własnego osiedla tej podstawowej formy ochrony przed zachowaniami niepożądanymi: kradzieżami, napaściami czy wandalizmem?

To źle sformułowane pytania. Doświadczenia z całego świata pokazują, że płoty nie tylko nie zapewniają faktycznej ochrony przed zagrożeniami, ale wręcz mogą się przyczyniać do zwiększenia niebezpieczeństwa z powodu segregacji mieszkańców. Poza tym są bardzo kłopotliwe. Utrudniają codzienne funkcjonowanie, ograniczają nawiązywanie i prowadzenie relacji sąsiedzkich, często napędzają wzajemną wrogość ludzi, których płot dzieli na dwie grupy. „Mieszkańcy osiedli zamkniętych okazali się mniej aktywni społecznie, mieli niższy poziom lokalnego kapitału społecznego, mniej przywiązywali się do miasta, a więcej do własnego mieszkania, byli bardziej pozytywnie nastawieni wobec grodzenia i czuli się wyraźnie bezpieczniej niż mieszkańcy odpowiadających im osiedli nieogrodzonych” – pisał Dominik Owczarek we wnioskach z badań porównawczych przeprowadzonych na warszawskich osiedlach w 2011 r.

Dowody negatywnego wpływu grodzenia osiedli płyną z całego świata i były wielokrotnie omawiane w polskich mediach. Zarówno tych profesjonalnych, jak i codziennych, docierających do masowego odbiorcy. Dla tych, którzy nie śledzą trendów światowej urbanistyki, pomocne mogą być wnioski płynące z mieszkania lub odwiedzania grodzonych osiedli. Szczególnie gdy mówimy o nowych osiedlach, które wyposażono w kilka ogrodzeń (płot okalający całe osiedle oraz oddzielający poszczególne jego elementy).

Czytaj też: Polska płotem podzielona

Przechadzka wzdłuż kilometrowego płotu

Często zdarza mi się odwiedzać takie miejsca. Moje doświadczenia są proste – nigdy się nie zdarzyło, żeby nie udało mi się wejść „za bramę”. Co więcej, zawsze zajmowało mi to mniej niż pięć minut. Mimo że jako obcy o nieokreślonych zamiarach powinienem zostać powstrzymany. Najtrudniejsze w pokonaniu ogrodzenia paradoksalnie były te sytuacje, gdy przychodziłem w odwiedziny do kogoś mieszkającego na takim osiedlu. Pierwszy problem polegał na lokalizacji wejścia. Potem następowały co najmniej dwie rozmowy przez domofon (zwykle więcej, bo elektrozamki lubią się zacinać) albo mało przyjemna rozmowa z osobą pełniącą funkcję stróża, która – niczym przy wejściu do szklanego wieżowca – musiała posiąść pełną wiedzę o moich intencjach i ich adresatach.

Drugi oczywisty wniosek wiąże się ze szkodami, które płot wyrządza lokalnej społeczności i efektywności dostępnej przestrzeni między blokami. Świetnym przykładem jest niedawno odwiedzony przeze mnie jeden z etapów osiedla Wilno na warszawskim Targówku. Został zbudowany na relatywnie wąskiej, prostokątnej działce, której dłuższy bok miał z pewnością ponad kilometr długości. Przemierzając osiedle, cały czas szedłem wzdłuż płotu. Po jego drugiej stronie wcale nie było ruchliwej drogi ani np. pola lub lasu, z którego pod domy mogłyby podchodzić dzikie zwierzęta. Za płotem były kolejne bloki. Szybko stało się jasne, że np. kolega dziecka mieszkającego w bloku obok (ale już za płotem), zamiast pokonać kilkanaście metrów dzielących odległości między wejściami do obu budynków, będzie musiał pokonać tych metrów co najmniej kilkaset. Czy rodzice zechcą puścić go samego?

Kolejna sprawa to przestrzeń – płot ją zawłaszczył. Gdyby go nie było, te kilka metrów zieleni z obu stron można by znacznie ciekawiej zagospodarować. Niestety, płot sprawił, że zamiast, dajmy na to, prawdziwego placu zabaw deweloper mógł postawić tylko jego marną namiastkę.

To, czego nie dostrzegłem podczas moich podróży po zamkniętych osiedlach, to korzyści z posiadania płotu.

Czytaj też: Osiedla z humanistycznym wymiarem