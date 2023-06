Nogi do góry. Jakby zamiast rąk. Tu nie było kul, ale sepsa

Położyć na trzy dni w szpitalnym łóżku kobietę, w organizmie której rozwija się sepsa, to jak postawić ją pod ścianą z podniesionymi rękami, podczas gdy wokół świszczą kule. Prawdopodobieństwo, że przeżyje, jest podobne.

Nogi do góry. Jakby zamiast rąk. Bo położyć na trzy dni w szpitalnym łóżku kobietę, w organizmie której rozwija się sepsa, to jak postawić ją pod ścianą z podniesionymi rękami, podczas gdy wokół świszczą kule. Prawdopodobieństwo, że przeżyje, jest podobne. Tu nie było kul, ale sepsa, i te nogi zamiast rąk. Ale jednak finał nie mógł być tajemnicą.

Dorota trafiła do szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu w 20. tygodniu ciąży. W tym momencie, gdy płód nie ma szans na przeżycie. Z lekarzami i pielęgniarkami może nawet znali się z widzenia; pracowała w szpitalnym budynku, w aptece na parterze. Co się stało, że mimo wszystko kazano jej leżeć? Z nogami do góry, jak z noweli o Rozalce, upieczonej w piecu?

Dwie godziny później już nie żyła

Dramat rozgrywał się trzy dni. Wskaźniki informujące o rozwijającym się zakażeniu rosły, Dorota, targana wymiotami, leżała z zimnym okładem z małego ręczniczka na czole, i tak kończyło się jej życie. Traciła przytomność, odzyskiwała, w końcu straciła na dobre. Gdy o piątej nad ranem w końcu płód obumarł, z kobietą nie było już kontaktu.

A jednak personel zdecydował się jeszcze ponad dwie godziny czekać, aż w pracy zjawi się wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i przez telefon, autorytetem poświadczy, że można już usunąć płód – teraz wraz z macicą. Dwie godziny później Dorota nie żyła.

Dowód zbiorowego zaczadzenia

Historia z Nowego Targu jest kolejną odsłoną zbiorowego zaczadzenia. Choć medycyna wie swoje, płód w brzuchu kobiety spowodował, że wszyscy wokół, przecież nieobcy dla Doroty, jakby wpadli w trans narkotyczny, w parasen, w którym sam fakt ciąży dokonuje cudów. A rzekoma „słuszność postępowania”, „owo ratowanie życia poczętego”, zostanie nagrodzone. Nic z tych rzeczy.

Dyrekcja szpitala im. Jana Pawła w Nowym Targu zapewnia teraz, że będzie współpracować z organami ścigania; że dołoży starań. Personel innego szpitala, w Pszczynie, też o tym zapewniał. Poszczególnym osobom, które zajmowały się Izabelą, postawiono już zarzuty – spowodowania śmierci. Wiara w to, że „życie poczęte” czyni cuda, nie chroni ich przed odpowiedzialnością.