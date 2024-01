„Premier Wąsik rusza w kraj!”. Młodzi grają w Sejm w Robloxie. Nie ma się z czego śmiać

Są ławy poselskie, flagi Polski i Unii Europejskiej, a nawet krzyż, jaki nad jednym z wejść zawiesili niegdyś członkowie AWS. Jedyna różnica jest taka, że posłowie nie obradują przy ul. Wiejskiej, ale na serwerach Robloxa.

„Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi! Nie będą naszych dzieci (...) wychowywać dewianci! Nie będzie nam europejska biurokracja tłumaczyła, jak mamy rządzić w naszym państwie!” – grzmi poseł z mównicy. Argumentacja jakby znajoma, sęk w tym, że parlamentarzysta ma (na moje ucho) 12 lat.

Autor powyższej wypowiedzi, polityk o swojsko brzmiącym pseudonimie KrzysztofBosy, to w robloxowym Sejmie istny enfant terrible. Zasłynął, zgłaszając podczas debaty w sprawie obniżki VAT wniosek formalny o przywrócenie kary śmierci (sic!). Nieco później brawurowo bronił posła Szafy. Tego ostatniego chciano wykluczyć z obrad, na których pojawił się przebrany za mebel. „W przeciwieństwie do lewaków (ów) nie jest (jednak) pusty, widać, że wystają mu ręce i nogi” – argumentował prawicowiec.

Trzeba przyznać, że wyskoki Krzysztofa każdorazowo spotykały się z upomnieniami marszałka werty789_3. Gdy zaś dyskusję nad wyborem wicemarszałków przerwał partyjny kolega Bosego, wskakując na mównicę z transparentem „Nie dla niemieckiej agentury!”, marszałek kilkakrotnie go napomniał (powołując się – i słusznie! – na art. 175 regulaminu Sejmu), by finalnie wykluczyć gagatka z obrad. A że krnąbrny poseł ani myślał podporządkować się jego decyzji, z sali plenarnej wyprowadziła go straż marszałkowska.

Opisywane posiedzenia toczą się nie przy ul. Wiejskiej, ale na serwerach Robloxa. Sejmową galerię, ławy poselskie, flagi Polski i Unii Europejskiej, a nawet krzyż, jaki nad jednym z wejść zawiesili ongiś członkowie AWS, z pietyzmem odtworzyli nastoletni gracze. Co imponujące, w cyfrowym środowisku wybrzmiewają realne problemy. Po sylwestrze zajmował ich temat sprzedaży petard i fajerwerków, wcześniej zwalczanie dezinformacji, dofinansowanie fotowoltaiki oraz prywatyzacja służby zdrowia.

Roblox kontra YouTube i TikTok

Roblox to dziecko Davida „Buildermana” Baszuckiego, urodzonego w Kanadzie miliardera (jego majątek szacuje się na 2,5 mld dol.) polskiego pochodzenia. Pod koniec lat 80. razem z bratem Gregiem założył firmę Knowledge Revolution, by wydać pod jej szyldem aplikacje edukacyjne Interactive Physics i Knowledge Revolution. Słowem: wirtualne laboratoria, w których uczniowie i nauczyciele budowali dwuwymiarowe dźwignie, rampy czy trebusze, a potem wprawiali je w ruch dzięki implementacji przez programistów podstawowych praw fizyki.

W 1998 r. panowie odsprzedali swoją spółkę korporacji MSC Software (za niebagatelne 20 mln dol.). „Ale pomysł, by umożliwić użytkownikom współtworzenie treści, utkwił mi w pamięci” – wspomniał na łamach „Harvard Business Review” Baszucki. Pokłosiem tamtej idei był uruchomiony w 2006 r. Roblox, wbrew obiegowej opinii nie gra, lecz edytor umożliwiający tworzenie własnych dziełek.

W rozmowie z „Forbesem” projektant zdefiniował go tak: „To uzależniający portal społecznościowy z grami, który rywalizuje z YouTube’em i TikTokiem”. Do poziomu tych platform nieco co prawda mu brakuje, acz w pandemii jego społeczność wyraźnie spuchła, osiągając w połowie zeszłego roku rekordową liczbę 300 mln aktywnych użytkowników w miesiącu. To niemal tyle, ile liczy populacja USA.