Abp Tadeusz Wojda: nowy szef episkopatu. Polscy biskupi mówią światu „Non possumus”

W czwartek przed południem biskupi wybrali przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z przewidywaniami postawili na metropolitę gdańskiego abp. Tadeusza Wojdę. Jego zastępcą został abp Józef Kupny z Wrocławia.

Kadencja przewodniczącego episkopatu trwa pięć lat i można ją raz powtórzyć. Po dziesięciu latach kierowania pracami biskupów z funkcją żegna się abp Stanisław Gądecki. A także jego zastępca abp Marek Jędraszewski.

Non possumus dla Marszu Równości

Abp Tadeusz Wojda ma 67 lat i reprezentuje biskupów konserwatywnych. Urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) w Ołtarzewie k. Warszawy i teologię fundamentalną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. A potem misjologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

12 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go na arcybiskupa białostockiego. A 2 marca 2021 abp Wojda objął ważniejsze miasto – został metropolitą gdańskim, zastępując na tym stanowisku słynnego, wpływowego i kontrowersyjnego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Z jednego wydarzenia abp Wojda może być pamiętany szczególnie. W lipcu 2019 r. wydał przed białostockim marszem równości odezwę do mieszkańców archidiecezji. „Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne. Nie bądźmy wobec tego faktu obojętni!” – napisał. I dodał: „Powtarzamy za kard. Stefanem Wyszyńskim »Non possumus«” (wtedy, w 1953 r., chodziło o sprzeciw wobec ingerencji władz PRL w życie Kościoła).

Mądry arcybiskup po szkodzie

W uczestników marszu rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Kilkoro pobito. Abp Wojda był mądry po szkodzie. Przyznawał: „Nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy. Te w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Są to czyny przeciwne nauczaniu Chrystusa. Naszym obowiązkiem jest bronienie wartości narzędziami, które zawsze wpisują się w przykazanie miłości bliźniego i szacunek do każdego człowieka”.

Co robi przewodniczący KEP? Zwołuje zebranie Rady Stałej, zebranie plenarne i Radę Biskupów Diecezjalnych. Przewodniczy ich obradom. Przesyła sprawozdania i dokumenty z obrad do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem nuncjatury. Reprezentuje episkopat na zewnątrz. Z urzędu wchodzi w skład Rady Stałej KEP. Ze swoim zastępcą i sekretarzem generalnym episkopatu tworzą Prezydium KEP.