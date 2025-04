Wilcze kły reformy edukacji. Ustawa sprzątająca pęka w szwach, te pomysły trwożą

Zanim wejdzie wielka reforma oświaty, czeka nas rok wywracania wszystkiego do góry nogami. Czy naprawdę wszystko trzeba regulować ustawowo, a zdrowy rozsądek już ludzi nie obowiązuje?

MEN szykuje szereg zmian w systemie oświaty. Dotyczą one tak wielu spraw i tak różnych osób – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, egzaminatorów, urzędników nadzoru pedagogicznego, kuratorów oświaty, nawet ministrów, a to wcale nie koniec listy – że zainteresowanemu człowiekowi łatwo przeoczyć zmianę, która dotknie go bezpośrednio. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu jest Katarzyna Lubnauer. Dokument będzie procedowany w III kwartale tego roku, zapewne po wakacjach.

Ponieważ wchodzimy w okres matur oraz egzaminów ósmoklasisty (to już za kilkanaście dni) i stajemy się na te problemy najbardziej wrażliwi, mnie też najmocniej poruszył projekt zmian w systemie egzaminowania. Egzaminy to przecież zwieńczenie nauki, meta, do której biegniemy. Za rok możemy się obudzić w całkowicie nowym wyścigu, wyścigu po sprawczość i szczęście, a nie tylko po wiedzę i umiejętności, jak można przeczytać w projekcie. Niektórzy już łapią się za głowę, chcąc zatrzymać ten bieg, jak chociażby Aleksandra Janicka, Nauczyciel Jutr@ 2023, która „Profilowi absolwenta i absolwentki” mówi zdecydowane nie (długi wywiad z nauczycielką i wicedyrektorką przedszkola w kwietniowym „Głosie Nauczycielskim”).

MEN chce sprzątać aż za mocno