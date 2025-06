Dziecko z depresją może wrócić do zdrowia. Jak je do tego zachęcić?

Alarmujące i tragiczne są dane o rosnącej liczbie dzieci i nastolatków z kryzysami i skłonnościami samobójczymi. Ale wiele historii o psychicznym cierpieniu ma też drugą część: o tym, że młody i młoda w pewnym momencie zaczynają zdrowieć.

Czasem sygnałem zmiany jest jedno zwykłe zdanie. Na przykład: „Poczekaj, już idę!”, rzucone z pokoju do wołającej matki albo ojca – bez agresji, po raz pierwszy od miesięcy. Albo strój: zamiast dyżurnego obszernego swetra – T-shirt, w którym nastolatka rano wychodzi z pokoju. Na odsłoniętych rękach lekko widać blizny, ale nie ma świeżych śladów cięć. Czasem to reakcja na dotyk – gdy któregoś wieczora dzieciak nie otrzepuje się, jakby parzyła go próba przytulenia. Delikatne, ale wyraźne tropy, że właśnie idzie nowe.

Informacje o rosnących tłumach dzieci i nastolatków z zaburzeniami psychicznymi, kryzysami i skłonnościami samobójczymi są już stałym, bezwzględnym punktem serwisów informacyjnych i publicznych statystyk. Według danych z 2023 r. – takie są najnowsze – 150 tys. dzieci i nastolatków do 18 roku życia korzystało z pomocy psychiatrycznej tylko w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdzonych prób samobójczych w ubiegłym roku policja zanotowała 2054. 127 skończyło się w najgorszy możliwy sposób. Te fakty są alarmujące i tragiczne. Ale wiele historii o psychicznym cierpieniu ma też drugą część: o tym, że młody i młoda w pewnym momencie zaczynają zdrowieć.

Haczyki

Ale żeby tą trasą ruszyć, trzeba o cokolwiek zahaczyć, załapać się do szpitalnego oddziału zamkniętego lub oddziału dziennego, gdzie dzieci przychodzą rano i popołudniem wracają do domów. Kliniczny Oddział Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy warszawskim Szpitalu Wolskim to jedno ze 101 takich miejsc w Polsce.

Oddział dla uczniów z siódmych i ósmych klas podstawówki ma ściany pomalowane na żółto, drzwi białe, na podłodze klepkę. Klimat jest trochę jak w przychodni, a trochę jak w małej szkole, na kilkanaście osób. W planie dnia oprócz terapii indywidualnych, rodzinnych i grupowych są też lekcje. Szkolne rusztowania dobrze organizują codzienność.

Joanna Wysocka, pielęgniarka koordynująca, gdy nakłada na ramiona nastolatków rękaw do kontrolnego pomiaru ciśnienia, pyta: „Jak się czujesz?”. Skupiony wzrok kobiety pozwala wierzyć, że w tym zagajeniu nie chodzi o rytualny medyczny small talk.

Może dlatego przyjmowany na oddział siódmoklasista nie wzrusza ramionami, tylko mówi. Na przykład, że boli go brzuch. Joanna wtedy pyta dalej: „Jadłeś śniadanie?”, „Od kiedy boli?”. Bywa, że uwaga poświęcana przez pielęgniarkę jest pierwszą, jaką młody dostaje od dawna. I właśnie jej się łapie. Mówi dalej: że wcale nie chciał na oddział przychodzić, bo i tak nic to nie da, tak jak nie dało ileś wcześniejszych terapii. Joanna, doświadczona w wielu szpitalach, uważa, że przez opiekuńczą część swojej pracy pielęgniarkom łatwiej do pacjenta dotrzeć – jak człowiek do człowieka, namówić, żeby znów spróbował.

Kto ma szczęście, te pierwsze, podstawowe do wyjścia haczyki dostanie tam, gdzie żyje, od – nie tylko formalnie – bliskich. Tacy zauważą, że człowiek np. nie sypia, przestał jeść albo zachowuje się inaczej niż zawsze, co może być symptomem załamania albo psychozy. I nie tylko zorganizują, ale też namówią na konsultację z lekarzem, terapię. – Czasem to trudne, bo częścią objawów np. przy schizofrenii bywa odrzucanie choroby – podkreśla Katarzyna Parzuchowska-Tercz, która zachorowała na tę chorobę w młodości, a dziś jest m.in. trenerką i koordynatorką w ŚCZP na Woli. – Człowiek nie rozumie, co się z nim dzieje. Wchodzi w objawy, zaczyna w nie wierzyć. Bliscy też tego nie rozumieją. Katarzyna pamięta przebieg wszystkich swoich psychoz, spotkania, to, jak kto się do niej odnosił i co mówił. – W psychozie się cierpi. Człowiek chce, żeby ten stan minął, i zazwyczaj jest gotów przyjmować pomoc – również leki. Buntownicze bohaterki i bohaterowie „antypsychiatrycznych” fabuł, którzy chowają pod językiem pigułki, żeby potajemnie je wypluć, w rzeczywistości szpitalnych oddziałów pojawiają się rzadko.

Sieci

Na porannym zebraniu zespołu oddziału dziennego na Woli przy małym stole rozmawia troje psychiatrów, dwójka psychologów, pielęgniarka i pielęgniarz. Większość z nich to też psychoterapeuci. Jest kawa, herbata i notesy. – To wspaniale, że Adam chce, żeby do spotkania rodzinnego dołączyła ciocia – po wysłuchaniu relacji z pracy jednego ze specjalistów cieszy się szef Centrum dr Cezary Żechowski. A później tłumaczy: – Część osób radzi sobie z trudnymi emocjami tak, że tego, kto je zdenerwuje, wyrzuca ze swojego życia. Ale taka osoba w końcu może zostać sama. To niebezpieczne zwłaszcza dla tych, którzy mają za sobą próbę samobójczą. Dlatego gotowość nastolatka do przepracowania złości na ciocię to ważny krok w dobrą stronę.

W wolskim centrum wszyscy mówią, że leczą relacje. – Oczywiście, gdy ktoś ma urojenia w psychozie, te relacje mogą się komplikować, bo ważne osoby często są wplątane w objawy – przyznaje Katarzyna Parzuchowska-Tercz. Dlatego większa i gęstsza sieć to więcej możliwości dotarcia do pacjenta.

Ale czasem kształt tej sieci z gabinetów czy oddziałów szpitalnych widać tylko wycinkowo. Z tego powodu w wolskim centrum działa też Zespół Leczenia Środowiskowego z sekcją mobilną. Szuka odpowiedzi na pytania o pacjentów w pozamedycznych przestrzeniach – szkole, Ośrodku Pomocy Społecznej, policji, fundacjach pomocowych. – Jesteśmy 14-osobowym zespołem. Specjalista pracujący z rodziną dzieli z innymi odpowiedzialność, może się konsultować, nie jest osamotniony w swoich zadaniach – opowiada Anna Czerniawska, szefowa Zespołu. Wczoraj z jedną z koleżanek miały trzygodzinne spotkanie z psychologiem, pedagogiem z poradni, dyrektorem tej poradni, wychowawczynią, dyrektorką szkoły i nauczycielem wspomagającym, a także z mamą dziecka, które ma trudności w nawiązywaniu relacji i przystosowaniu społecznym. – Rozmawialiśmy o tym, jak z każdej z tych perspektyw widzimy przyszłość tego chłopca, jego rozwój i opiekę ze strony poszczególnych instytucji. Rodzina dziecka od pokoleń korzysta z ich wsparcia. Dorośli nieufnie podchodzą do zmian, które wiązałyby się z ich zaangażowaniem. – Wszystkie nasze instytucje muszą być zaangażowane, żeby przekonywać, że telefon do lekarza ma sens, nawet gdyby wizyta wypadała dopiero za rok – tłumaczy Anna Czerniawska.

Rozplątywanie

Gdy udaje się już zaczepić haczyk i rozeznać, w jakim stanie jest sieć, pora rozplątać najtrudniejsze, niepotrzebne supły. Ustalić, skąd się biorą dolegliwości i objawy.

Raz jeszcze statystyki krajowe: w 2022 r. u większości leczonych psychiatrycznie dzieci rozpoznano zaburzenia rozwojowe (53 proc.), zaburzenia nerwicowe i odżywiania (20 proc.) oraz nastroju (9 proc.). Wnioski z oddziału dziennego w wolskim szpitalu są podobne. Większość przyjmowanych osób zaczyna życie ze spektrum autyzmu, czyli z wrodzonymi zaburzeniami neurorozwojowymi, których wspólnym mianownikiem są zazwyczaj trudności w komunikacji i kontaktach z innymi, nieelastyczność zachowań i zainteresowań. Wielu z nich ma ADHD – czasem w połączeniu z autyzmem. – Światowe badania dowiodły, że osoba neurotypowa szybko jest w stanie rozpoznać odmienność zachowań osoby w spektrum. I zacząć źle ją traktować, izolować, odrzucać – tłumaczy dr Żechowski. – Tym dzieciom bywa trudno już w przedszkolach, ale w szkole zazwyczaj robi się bardzo trudno. Nie wytrzymują przeciążenia dźwiękami, liczbą ludzi i zadań. Przeżywają ogromny lęk i inne silne emocje. Bardzo często stają kozłami ofiarnymi.

Zjawiskiem, które zwraca uwagę od kilku lat, jest dysforia płciowa – identyfikacja z płcią inną niż przypisana przy urodzeniu. Według psychiatrycznych kompendiów zdarza się to kilku, kilkunastu osobom na 100 tys., ale zgłaszane jest ostatnio wielokrotnie częściej, co budzi pytania. Odpowiedzi szuka się np. w albumach z dzieciństwa. Wygląd i utrwalone na zdjęciach zabawy dają wskazówkę, czy dysforia może być maską dla innego rodzaju problemów, czy wręcz przeciwnie – jest faktem.

Bywa, że rozwiązując jeden problem, pomija się inny, nowy. Gdy impulsywny nastolatek z wybuchami złości staje się miły i grzeczny, sytuacja wygląda na opanowaną, zmierzającą w pożądanym kierunku. Aż nagle na spotkaniu z psychoterapeutą pada, że tata co kilka dni podaje chłopcu małą dawkę lorazepamu. Żeby syn nie robił awantur i nie dokładał się do rodzinnych napięć.

Katarzyna Parzuchowska-Tercz podkreśla, że mimo wyzwań związanych z psychoterapią trudno jest bez niej przepracować objawy. Np. zrozumieć, dlaczego w trakcie psychozy w czyimś umyśle pojawiają się takie, a nie inne obrazy, co mówią o człowieku, jego emocjach, potrzebach i relacjach z innymi. – Nawet najbardziej dziwaczne urojenia zazwyczaj mają uzasadnienie i to całkiem logiczne. Podam przykład. Pewnego dnia w trakcie mojej hospitalizacji rozmawialiśmy w grupce pacjentów. Wyznałam kolegom, że rano, patrząc na dym z komina, uznałam, że zostałam papieżem. Na co inny kolega zaprotestował: Nie! To ja jestem papieżem! To jest zabawne, ale też symptomatyczne dla tego, jak bardzo urojenia tworzą wewnętrzny komentarz do rzeczywistości, są związane z życiem w społeczeństwie, jak jego historia wplata się nam w głowy. Czasami dla rozsupłania węzłów kluczowa bywa także wizyta w domu pacjenta. Okazuje się, że nastoletnie dziecko np. dzieli jeden pokój z niemowlęciem i rodzicami, bez prywatności, skazane, by być świadkiem intymności dorosłych. I że nikt wcześniej nie pomyślał, jak to wpływa na jego rozwój emocjonalny, myślenie i zachowanie.

Tkanie

Do zdrowienia często trzeba iść naokoło, rozplecione wątki dłuższy czas tka się w nową ścieżkę. Na oddziale w Szpitalu Wolskim mówi się, że to tkanie świetnie idzie właśnie Joannie Wysockiej – pielęgniarce, która jest też arteterapeutką. – Działania artystyczne często interesują pacjentów, nawet takich, do których trudno dotrzeć w rozmowie – potwierdza specjalistka. – Jeden z chłopców nakręcił wspaniały film w technice animacji poklatkowej. Ulepili z Joanną plastelinową scenografię i ludziki. Potem przesuwali je po kawałeczku, a specjalna aplikacja w telefonie rejestrowała każdy ruch, w 24 zdjęciach na sekundę. Później wszystko trzeba było zmontować. – Chłopiec poczuł swoją sprawczość, ale też zebrał mnóstwo ciepłych słów. Wcześniej zawsze był oceniany jako zły, obarczany winą, gdy coś złego się działo.

Ale Katarzyna Parzuchowska-Tercz z różnych perspektyw widzi, jak ważne jest poznawanie innych osób przeżywających kryzysy. – Pamiętam, jak w szpitalu poznałam pacjenta, który był już w dobrej formie, opowiadał o swoich objawach. Wtedy pomyślałam: Jurek, skoro masz schizofrenię i jesteś taki fajny, to może ja też jakoś dam z nią radę. Katarzyna siedem lat temu założyła Teatr Kryzys, w którym grają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi też z mężem pierwszą w Polsce Szkołę Zdrowienia, opartą na zachodnim modelu Recovery College. Osoby po kryzysach, ich rodziny, studenci mogą zapisać się na stacjonarne kursy, np. o zdrowiu psychicznym w internecie, o farmakoterapii, ale też o tym, jak zabrać się za podróżowanie, aby było ono bezpieczne. Uczą się, zdają egzaminy, przy okazji poznają innych ludzi.

Rodzice wspierający dzieci w dochodzeniu do zdrowia mogą dostać dla siebie pomoc na spotkaniach prowadzonych co tydzień w pomieszczeniach szpitala przez Annę Kotkowską i Romanę Tryc. Edukatorki z własnego doświadczenia wiedzą, jak wiele iluzji i zakrętów na drodze do zdrowia dziecka musi pokonać rodzina. – Zazwyczaj ludzie wyobrażają sobie, że jeśli wprowadzą jakąś jedną zmianę w swoim życiu albo dwie, oni lub ich bliscy wyzdrowieją i będzie jak kiedyś. Faktycznie część zaburzeń i spadków kondycji nigdy całkowicie nie przemija. Powraca albo zmienia postać. Ale można nauczyć się z nimi funkcjonować i to też może być dobre życie – podkreśla Romana Tryc. A Anna Kotkowska zwraca uwagę na niebezpieczeństwo niektórych automatyzmów. – Gdy nastolatek popada w problemy psychiczne, ma depresję lub próbę samobójczą, ludzie często mechanicznie oceniają „w rodzinie coś musiało być nie tak”. Niekoniecznie. Czasem poza domem dziecko spotyka coś, co je przerasta, a podobne komentarze pogłębiają poczucie winy rodziców i osłabiają ich poczucie sprawczości. Romana i Anna pracują nad stworzeniem możliwości spotkań dla bliskich osób przeżywających kryzysy psychiczne również poza wolskim szpitalem. Żeby rodzice z innych części Warszawy czy kraju mieli dostęp do sieci, które także ich wzmocnią. Bo z samotności i próżni trudno wydobyć pierwsze haczyki, potrzebne synom i córkom do startu na trasie do zdrowia. I właśnie tak to wszystko się ze sobą łączy.