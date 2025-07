Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Posypały się dwóje i tróje. I to mimo spadającej poprzeczki

CKE robiła wszystko, aby wyniki nie dolały oliwy do ognia w napiętych relacjach między rodzicami a MEN. Szału jednak nie ma. Średnie wyniki to w skali stopni szkolnych dwójka (matematyka), trójka (polski) i słaba czwórka (angielski).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 nie zaskoczyły: rośnie poziom nauczania języków obcych, spada matematyki. Najlepiej wypadł angielski, który jest wybierany przez ponad 97 proc. zdających. Średni rezultat w kraju to aż 70 proc., co jest rekordem. Wcześniej najwyższy wynik z tego przedmiotu osiągnięto w 2022 (67 proc.). Najsłabiej wypadła tradycyjnie matematyka (50 proc.), nieźle polski (66 proc.). Szału jednak nie ma. Średnie wyniki to w skali stopni szkolnych dwójka (matematyka), trójka (polski) oraz słaba czwórka (angielski).

Decyduje jeden punkt

Na podstawie wyników z tych trzech przedmiotów, ocen na świadectwie ukończenia podstawówki, dodatkowych osiągnięć w konkursach przedmiotowych czy zawodach sportowych oraz premii za wolontariat kandydaci są rekrutowani do szkół ponadpodstawowych. Jeśli ktoś nie jest laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej, co gwarantuje miejsce w wybranym liceum czy technikum, musi zbierać punkty ze wszystkich uznawanych przez komisję rekrutacyjną aktywności. Często o dostaniu się do wymarzonej szkoły decyduje punkt, dlatego dzieci i rodzice będą analizować wyniki przede wszystkim pod kątem, czy egzaminatorzy nie zaniżyli oceny.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne muszą liczyć się z interwencjami osób zawiedzionych. W tym roku może ich być więcej, gdyż część dzieci straciła prawo do świadectwa z wyróżnieniem (dodatkowo punktowanym w procesie rekrutacji) z powodu niewliczania oceny z religii do średniej. Wyższy wynik egzaminu mógłby tę stratę zrekompensować. Środowiska ultraprawicowe radzą rodzicom, aby skierowali sprawę do sądu, gdyby okazało się, że dziecko nie dostało się do danego liceum czy technikum z powodu nieuwzględniania oceny z religii do tzw.