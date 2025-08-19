Awantura o lektury. Dlaczego Polacy tak się kłócą o książki, których nie czytają?

Spór o listę lektur szkolnych wraca jak refren przy okazji każdej zmiany ich spisu. Istnieje i taka możliwość, że najzażarciej kłócimy się o nią właśnie z powodu codziennego pomijania faktu istnienia książek.

Pierwsze akordy tym razem były delikatne. 9 lipca ministra edukacji Barbara Nowacka i jej zastępczyni Katarzyna Lubnauer na specjalnej konferencji prasowej chwaliły postępy prac nad reformą edukacji, która ma ruszyć w podstawówkach od 2026 r. Szefowa resortu zapewniała, że setki głosów nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wysiłek najwyższej klasy ekspertów pracujących w Instytucie Badań Edukacyjnych, nadzorowanym przez MEN, doprowadzą do stworzenia szkół lepiej nadążających za światem i potrzebami młodzieży. A kluczem, mówiła ministra, jest uproszczona podstawa programowa, zmniejszenie przeciążenia uczniów i większa autonomia nauczycieli.

Niecałe dwa tygodnie później IBE przeprowadziło webinar na temat szczegółów zmian w podstawie z języka polskiego. Kto nie obejrzał, mógł zaraz potem przeczytać w „Gazecie Wyborczej” wywiad z dr Kingą Białek, koordynatorką pracującego nad nimi zespołu. Metodyczka tłumaczyła, że nauczyciele w podstawówkach, wraz z uczniami, będą wybierać omawiane na lekcjach książki – przynajmniej cztery dłuższe na rok. I że obowiązkowe do przeczytania zostaną tylko trzy „duże” tytuły, w klasach siódmej i ósmej: „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego i „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Właśnie wtedy z setek piersi gruchnęło oburzenie.

Pierwszy zagrzmiał były pisowski szef MON Mariusz Błaszczak w serwisie X: „Będzie to krok w stronę społeczeństwa, które czyta coraz mniej, rozumie coraz mniej i daje się prowadzić byle sloganom”. Zaraz po nim Mateusz Morawiecki: „Systemowego odmóżdżania, które chce zafundować młodym Polakom Barbara Nowacka, wybaczyć nie można”. Telewizja Republika ogłosiła „kolejną akcję-dewastację polskiej szkoły”.