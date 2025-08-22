Edukacja zdrowotna z problemami. Trzeba się wypisać, a nie zapisać. Taka zasadzka nie zadziała

Barbara Nowacka postanowiła dać przeciwnikom edukacji zdrowotnej prztyczka w nos i umieściła ją w środku planu. Co jest oczywiście ukrytą formą zniechęcania do wypisania się z tego przedmiotu. Tylko czy skuteczną?

Barbara Nowacka robi wszystko, aby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym. Będzie takim dla uczniów, którzy nie zdążą w terminie złożyć pisemnego oświadczenia o rezygnacji (za osoby niepełnoletnie muszą zrobić to rodzice). Mają na to czas do 25 września, potem klamka zapadła i już nie będzie można się wypisać.

Kłody prosto pod nogi

Edukacja zdrowotna pierwotnie została zaplanowana jako przedmiot obowiązkowy, co wywołało tak wielki sprzeciw w środowiskach ultrakatolickich, że premier zadecydował inaczej. Rodzice mają prawo wybrać, czy chcą takiej edukacji dla dziecka. Wiele osób może nie chcieć, gdyż PiS przypiął przedmiotowi łatkę demoralizującą i seksualizującą. Za grzech śmiertelny uznał też fakt, iż edukacja zdrowotna zastępuje hołubioną przez tę partię wiedzę do życia w rodzinie. Decyzja Donalda Tuska miała zakończyć wojnę polsko-polską o edukację zdrowotną. Skoro jest tylko dla chętnych, nie ma o co walczyć. Musiało to jednak zaboleć urzędników ministerstwa oświaty, gdyż sabotują decyzję premiera.

MEN zaczął rzucać ludziom kłody pod nogi. Niby przedmiot jest nieobowiązkowy, ale wszyscy uczniowie – inaczej niż w przypadku innych przedmiotów do wyboru – są na niego zapisywani z góry. Dyrektor szkoły o nic nie pyta, tylko wciąga każdego na listę. Ustawodawca założył, że wszyscy chcą, więc 1 września każdy uczeń (dotyczy klas IV-VIII, a w ponadpodstawowych I-III) będzie mieć ten przedmiot w planie. Przypomina to sytuację z wrzucaniem reklam do skrzynek pocztowych. Listonosz wrzuca każdemu, a ci, co tego nie chcą, muszą się nieźle napocić, aby zrezygnować. Rezygnację z edukacji zdrowotnej należy złożyć w formie pisemnej na ręce dyrektora szkoły. Zapewne wymagane będzie osobiste stawienie się rodzica w sekretariacie placówki, aby sekretarka mogła potwierdzić wiarygodność podpisu. To jednak nie koniec trudności.

Najważniejszy jest ostateczny termin złożenia deklaracji. Wyznaczono go na 25 września. Jeśli rodzic przegapi, dziecko będzie na liście uczestników do końca roku szkolnego. Oznacza to, że jeśli przestanie chodzić, będzie mu zaznaczana nieobecność, którą należy usprawiedliwić również w wyznaczonym terminie, np. tygodniowym. Rodzic będzie więc musiał regularnie pisać usprawiedliwienia, a jeśli znowu się zagapi, dziecko będzie miało obniżoną ocenę z zachowania z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności. Półprawdę więc głosi MEN, gdy zapewnia, że edukacja zdrowotna jest przedmiotem nieocenianym i nie ma wpływu na promocję. Urzędnicy nie wzięli pod uwagę oceny za zachowanie, która może być niższa, gdy dziecko będzie miało nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach tego przedmiotu.

Okienko z edukacji

To jednak wciąż nie koniec problemów. MEN narzucił szkołom obowiązek umieszczania religii i etyki na pierwszej lub ostatniej godzinie planu. Ma to sens, gdyż na te lekcje nie chodzą wszyscy uczniowie. Ci, co się nie zapisali, będą mogli przychodzić później do szkoły lub wychodzić do domu wcześniej. Podobnie powinna zostać potraktowana edukacja zdrowotna, tak jednak się nie stało. Szkoła nie ma więc obowiązku tak umieszczać edukację zdrowotną w planie, aby dzieci z niej wypisane nie miały tzw. „okienka” (wolnej godziny).

Jest mało prawdopodobne, aby szkoły same z siebie tworzyły plan przyjazny dla osób, które nie chodzą na żaden z przedmiotów nieobowiązkowych (ani na religię, ani na etykę, ani też na edukację zdrowotną). Nawet gdyby chciały ułatwić życie dzieciom, może to nie być fizycznie możliwe, gdyż przecież jeszcze trzeba uwzględnić potrzeby osób zwolnionych z wychowania fizycznego (dzieci niećwiczące też wolałyby nie mieć okienka). Przedmiotów, które powinny być na pierwszej lub ostatniej godzinie planu lekcji, jest bardzo dużo, zatem niektóre trafią w środek dnia. Choć więc dziecko zostanie wypisane z edukacji zdrowotnej, będzie musiało siedzieć w szkole i czekać na kolejne lekcje. Nie dojdzie do tego jedynie wtedy, gdy z tego przedmiotu wypisze się cała klasa bez wyjątku. Wtedy trzeba będzie zmienić plan.

Wskazanie przez MEN ostatecznego terminu, kiedy można wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej, nie jest wyrazem złośliwości, jak twierdzą rodzice, lecz urzędniczej mądrości. Gdyby nie było żadnego terminu, jest bardzo prawdopodobne, że w końcu deklarację rezygnacji złożyliby wszyscy rodzice i szkoła musiałaby zmieniać plan (zlikwidować klasie okienko) w środku roku szkolnego. Gdy zaś można zrezygnować tylko do ustalonego dnia, zawsze trafi się ktoś, kto zapomni to zrobić, a wtedy na papierze jakiś uczeń na edukację zdrowotną chodzi, lekcja musi być w planie, choćby i w środku dnia. Rodzice mogą też pomyśleć, że nie opłaca im się rezygnować, gdyż dziecko nic na tym nie zyska. I tak przecież będzie siedzieć w szkole.

Wyjątek wśród nieobowiązkowych

Zwolennicy religii przekonywali, że umieszczanie tego przedmiotu na pierwszej lub ostatniej godzinie zachęca do rezygnacji. Szczególnie w klasach najstarszych (ósmej w podstawówce i maturalnej), gdy uczniowie przygotowują się intensywnie do egzaminów. Wtedy dużo osób wypisuje się z katechezy, gdyż brakuje im czasu na naukę. Gdyby religia była w środku dnia, wypisywanie się z niej nie miałoby sensu. Dlatego umieszczanie edukacji zdrowotnej nie na pierwszej i nie na ostatniej godzinie, lecz w środku planu, jest ukrytą formą zniechęcania do wypisania się z tego przedmiotu. Byłoby sprawiedliwe traktować przedmioty nieobowiązkowe jednakowo, jednak Barbara Nowacka postanowiła dać przeciwnikom edukacji zdrowotnej prztyczka w nos.

Edukacja zdrowotna jest więc wyjątkowym przedmiotem wśród nieobowiązkowych. Trzeba się z niej wypisać (jeśli ktoś ma takie życzenie), a nie zapisać (jak na religię czy etykę). Zapominalscy będą mieli problem. Choć uczestnicy nie będą oceniani, to jednak nieobecność należy usprawiedliwić, a gdy się tego nie zrobi w ustalonym przez szkołę terminie, należy się liczyć z obniżeniem oceny za zachowanie. Szkoła ma wolną rękę w kwestii umieszczania edukacji zdrowotnej w planie, co może poskutkować tym, że dzieci, które zostaną wypisane, będą miały okienko (nie będą mogły wyjść ze szkoły). A to wcale nie koniec problemów.

Jak wiadomo, nastolatki są zmienne. Cechą tego wieku jest pochopne podejmowanie decyzji, a potem próba wycofania się z niej. Tak samo będzie z edukacją zdrowotną. Wypiszą się, a potem będą chciały się ponownie zapisać. MEN jednak postanowił, że decyzja o wypisaniu się będzie nieodwracalna. Nie można więc ponownie się zapisać. I to jest najgłupszy pomysł, na jaki mogli wpaść urzędnicy ministerstwa oświaty. Świadczy albo o całkowitym niezrozumieniu, jak działa psychika osób niedojrzałych, albo też o wyjątkowej złośliwości urzędników. Tak nie wolno traktować nikogo, a szczególnie dzieci, które powinny mieć prawo uczyć się na własnych błędach. Jeśli uznały, słuchając tego, co o edukacji zdrowotnej mówią rówieśnicy, np. że warto chodzić, powinny mieć możliwość ponownego zapisania się na listę uczestników.

Autorytety mniej krzykliwe

Rodzic powinien mieć prawo złożyć deklarację udziału dziecka w edukacji zdrowotnej, mimo że wcześniej złożył deklarację rezygnacji. Powinien mieć prawo naprawić swój błąd i ponownie zapisać dziecko. A po jakimś czasie znowu wypisać, jeśli mu się odwidziało lub zmieniła się sytuacja rodzinna. Mało mnie przekonuje argument, że uniemożliwienie wielokrotnego wypisywania i zapisywania na edukację zdrowotną ma zabezpieczyć szkoły przed bałaganem. W szkołach jest tyle bałaganu, że ta jedna sprawa nie zrobi żadnej różnicy. Przecież na religię i etykę dziecko może być wypisywane i zapisywane tyle razy, ile tylko dusza zapragnie.

Owszem, szkoła może zobowiązać osoby, które się zapisują w środku roku szkolnego, aby uzupełniły wiedzę powstałą w wyniku nieobecności, jednak nie może zakazać udziału dziecka w zajęciach, do których ma ono konstytucyjne prawo. Zakazywanie dzieciom uczestniczenia w edukacji zdrowotnej, z której zostały z jakiegoś powodu wcześniej wypisane, może nie być zgodne z Konwencją o prawach dziecka. Zadaniem MEN jest wspieranie dzieci w rozwoju, a nie utrudnianie im tego. Oby się nie okazało, że ministra edukacji łamie prawa dziecka i nawet nie wie, że to czyni.

Gdyby chodziło o religię (wypisałeś się, więc nie możesz ponownie się zapisać), Nowacka zostałaby zgromiona przez autorytety religijne i wycofałaby się z bezprawnej decyzji. Autorytety zdrowotne są mniej krzykliwe, więc ministra zapewne sądzi, że w kwestii edukacji zdrowotnej może robić z dziećmi, co chce, nawet utrudniać dostęp do wiedzy, a i tak nikt się za nimi nie ujmie. Podejrzewam, że pierwszym, który z racji stanowiska ujmie się za uczniami w tej kwestii, będzie krajowy rzecznik praw ucznia. On jeden nie będzie mógł chować głowy w piasek. I będzie wielki wstyd dla Barbary Nowackiej, gdy okaże się, że najciemniej jest pod ministerialną latarnią.

Na miejscu dyrektorów szkół nie czyniłbym rodzicom żadnych trudności, tylko wypisywał i zapisywał na edukację zdrowotną wg życzenia, gdyż takie jest prawo. Prof. Bogusław Śliwerski na swoim blogu (sliwerski-pedagog.blogspot.com) zachęca nauczycieli do przeczytania książki „Buntownicy” Adama Granta. MEN robi wszystko, aby w polskim środowisku oświatowym to był bestseller.