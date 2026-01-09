Anglistka wyrzuciła krzyż do kosza. Cała oświata za to zapłaci? Tylko bez nerwów, proszę

Nauczycielka z Kielna zdecydowała się wyrzucić krzyż do kosza na oczach uczniów. Cokolwiek chciała zrobić, np. pozbyć się symbolu religijnego w świeckiej szkole, zachowała się niepedagogicznie.

Trudno zrozumieć, czym się kierowała nauczycielka, która w trakcie lekcji zdjęła krzyż ze ściany i wyrzuciła go do kosza na śmieci. Wydarzyło się to w podstawówce w Kielnie (woj. pomorskie) 15 grudnia, czyli tuż przed feriami bożonarodzeniowymi. Atmosfera w szkole była przedświąteczna, zapewne słychać było śpiew kolęd, dzieci przygotowywały się do wigilii klasowej.

Przedmioty święte i nieświęte

Niełatwo odnaleźć się w tej świątecznej atmosferze osobom, którym nie jest po drodze z religią i Kościołem katolickim. Ceremonie religijne, których jest dużo w szkole, niektórych mogą drażnić. Zdarza się, że przeciwnicy zamieniania szkoły w dom boży tracą panowanie nad sobą i dokonują nieprzemyślanych czynów, np. profanują symbole religijne. Umieszczanie obiektów kultu w koszu – jako gest niezgody na obecność religii w świeckiej szkole – zdarzało się już wcześniej, jednak nigdy nie zrobiła tego osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne. „Sprawcami” do tej pory byli młodzi aktywiści, uczniowie i uczennice, osoby niedojrzałe. Nauczyciele ograniczali się do zdjęcia krzyża ze ściany i schowania go w bezpiecznym miejscu.

Jako wychowawca prowadziłem z uczniami czynności dyscyplinujące, np. udzielałem pouczeń osobom, które zakryły wiszący w sali lekcyjnej krzyż czapką bejsbolową albo zdjęły go i wrzuciły do szuflady w moim biurku. Młodzi ateiści tłumaczyli, że krzyż jest jedynie „krzyżopodobny”, wygląda jak obiekt kultu religijnego, jednak nim nie jest, ponieważ nie został poświęcony. Podobno kilka takich „krzyży” posiada nauczycielka – dzisiaj już na emeryturze – która prowadzi grupę teatralną w szkole. To nie są przedmioty święte – tłumaczyli uczniowie – tylko rekwizyty.