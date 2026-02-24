Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Paweł Walewski
Paweł Walewski
24 lutego 2026
Społeczeństwo

Marzenia w pigułce

Lek czy suplement? Nazwy niby brzmią znajomo. W aptece jesteśmy jak zagubieni podróżnicy

24 lutego 2026
W świecie dzisiejszych aptek jesteśmy jak ten zagubiony podróżnik – otoczeni nazwami, które brzmią znajomo. W świecie dzisiejszych aptek jesteśmy jak ten zagubiony podróżnik – otoczeni nazwami, które brzmią znajomo. Marcin Bondarowicz
Granica między lekiem a suplementem diety zanika w gąszczu bliźniaczych nazw i agresywnych reklam. A państwo bezradnie przygląda się, jak marketing zastępuje medycynę.
W aptekach suplementy zajmują główne lady i mogą wypełniać nawet 90 proc. ekspozycji.Damian Lemański/Forum W aptekach suplementy zajmują główne lady i mogą wypełniać nawet 90 proc. ekspozycji.

Paweł Iwaszko, farmaceuta i właściciel apteki w Dzierżoniowie, wie to od dawna: do apteki nie przychodzi się dziś po poradę. Przychodzi się z własną diagnozą. Ma więc okazję oglądać z bliska narodową wiarę w cudowne tabletki. Scenariusz jest zawsze podobny: do okienka podchodzi pacjent z miną eksperta, który swoją chorobę rozpoznał między blokiem reklamowym a prognozą pogody. Nie pyta, on żąda. Z gotową receptą w głowie. Zmęczenie? Magnez. Ból głowy? Ibuprom. – Ileż razy ktoś się go domagał, bo bolała go głowa, a po zmierzeniu w aptece ciśnienia odkrywaliśmy, że problem jest poważniejszy i wymaga innego leczenia niż doraźna tabletka – mówi Iwaszko, dodając, że akurat ibuprofen (substancja aktywna w popularnych środkach przeciwbólowych) przy nadciśnieniu to zły pomysł, ponieważ obciąża nerki i ciśnienie podnosi.

Podobnie jest z preparatami „na cukier”. O insulinooporności mówi się dziś wszędzie, ale pacjenci zamiast zgłosić się do lekarza, wolą działać na własną rękę. W końcu w reklamie było powiedziane jasno: „działa”. Problem w tym, że organizm nie zawsze chce współpracować z marketingiem.

Prawdziwą furorę – zwłaszcza wśród kobiet w średnim wieku – robi ostatnio Hepaslimin. Reklama obiecuje, że wystarczy „wziąć na wątrobę”, by przy okazji zyskać smukłą sylwetkę. – Choć mowa o suplemencie diety, przekaz jest tak sugestywny, że ludzie traktują go jak pełnoprawny lek – tłumaczy Iwaszko. Farmaceuta wielokrotnie próbował przekonywać pacjentki, że jeśli mają faktycznie problemy z wątrobą, to lepiej sięgnąć po sprawdzone preparaty lecznicze, zamiast wierzyć, że wyciąg roślinny w minimalnej dawce poprawi jej stan i jeszcze odejmie kilogramów. Bezskutecznie. Bo suplement nie tylko „leczy”.

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Społeczeństwo; s. 35
Oryginalny tytuł tekstu: "Marzenia w pigułce"
Paweł Walewski

Paweł Walewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Wydziału Dziennikarstwa UW. Od 1996 r. na stałe w tygodniku „Polityka”, gdzie zajmuje się tematyką zdrowotną i społeczną, ale jest również dziennikarzem naukowym, popularyzującym osiągnięcia polskiej i zagranicznej medycyny. Poza „Polityką” publikuje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”, portalu „Cancerworld”, magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród prasowych, m.in. Grand Press, The Best European Cancer Reporter Award, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Niemieckich Dziennikarzy Medycznych. Za swoją działalność promującą edukację zdrowotną otrzymał tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2021, Rzecznika Chorych na Raka i nagrodę Czerwonej Kokardki przyznawaną przez środowiska osób żyjących z HIV/AIDS oraz „Złote Pióro Farmacji”.
Reklama