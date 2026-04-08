Agnieszka Gierczak-Cywińska
8 kwietnia 2026
Społeczeństwo

Dzik jest dziki. I bardzo inteligentny. Warszawa z nowym sąsiadem sobie nie radzi

Dzik przy stacji metra Stare Bielany Dzik przy stacji metra Stare Bielany Agnieszka Gierczak-Cywińska / Polityka
Dla dzika miasto jest rewelacyjnym miejscem do życia. Jest tu cieplej niż w lesie, zimy praktycznie nie ma, pokarm nielimitowany, drapieżników brak. Tylko co na to ludzie?

Na warszawskich grupach internetowych wybuchają gorące dyskusje. Po jednej stronie są głównie zaniepokojeni rodzice i właściciele psów, domagający się usunięcia dzików z osiedli. Po drugiej – osoby, które przypominają, że to ludzie, rozbudowując miasto i zajmując kolejne tereny zielone, wkroczyli w przestrzeń od dawna zajmowaną przez zwierzęta. W 2025 r. służby przyjęły ok. 8 tys. zgłoszeń, w których obywatele informowali o obecności dzików w swojej okolicy. W pierwszych trzech miesiącach tego roku liczba ta przekroczyła już 3 tys.

Niegdyś dziki w Warszawie można było zobaczyć w laskach czy zagajnikach na terenie Wawra, Białołęki czy Bielan. Ewenementem były pojedyncze osobniki pojawiające się w innych dzielnicach czy parkach, ale od kilku lat można je spotkać nawet pod blokiem lub wejściem do metra. Co gorsza, także w spokojnych wieczorami miejscach z zadbanymi terenami zielonymi, pełnymi roślinności i pędraków, czyli przy szkołach i przedszkolach.

Dzik: nowy sąsiad

Dziki do miast wprowadziły się stosunkowo niedawno, bo na początku XXI w., gdy lisy na terenach zurbanizowanych widywane są od stu lat. Tylko że ważący 6–8 kg psi kuzyn może przemknąć niezauważony, a podchodzący pod 300 kg odyniec już tak zwinny nie będzie.

Mimo to dla dzika miasto jest rewelacyjnym miejscem do życia. Jest tu cieplej niż w lesie, zimy praktycznie nie ma, pokarm nielimitowany, brakuje drapieżników. Zamiast nich są samochody, autobusy czy tramwaje, ale zwykle na widok kilkusetkilogramowego pieszego zatrzymują się z piskiem i szacunkiem. Chociaż nawet tu prowadzony jest odstrzał, to jednak presja łowiecka jest mniejsza niż w lasach.

W „Polityce” pracuję od 2016 r., od początku jestem związana z redakcją Fiszek Polityki, a od 2025 r. także z Polityka.pl. Wcześniej przez siedem lat pracowałam w portalu internetowym Polskiego Radia. Moja przygoda z mediami zaczęła się w 2006 r., gdy po wyjściu z kina po prostu musiałam podzielić się ze światem swoimi wrażeniami – tak zostałam dziennikarką, a następnie także redaktorką w serwisach internetowych dzisiejszej Polska Press. Dziennikarką kulturalną jednak nie jestem – bardziej od tego, co człowiek tworzy, interesuje mnie to, co dzieje się w jego wnętrzu. Nałogowo słucham audiobooków. Zasiadam w redakcyjnej loży miłośników kotów (ale wyściskam każdego pieska, który się napatoczy).
