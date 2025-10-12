Przejdź do treści
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
12 października 2025
Sport

Mieli wygrać i wygrali. A Litwini pomogli. Pewne trzy punkty w Kownie

12 października 2025
Sebastian Szymański strzelił pierwszego gola w wygranym z Litwą meczu eliminacyjnym do mundialu. Kowno, 12 października 2025 r. Sebastian Szymański strzelił pierwszego gola w wygranym z Litwą meczu eliminacyjnym do mundialu. Kowno, 12 października 2025 r. Maciej Rogowski / Forum
W eliminacjach do mistrzostw świata piłkarska reprezentacja Polski pokonała w Kownie Litwę 2:0. Nie musieliśmy drżeć o wynik.

Prawie cały pierwszy kwadrans meczu upłynął pod znakiem chaotycznych poczynań obu zespołów. I wtedy z rzutu rożnego Sebastian Szymański przymierzył tak dokładnie, że piłka trafiła bezpośrednio do bramki. Takiego „rogala” nie powstydziłby się sam Kazimierz Deyna. Po kilku minutach mogło być jeszcze piękniej, ale w sytuacji sam na sam z litewskim bramkarzem przewrócił się Jakub Kamiński.

Czytaj także: Urban zaczyna dobrze. Lewandowski znów strzela. Pewne zwycięstwo z Finlandią

Sędzia pozwalał na dużo

Kilka ciekawych akcji Polacy przeprowadzali lewą stroną. Obok Kamińskiego również Michał Skóraś próbował przebić się tamtędy na pole karne przeciwnika. Litwini długimi momentami potrafili się utrzymać przy piłce w pobliżu polskiej bramki, ale nasi obrońcy pewnie interweniowali. Pod koniec pierwszej połowy pokazał się Matty Cash i w charakterystyczny dla siebie sposób próbował zaskoczyć silnym strzałem golkipera gospodarzy. Litwini przez cały mecz bardzo ostro traktowali Roberta Lewandowskiego i jego kolegów, szkoda, że sędzia nie potrafił tego ukrócić.

Z szatni po przerwie podopieczni Jana Urbana wyszli wyraźnie ożywieni. Przewaga była wyraźna. Z bliska w trudnej sytuacji pomylił się Lewandowski, później sprawdził umiejętności bramkarza Jakub Kiwior, bliski sukcesu był Kamiński.

W 64. minucie było już 2:0. Po ładnej wymianie podań Szymański spod końcowej linii posłał futbolówkę w stronę Lewandowskiego, a ten przebił się przez trzech Litwinów i strzałem głową zdobył 87 gola w reprezentacji. Humory się poprawiły i swoboda gry też. Oglądaliśmy np. efektowne zagranie piętą naszego kapitana do Casha, który huknął mocno w bramkarza. Świetną okazję miał też Przemysław Wiśniewski.

Czytaj także: Ależ strzał Casha w drodze na mundial. Remisowa niespodzianka w Rotterdamie

Eksperci - podpowiadacze

Z czwartkowego towarzyskiego 1:0 z Nową Zelandią niewiele można było wywnioskować. W pierwszym składzie grali wtedy przede wszystkim rezerwowi i ci, którym brakuje regularnej gry w klubach. Z tej potyczki warto zapamiętać bramkową akcję, a szczególnie jej zakończenie przez Piotra Zielińskiego. Gol niepospolitej urody.

Podczas konferencji prasowej po sparingu z Nowozelandczykami Jan Urban stwierdził, że młodzieży za łatwo przychodzą występy w reprezentacji. Była to aluzja m.in. do pretensji części dziennikarzy i ekspertów, że Oskar Pietuszewski, rewelacja ostatnich miesięcy, 17-latek z Jagiellonii Białystok, nie został powołany do pierwszej reprezentacji. To chyba pierwszy rozdźwięk między Urbanem a dziennikarzami i ekspertami–podpowiadaczami.

Dzisiejsze zwycięstwo było obowiązkowe, jeśli chcieliśmy spokojnie myśleć o drugim miejscu i zapewnieniu sobie prawa do baraży w walce o mundial.

Polakom zostały do rozegrania ostatnie dwa mecze. Na Stadionie Narodowym zmierzą się z Holendrami (14 listopada), a trzy dni później ich rywalami będą Maltańczycy.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
