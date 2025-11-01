Przejdź do treści
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
1 listopada 2025
Sport

Jazda! Doskonały początek Igi Świątek w WTA Finals

1 listopada 2025
Iga Świątek w pierwszym meczu WTA Finals 2025 przeciwko Madison Keys. Rijad, 1 listopada 2025 r. Iga Świątek w pierwszym meczu WTA Finals 2025 przeciwko Madison Keys. Rijad, 1 listopada 2025 r. Stephanie Lecocq / Reuters / Forum
To był doskonały tenis Igi Świątek, a na największe słowa uznania zasłużył serwis. Polka już piąty raz z rzędu jest w czołowej ósemce sezonu i gra w WTA Finals.

W Rijadzie rozpoczął się ostatni w tym roku tydzień wielkich emocji w kobiecym tenisie – turniej WTA Finals dla ośmiu czołowych zawodniczek roku. Na początek rozgrywek w swojej grupie Iga Świątek spotkała się z Madison Keys.

WTA w Rijadzie. Jazda!

Mistrzyni Wimbledonu po jednej stronie siatki, a po drugiej zwyciężczyni Australian Open. Polka była zdecydowanie lepsza, wręcz zdominowała Amerykankę – w setach 2:0 (6:1, 6:2). To był jej doskonały tenis, a na największe słowa uznania zasłużył serwis.

Pierwszy set jak marzenie. 6:1 dla Polki. Amerykanka była bezradna wobec gry Polki, popełniała wszelkie możliwe do popełnienia błędy. Dodać trzeba, że Keys nie występowała w turniejach od sierpniowego US Open, a świetnie usposobiona Polka nie miała litości.

Druga partia rozpoczęła się od kolejnego przełamania przez Igę podania Amerykanki, by po chwili oddać w prezencie swój serwis (po wyraźnych błędach). Niepokój? Nic z tych rzeczy. Wróciła koncentracja i prawie wszystko potoczyło się według scenariusza z pierwszego seta. Przy 5:2 Madison Keys miała dwie szanse na przedłużenie meczu, ale ich nie wykorzystała i w ten sposób po godzinie usłyszeliśmy głośne: jazda! Świetny początek w Rijadzie.

Ustępują tylko wielkim szlemom

Wieńczące sezon rozgrywki, pod różnymi nazwami, istnieją od 1972 r. W ich historii jest trochę polskich wątków. Najpierw dzięki Agnieszce Radwańskiej i jej występom z najlepiej zapamiętanym końcowym sukcesem w 2015 r. w Singapurze. A w ostatnich latach oczywiście z powodu Igi – wygrana w 2023 r. w meksykańskim Cancún.

Polka już piąty raz z rzędu jest w czołowej ósemce sezonu. Dwa lata temu w Meksyku przefrunęła przez zawody bez straty seta (wcześniej dokonała tego Serena Williams w 2012 r.). W finale Polka oddała wtedy tylko jednego gema Jessice Peguli i wróciła na pozycję nr 1 w światowym rankingu. Rok temu, w Arabii Saudyjskiej, po potężnych jesiennych zawirowaniach, pechowo – mimo dwóch wygranych w grupie – nie awansowała do półfinału.

Jak będzie tym razem? Początek dla drugiej obecnie rakiety na świecie nie mógł być lepszy. Oby podobnie było w kolejnych dwóch potyczkach o wejście do jednej drugiej finału. Tenisistki podzielono na dwie grupy, nazwane od największych tenisistek w ostatnich dekadach: „Serena Williams” i „Steffi Graf”. W tej pierwszej obok Polki i Keys znalazły się Amanda Anisimova i Elena Rybakina. W drugiej grupie spotykają się: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.

Właśnie z Paolini podopieczna Wima Fissette’a przegrała 10 października w ćwierćfinale „tysięcznika” w Wuhan i to był jej ostatni występ przed trzytygodniową przerwą. Świątek po krótkim odpoczynku i intensywnych treningach w Warszawie ogłosiła, że jest pod każdym względem dobrze przygotowana do rozgrywek, które rangą ustępują tylko wielkim szlemom. Pierwszy występ dobitnie potwierdził jej słowa. Ale podobne komunikaty wysłały prawie wszystkie przeciwniczki, może poza Rybakiną, która wykupiła bilet wstępu w ostatniej chwili.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
