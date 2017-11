Dlaczego masakry w USA stają się coraz krwawsze?

Z danych Mother Jones – organizacji dokumentującej wszystkie masowe strzelaniny w USA od 1982 roku – wynika, że obecnie zdarzają się one częściej i przynoszą więcej ofiar śmiertelnych niż kilkadziesiąt lat temu. W latach 90. w takich masowych atakach zginęło 159 osób, w latach 2000. już 171, w trwającej dekadzie – co najmniej 381. Wygląda to na niepokojący trend, choć liczba ofiar strzelców stanowi niewielką część wszystkich ofiar śmiertelnych w związku z użyciem broni (to 1,5 proc. z 33 tys. przypadków; dwie trzecie spośród 33 tys. to samobójstwa).

Historia masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Do jednej z pierwszych doszło w 1949 roku w Camden w stanie New Jersey, gdzie weteran amerykańskiej armii zabił 13 swoich sąsiadów. Od tego czasu liczba ofiar strzelanin systematycznie rosła – na kampusie w Austin w 1966 roku zginęło 16 osób, a w 1984 roku w restauracji McDonald’s w San Ysidro w Kalifornii – 21.

W ciągu ostatniego miesiąca przeprowadzono dwa z najbrutalniejszych ataków w historii USA: w Las Vegas Stephen Paddock z okien hotelowego pokoju zastrzelił 58 osób, głównie bawiących się na pobliskim festiwalu muzycznym, a w ostatnią niedzielę w Sutherland Springs w Teksasie Devin Patrick Kelley zastrzelił 26 osób biorących udział w mszy w miejscowym kościele. W czerwcu 2016 roku ochroniarz Omar Mateen zastrzelił 49 osób w nocnym klubie gejowskim Pulse w Orlando.

Dlaczego w tak krótkim czasie doszło do tylu krwawych strzelanin? Zdaniem ekspertów, na których powołują się BBC oraz „Guardian”, jest to problem złożony, ale można wymienić kilka najważniejszych czynników.

1. Dostęp do lepszej i szybszej broni



Sprawcy strzelanin używają broni z magazynkami o dużej pojemności – co pozwala w krótszym czasie wystrzelić więcej naboi bez konieczności przeładowywania broni. Co wprost przekłada się na liczbę ofiar. Eksperci zwracają też uwagę na zniesiony w 2004 roku (po 10 latach obowiązywania) zakaz sprzedaży broni półautomatycznej z dużą pojemnością magazynka.

Co więcej, w USA legalna jest również broń w pełni automatyczna, pod warunkiem, że została wyprodukowana przed 1986 rokiem (według oficjalnych danych w całym kraju zarejestrowanych jest 630 tys. sztuk broni automatycznej!). Dla przykładu: w stanie Connecticut, w którym mieszka zaledwie 4 mln osób, zarejestrowano prawie 53 tys. sztuk broni automatycznej.

Zdarza się też, że zabójcy przerabiają broń półautomatyczną na automatyczną (taką bronią dysponował np. zamachowiec z Las Vegas).

Po strzelaninie w szkole podstawowej w Sandy Hookw Newtown w stanie Connecticut w grudniu 2012 roku, gdzie Adam Lanza zastrzelił 27 osób, głównie dzieci, pojawiła się w amerykańskim Senacie inicjatywa zakazu podobnych modyfikacji broni, ale nigdy nie została przegłosowana.