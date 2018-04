Adam Grzeszak Google, Apple, Facebook, Amazon: oni rządzą światem Czterej jeźdźcy @pokalipsy Światem rządzą giganci gospodarki cyfrowej: Google, Apple, Facebook i Amazon, czyli GAFA. Dla jednych to apostołowie nowego, lepszego świata, dla innych aniołowie zagłady.

Teresa Oleszczuk/Polityka GAFA zyskała już wiele nazw oddających stan emocjonalny świata: „straszna czwórka”, „cyfrowe behemoty”, „jeźdźcy E-pokalipsy”. „Nie patrzyliśmy właściwie na naszą odpowiedzialność i to był duży błąd. To był mój błąd. Dlatego dziś mówię: przepraszam. Stworzyłem Facebooka, prowadzę go i jestem odpowiedzialny za to wszystko, co się z nim dzieje”– mówił Mark Zuckerberg podczas przesłuchania przed senacką komisją badającą okoliczności afery Cambridge Analytica (POLITYKA13).

Zuckerberg, twórca i szef Facebooka, przyznał, że tak naprawdę nie wie, ilu milionów użytkowników dane wyciekły z serwisu (co najmniej 50 mln, a mówi się, że nawet 87 mln) i co się z nimi teraz dzieje. Facebook (FB) będzie próbował to ustalić, a do wszystkich, którzy mogli paść ofiarą nadużycia, wyśle przeprosiny. Zuckerberg ma nadzieję, że fejsbukowicze wybaczą ten błąd, który – jak obiecuje – już się więcej nie powtórzy. Emigracja z Facebooka Tymczasem ruch oburzonych zorganizował akcję #DeleteFacebook, wzywając do kasowania kont w serwisie. Mało kto jednak wierzy, by bojkot mógł zagrozić największemu serwisowi społecznościowemu świata. Już ponad 2 mld użytkowników na całym świecie ma konto na Facebooku. Są obywatelami cyber-state, czyli cyfrowego państwa. Dokąd uciekną? Na Instagrama, WhatsApp? To przecież terytoria należące do FB. Na Google+? Wielu ma konto w tym serwisie, ale mało kto z niego korzysta. Trudno przecież uciec na Snapchata, bo to rozrywka dla gimbazy, a Twitter to serwis mikroblogowy, dobry dla prezydenta Trumpa do rządzenia Ameryką i dla posłanki Pawłowicz do walki z wrogami „dobrej zmiany”, ale Facebooka nie zastąpi. Kłopoty wizerunkowe to dla Facebooka nie nowina. Najczęściej zarzuty dotyczą tolerowania rasizmu, fałszywych wiadomości (fake newsów), mowy nienawiści, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do tragedii. ONZ ostatnio oskarżył serwis, że akceptując pokazywanie aktów przemocy na żywo, przyłożył rękę do ludobójstwa i czystek etnicznych w Mjanmie (Birmie). Facebook kolejny raz bije się w piersi, przyznając, że zawiodła sztuczna inteligencja systemu i ludzka inteligencja weryfikatorów, których zadaniem jest czuwanie, żeby na fejsbukowych profilach nie pojawiały się treści niezgodne z regulaminem. A także by nie tworzono fałszywych kont i nie rozpowszechniano fake newsów. Weryfikatorów na całym świecie (choć nie w każdym kraju) pracuje dla FB 15 tys., ale po ostatnich wydarzeniach Zuckerberg obiecał zaangażować dodatkowych 5 tys. Serwis jest jednak między młotem a kowadłem, bo padają jednocześnie zarzuty o cenzurę i tłumienie prawa do wypowiedzi, czyli tego, czego zabrania pierwsza poprawka do Konstytucji USA. Polscy narodowcy, dotknięci działaniami weryfikatorów, pikietowali nawet w tej sprawie warszawskie biuro FB. Emigracja z Facebooka nie jest rzeczą łatwą także dlatego, że trzeba zostawić za sobą cały cyfrowy dobytek, który się wypracowało, sieć społecznych kontaktów, polubień, masę wspomnień. To właściwie zerwanie ze światem. Kto się na to zdecyduje? – Gromadzenie danych użytkowników i uniemożliwianie ich przenoszenia jest jednym ze sposobów, w jaki potęgi GAFA bronią się przed konkurencją. Póki regulatorzy rynkowi nie wymuszą zmiany tej polityki, użytkownicy będą przywiązani do swoich serwisów – wyjaśnia Michał Kreczmar, dyrektor ds. cyfrowej transformacji w PwC Polska. Strategia jest prosta: jeśli udało ci się zdobyć użytkownika, to za wszelką cenę go trzymaj, metody nie grają roli. Bo użytkownik to żywy pieniądz. To wynika z modelu biznesowego dominującego w internecie. Użytkownicy dużą część usług dostają za darmo, ale mimo to firmy wychodzą na swoje. Facebook w ubiegłym roku zanotował 40,6 mld dol. przychodów i blisko 16 mld zysku. Pieniądze w przytłaczającej części pochodziły z różnych form e-reklamy. Użytkownicy serwisu, wrzucając na darmowego fejsa fotki z wesołych imprez, publikując posty o tym, jak przebiegał trening na siłowni i jaki ciuch kupili, ciężko pracują dla Zuckerberga. Statystyczny fejsbukowicz dostarczył w ostatnim kwartale serwisowi 6 dol. przychodu, a w bogatszych krajach nawet ponad 20 dol. – Towarem, jaki ma do sprzedaży serwis społecznościowy, jest dostęp do użytkowników, ich czas i uwaga. Biznes jest tym bardzo zainteresowany. Ekonomia uwagi to dziś podstawa gospodarki internetowej – wyjaśnia dr Jan Zając, prezes firmy Sotrender, specjalista w dziedzinie marketingowych analiz sieci społecznościowych. Dwie strony platformy Sieć chce wiedzieć o użytkowniku jak najwięcej, a on zwykle niczego nie ukrywa. Wszystkie informacje sieć skrupulatnie gromadzi i analizuje, bo ta wiedza jest jej najcenniejszym zasobem. Potrzebują jej reklamodawcy, ale także rządy, politycy, a coraz częściej i służby specjalne. – Problemem nie jest to, że sieci wykorzystują informacje o użytkownikach, ale to, że nie informują jasno, jakie to są dane, co się z nimi dzieje, do jakich celów są potrzebne. Nie pytają wyraźnie użytkowników o zgodę. Być może afera Cambridge Analytica doprowadzi do uregulowania tej kwestii – uważa Michał Kreczmar. Szansę na poprawę daje też wchodząca w życie unijna dyrektywa o ochronie danych osobowych (RODO). Apple zapowiedział, że nowe standardy zastosuje na całym świecie, reszta na takie poświęcenie nie jest gotowa. Dziś każda firma z realnej gospodarki, każda instytucja, także państwowa, musi być obecna w serwisach społecznościowych – na Facebooku, YouTubie, Instagramie, Twitterze – bo tam toczy się życie. Każde tradycyjne medium, każdy portal informacyjny musi mieć swój profil. To rodzaj ambasady, która ma zachęcać sieciowych turystów do odwiedzin macierzystych stron internetowych, czyli generować ruch na stronie. Formaty reklamowe, jakie oferują serwisy społecznościowe, pozwalają na dotarcie z ofertą dobraną indywidualnie, bo reklamodawca wie dziś o fejsbukowiczu więcej niż on sam o sobie. To jednak sprawia, że serwis nie może przesadzać z chronieniem prywatności, bo wtedy nic nie zarobi. Musi akceptować działalność deweloperów tworzących aplikacje na Facebooka. Wśród nich zdarzają się i takie, jak dzieło tajemniczego naukowca Aleksandra Kogana do przewidywania osobowości fejsbukowicza, które stało się przyczyną afery Cambridge Analytica. „Naszą misją jest budowanie społeczności wszystkich ludzi na świecie. Ważne, by nasza usługa była powszechnie dostępna. Dlatego takie znaczenie ma darmowy model biznesowy wspierany reklamami” – przekonuje Mark Zuckerberg. Podczas przesłuchania zapewniał: jest dla nas ważniejsze, by chronić społeczność Facebooka, niż maksymalizować zyski. Ekonomiści taki system nazywają platformą rynku dwustronnego: po jednej stronie subsydiowana działalność po to, by po drugiej stronie odbić to sobie z nawiązką. Tę metodę stosują też inni członkowie klubu GAFA, a szczególnie Google. Żyje głównie ze sprzedaży reklam towarzyszących darmowym usługom. Popyt nakręca najpopularniejsza na świecie wyszukiwarka. Nic dziwnego, że wszystkie firmy chcą, by ich strony pojawiały się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, zwłaszcza jeśli poszukiwania dotyczą produktów i usług. Teoretycznie wyszukiwarka powinna być neutralna, ale tak nie jest. Na to samo pytanie można dostać różne zestawy wyników, w zależności kto pyta. Oficjalne wyjaśnienie mówi o trosce o klienta. Za wszystkim stoi tajemniczy algorytm PageRank oraz działania reklamowe wykorzystujące wiedzę, jaką o użytkowniku gromadzi Google. Czerpie ją z analizy tego, czego on najczęściej szuka, a także jak wykorzystuje inne serwisy, zwłaszcza mapy (wiadomo, gdzie bywa) albo YouTube. Przydaje się też analiza treści maili, o ile korzysta z google’owskiej darmowej poczty Gmail. Tajemnica korespondencji? Wolne żarty. Sukces ekonomiczny Google polega nie tylko na sprawności wyszukiwarki i sprzedaży linków sponsorowanych, ale także na zagospodarowaniu rynku mikroreklamy internetowej przy jednoczesnej kooperacji z milionami właścicieli stron internetowych, na których reklamy są lokowane. To sprawdzony patent, gdy wehikułem reklamowym dla jednych klientów stają się treści tworzone przez innych klientów. Dziś Google (a formalnie Alphabet, bo taką od niedawna koncern nosi nazwę) zarabia blisko 80 mld dol. rocznie. Wspólnie z Facebookiem obie firmy przejmują piątą część globalnych wydatków reklamowych. – Wzrost rynku reklamy jest niemal w całości konsumowany przez tych dwóch gigantów. To zła wiadomość nie tylko dla tradycyjnych, ale także internetowych mediów – komentuje dr Jan Zając. Ekspert zwraca też uwagę, że przy ogromnej skali biznesu wielcy gracze dbają, by reklama była w miarę dyskretna i mało inwazyjna, by nie denerwować odbiorców. To z kolei sprawia, że pozostali sięgają po uciążliwe formaty reklamowe: mało że irytujące, to jeszcze spowalniające działanie urządzeń mobilnych. W efekcie utrwala się dominacja dwóch gigantów, także pod względem sympatii użytkowników. A za chwilę dołączy trzeci gigant – Amazon. Opracował własną platformę reklamy e-handlu, tak by zakupów nie trzeba było zaczynać na fejsie czy w wyszukiwarce Google. Google, podobnie jak Facebook, jest oskarżany o naruszanie prywatności użytkowników, o niedozwolone wykorzystywanie wiedzy na ich temat, a także rozpowszechnianie fake newsów i toksycznych treści. To robi się coraz większy problem dla GAFA. Poważnym sygnałem ostrzegawczym są plany koncernu Unilever, który na reklamę wydaje najwięcej, bo aż 7,5 mld euro rocznie. Oficjalnie zapowiedział, że nie będzie inwestował w reklamę online na platformach, które tolerują fake newsy, przekazy szkodliwe dla dzieci, mowę nienawiści, rasizm, seksizm i inne podobne treści. To wszystko zagraża wizerunkowi i wiarygodności firmy. Także firmy Marks&Spencer i McDonald’s, kiedy zorientowały się, że Google ich reklamy lokuje na stronach siejących nienawiść (zwłaszcza na YouTube), zapowiedziały bojkot. W Wielkiej Brytanii już kilkaset firm nie chce się reklamować w Google. Wystraszeni szefowie cyfrowego giganta zwalili wszystko na niedoskonałości sztucznej inteligencji, która reklamy umieszczała nie tam, gdzie powinna. Obiecali poprawę i zatrudnienie większej liczby weryfikatorów. Tak więc to decyzji biznesu, a nie ruchu #DeleteFacebook ma powody się bać Krzemowa Dolina. To zjawisko zyskało już nazwę techlash, cyfrowego bata, jakim GAFA może oberwać. Cyfrowe behemoty GAFA zyskała już wiele nazw oddających stan emocjonalny świata: „straszna czwórka”, „cyfrowe behemoty”, „jeźdźcy E-pokalipsy”. Lista zarzutów jest długa – od inwigilacji użytkowników, przez monopolizację cyfrowego świata, niepłacenie podatków, po niszczenie konkurencji. Udział wyszukiwarki Google w globalnym rynku między 2010 a 2017 r. zwiększył się z 89 do ponad 91 proc. Udział systemu operacyjnego Android firmy Google (stosowanego w urządzeniach mobilnych) wzrósł z 4 proc. w 2009 r. do 82 proc. w 2016 r. Google Chrome jest numerem jeden na rynku przeglądarek internetowych. Jego udział wzrósł z 30 proc. w 2012 r. do 52 proc. w 2017 r. W efekcie 69 proc. ludzi przynajmniej raz dziennie używa jakiegoś produktu lub usługi Google. Facebook – największa sieć społecznościowa – rośnie jak na drożdżach. W 2008 r. miała 8 proc. udziału w światowym rynku, a w 2016 r. już 42 proc. Druga największa sieć online, YouTube (przejęta przez Google w 2006 r.), w tym samym czasie zwiększyła udział z 8 do 25 proc. Apple i Google razem inkasują też 85 proc. przychodów ogólnoświatowego handlu aplikacjami. Amazon ma 16-procentowy udział w światowym e-handlu (w USA 70 proc.). Rozrastająca się potęga GAFA nie jest tylko zasługą własnych innowacyjnych rozwiązań, ale też wykupywania rynków, obiecujących start-upów i potencjalnych konkurentów. Google w ciągu ostatnich pięciu lat przejął blisko sto firm, Apple – 50, Facebook – 40, Amazon – 31. Ktoś porównał to do

