Impeachment Trumpa coraz bardziej globalny

Prezydent USA miał wywierać presję na premiera Australii, a jego podwładni naciskali na rządy Włoch i Wielkiej Brytanii. Najnowsze rewelacje nie obciążają Trumpa tak bardzo jak sławetna już rozmowa z prezydentem Ukrainy, ale pokazują globalny zasięg jego działań.

Jak się okazuje, naciski Donalda Trumpa na sojusznicze państwa, aby pomogły mu w dyskredytowaniu krytyków i politycznych przeciwników w kraju, nie ograniczały się do Ukrainy. Z „New York Timesa” dowiedzieliśmy się, że prezydent wywierał presję także na premiera Australii Scotta Morrisona, żeby współpracował z prokuratorem generalnym Williamem Barrem. Barr prowadzi śledztwo mające dowieść, że dochodzenie prokuratora specjalnego Muellera w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 r. było wynikiem spisku demokratów. Nowojorski dziennik, a za nim inne amerykańskie media ustaliły też, że Barr i jego podwładni naciskali na rządy Włoch i Wielkiej Brytanii – nici rzekomej konspiracji prowadziły również do tych krajów.

Czytaj także: Impeachment grozi Trumpowi bardziej niż kiedykolwiek

Wciągnąć zagranicę do krajowych rozgrywek

Najnowsze rewelacje nie obciążają Trumpa tak bardzo jak sławetna już rozmowa telefoniczna z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, gdy szantażował go odmową wsparcia, jeśli nie pomoże mu zebrać materiałów dyskredytujących Joego Bidena, prawdopodobnego rywala Trumpa w wyborach w 2020 r. Stało się to powodem zainicjowania przez demokratów procedury impeachmentu.

Doniesienia pokazują zarazem, jak wielki geograficzny zasięg miały usiłowania prezydenta USA, żeby wciągnąć zagranicę do swoich krajowych rozgrywek, oraz wskazują na uwikłanie w skandal coraz szerszego grona jego najbliższych współpracowników. Oczekuje się teraz, że Barr dołączy do innych pretorianów prezydenta lub wyższych urzędników administracji wezwanych już przez komisje Izby Reprezentantów do przedstawienia dokumentów dotyczących wspomnianych poczynań Trumpa, jak osobisty adwokat Trumpa Rudy Giuliani czy sekretarz stanu Mike Pompeo.

W czwartek zeznania przed komisją ds. wywiadu złoży były specjalny wysłannik rządu na Ukrainę Kurt Volker, który po ujawnieniu rozmowy Trump–Zełenski podał się do dymisji, a w piątek – inspektor generalny służb specjalnych Michael Atkinson, do którego trafiła skarga anonimowego sygnalisty w sprawie tej rozmowy, uznana przez niego za wiarygodną i alarmującą, co potwierdził potem jej stenogram.

Dlaczego Trump szukał pomocy w Australii

Prezydent USA domagał się pomocy od premiera Australii nieprzypadkowo. Doradca Trumpa ds. polityki zagranicznej George Papadopoulos powiedział jednemu z australijskich dyplomatów, że Rosjanie oferują sztabowi materiały kompromitujące Hillary Clinton (chodziło o maile usunięte przez nią z prywatnego serwera). Dyplomata ten poinformował o tym władze amerykańskie jako pierwszy.

Doradcy Trumpa usiłują dowieść, że oferta przedstawiona przez tajemniczego pośrednika Josepha Misfuda była w istocie prowokacją – pułapką zastawioną na Papadopoulosa – z udziałem urzędnika rządu Australii Alexandra Downera. Ten ostatni został rzekomo wysłany przez ówczesną administrację prezydenta Obamy, aby szpiegował, co dzieje się w sztabie republikańskiego kandydata, co miało pomóc w zwycięstwie Hillary Clinton. Podległe Obamie FBI wszczęło śledztwo w sprawie przejęcia maili Clinton przez Rosjan, które w świetle powyższej teorii było konsekwencją tego domniemanego spisku.

Pierwszy krok do impeachmentu

Chociaż na spisek motywowany polityką nie ma wiarygodnych dowodów, Biały Dom, sojusznicy Trumpa w Kongresie i sprzyjające mu prawicowe media, z telewizją Fox News na czele, lansują tę teorię jako propagandową przeciwnarrację dla impeachmentu.

A prokurator generalny William Barr, który według konstytucji ma bezstronnie stać na straży prawa, osobiście angażuje się – podróżując do krajów mimowolnie uwikłanych w skandal – w obronę politycznych interesów prezydenta. Jego działalność demokraci będą się starali przedstawić jako obstrukcję dochodzenia uruchomionego jako pierwszy krok do impeachmentu.