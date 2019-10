Jak wygląda procedura impeachmentu w USA? Trump przechodzi ją jako czwarty

W historii USA przed rządami Donalda Trumpa procedurę impeachmentu wszczęto tylko przeciw trzem prezydentom. Jak to się robi w Ameryce? Wyjaśniamy krok po kroku.

Impeachment to oskarżenie prezydenta przez Kongres o przestępstwa, które zdaniem legislatury uzasadniają usunięcie go z urzędu. Jego zasady określono w uchwalonej pod koniec XVIII w. konstytucji USA. Przewidują, że Kongres powinien zainicjować taką procedurę, jeżeli prezydent dopuści się „zdrady stanu, łapówkarstwa lub innych poważnych zbrodni i wykroczeń”. (Nie tylko zresztą on – możliwy jest też impeachment dowolnego wyższego funkcjonariusza rządu, władz ustawodawczych bądź sądowniczych).

Czytaj także: Jak można usunąć prezydenta USA z urzędu?

Impeachment krok po kroku

Inicjatywa należy do Izby Reprezentantów. Jej komisje mogą najpierw rozpocząć śledztwo w tej sprawie, a następnie sformułować – to zadanie przypada komisji wymiaru sprawiedliwości – tzw. artykuły impeachmentu, czyli konkretne zarzuty. Komisja wymiaru sprawiedliwości może je uchwalić zwykłą większością głosów i wtedy trafiają pod obrady całej Izby, gdzie do ich zatwierdzenia także potrzeba większości ponad 50+1 proc. Uchwalone artykuły-zarzuty stają się swego rodzaju „aktem oskarżenia”.

Sprawę przejmuje następnie Senat, odgrywający rolę swoistego „sądu”, który rozstrzyga o winie. „Skazanie”, czyli zdjęcie z urzędu, wymaga już superwiększości, czyli minimum dwóch trzecich głosów (a więc 67 w stuosobowym Senacie). Obradom Senatu przewodniczy prezes Sądu Najwyższego. Od „wyroku” nie ma odwołania. Pozbawiony władzy prezydent może za to stanąć pod tymi samymi – lub jeszcze innymi – zarzutami przed normalnym sądem (wcześniej taki proces mu nie grozi).

Politycy w roli sędziów

Z konstytucyjnych reguł, a także doświadczeń historycznych wynika, że impeachment to instytucja nie tyle prawna, ile polityczna. Decyzje podejmują nie funkcjonariusze systemu sprawiedliwości, lecz deputowani do Kongresu. To oni rozstrzygają, co było „poważną zbrodnią”. Wśród postawionych na tej drodze prezydentom lub innym członkom rządu zarzutów bywały więc i takie, które nie są przestępstwami w rozumieniu kodeksu karnego, np. obrażanie Kongresu, odmowa wykonywania jego ustaw lub... pijaństwo. I odwrotnie – np. drobna kradzież nie musi być podstawą do impeachmentu.

Za konstytucyjną „poważną zbrodnię” członkowie Kongresu uznają zwykle czyny będące objawem nadużycia władzy, podważające zasady systemu, osłabiające bezpieczeństwo państwa lub powagę i autorytet jego najwyższego urzędu. Nietrudno dostrzec, że stwarza to pole do dość arbitralnej interpretacji wykroczeń.