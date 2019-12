Jair Bolsonaro o pożary w Amazonii oskarża cały świat. I Leonarda DiCaprio

Ultraprawicowy prezydent Brazylii nie ustaje w swojej krucjacie obwiniania innych o nieszczęścia jego kraju. Wcześniej byli to przedstawiciele mniejszości seksualnych, aktywiści społeczni i światowi przywódcy, a ostatnio… Leonardo DiCaprio.

Nie jest tajemnicą, że Bolsonaro bardzo nie lubi, gdy ktoś wtrąca się w wewnętrzne sprawy Brazylii. Sam znajduje się jednak w dość niekomfortowej pozycji, bowiem to właśnie na terytorium jego kraju znajduje się zdecydowana większość amazońskiej dżungli. Rolę tego lasu tropikalnego w globalnym środowisku naturalnym ciężko przecenić – stanowi bezsprzecznie najbogatszy ekosystem lądowy i najmocniej amortyzuje generowany przez człowieka ślad węglowy. Nic więc dziwnego, że na temat Amazonii zdanie mają nie tylko sami Brazylijczycy.

Bolsonaro, Macron i teorie spiskowe

Już przy okazji rekordowych w tym roku letnich pożarów Amazonii brazylijski szef rządu dał jednak do zrozumienia, że dżungli w kategoriach ogólnoplanetarnych postrzegać nie zamierza. Kiedy liderzy państw Europy Zachodniej pod przywództwem francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona zaoferowali finansową i logistyczną pomoc w walce z szybko rozprzestrzeniającym się ogniem, Bolsonaro natychmiast odparł, że pomocy tej nie przyjmie. Pożary Amazonii to według niego sprawa z zakresu polityki krajowej, a udział francuskich żołnierzy z sąsiedniej Gujany Francuskiej w akcjach ratowniczych „naruszałby suwerenność Brazylii”.

Kiedy Macron nie dawał za wygraną, zwiększając nawet kwotę, jaką chciał przeznaczyć na ratowanie lasu, Bolsonaro zarzucił mu wręcz postawę neokolonialną. I trwał przy swoim narodowym ujęciu problemu, pomimo tego, że dżungla płonęła co najmniej w czterech krajach jednocześnie. Kilkanaście dni później, pytany przez europejskich dziennikarzy o źródła pożarów, salwę zarzutów wystrzelił pod adresem ekologów i aktywistów broniących środowiska naturalnego. Zdaniem Bolsonaro to właśnie oni – głównie przedstawiciele międzynarodowych organizacji ekologicznych, jak Greenpeace i WWF – sami podkładają ogień w Amazonii, żeby pokazać światu rzekomo tragiczną sytuację i wyłudzić więcej pieniędzy od darczyńców.

Tłumacząc tę dość pokrętną linię rozumowania, mieszał ze sobą wszystkie najbardziej typowe dla populistycznych polityków teorie spiskowe. Według Bolsonaro wpływu człowieka na globalną katastrofę klimatyczną nie da się udowodnić, a jej pojedyncze manifestacje, jak właśnie pożary Amazonii, są rezultatem sprzymierzenia się przeciwko niemu międzynarodowych (czyli europejskich i amerykańskich) liberalnych lobby, finansowanych przez żydowskie fortuny i napędzanych przez moralnie zepsute ruchy społeczne wywodzące się z humanistycznych wydziałów uczelni wyższych.

Biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie wyskoki brazylijskiego prezydenta, nie powinien zatem dziwić fakt, że na nowy cel swoich ataków wybrał osobę, która wiele z tych cech uosabia. W ubiegłym tygodniu podczas wystąpienia w programie telewizyjnym o bycie mózgiem operacji podpalania amazońskich lasów tropikalnych oskarżył Leonarda DiCaprio. Amerykański aktor od lat zaangażowany jest w walkę z globalnym ociepleniem i dewastacją klimatu na naszej planecie. W 2016 r., odbierając Oscara za główną rolę męską w „Zjawie”, swoje przemówienie zamienił w płomienną krytykę „polityki chciwości”, która jego zdaniem doprowadziła naszą planetę na skraj upadku. DiCaprio od lat wspiera też działalność WWF, nie tylko finansowo, ale również poprzez osobisty udział w akcjach tej organizacji.

Na temat pożarów Amazonii aktor wypowiadał się w ciągu ostatnich miesięcy często – za każdym razem bardzo krytycznie wobec brazylijskich władz. Podejście Bolsonaro do zarządzania zasobami naturalnymi uosabia zresztą niemal dosłownie wspomnianą „politykę chciwości”, o której mówił DiCaprio. Od objęcia urzędu w styczniu 2019 r. prezydent Brazylii zamienił ekologię na inwestycje, dżunglę postrzegając wyłącznie jako źródło dochodów dla państwa.

„Polityka chciwości” Jaira Bolsonaro

Budżet ministerstwa środowiska zredukował o 95 proc., a terenowe delegatury tej instytucji hurtowo pozamykał. Koncernom wydobywczym i drzewnym udzielił nowych koncesji na eksploatację zasobów dżungli, a państwowe agendy i instytuty badawcze chce cenzurować, nakazując im przesyłanie raportów o stopniu degradacji Amazonii najpierw do prezydenckiej administracji, a dopiero potem do mediów i opinii publicznej.

DiCaprio jako wróg narodowy Brazylii sprawdza się z kolei idealnie. Aktor – a więc przedstawiciel moralnie zgniłej grupy społecznej. Miliarder – czyli z definicji przeciwnik „prawdziwego ludu”, na którego obrońcę pozuje się Bolsonaro. Amerykanin – zatem na pewno czyha na bogactwa Południa, bo jest imperialistą. W dodatku współpracuje z WWF. Co z tego, że podczas swojego wybuchu telewizyjnego brazylijski prezydent nie potrafił przytoczyć absolutnie żadnego dowodu na zaangażowanie DiCaprio w rozprzestrzenianie się ognia w amazońskich lasach. Ważne, że z propagandowego punktu widzenia wszystko się zgadzało.

Bolsonaro szuka nowych wrogów

Bolsonaro przeszedł do ofensywy i szuka nowych wrogów, aby chociaż trochę odwrócić uwagę swoich wyborców od coraz gorszej sytuacji w kraju i słabnącej pozycji Brazylii na arenie międzynarodowej. Według ostatnich raportów Amnesty International od momentu objęcia przez niego władzy z kraju wyemigrować mogło nawet milion mieszkańców – głównie do sąsiednich Argentyny, Urugwaju i Peru, ale też do Portugalii.

Ci Brazylijczycy, którzy zdecydowali się zostać w kraju, są z kolei coraz mniej zadowoleni z jego rządów. Niedawny sondaż instytutu badawczego Ibope pokazał, że pozytywną opinię na jego temat ma zaledwie 29 proc. głosujących, aż o 20 pkt. proc. mniej, niż gdy przejmował władzę w styczniu. Wtedy też krytycznie oceniało go tylko 11 proc. ankietowanych – dziś jednoznacznie negatywnie o prezydencie mówi ponad 33 proc. elektoratu.

Prezydent nieefektywny

Bolsonaro okazał się też prezydentem bardzo nieefektywnym – co jest o tyle ciekawe, że brazylijski ustrój urzędowi głowy państwa przypisuje zdecydowanie największe, dużo większe niż w Europie kompetencje ustawodawcze i wykonawcze. Pomimo to spod ręki prawicowego ekstremisty nie wyszła jeszcze żadna z zapowiedzianych w kampanii ambitnych reform gospodarczych i społecznych. Jedyną znaczącą zmianę – reformę systemu emerytalnego – przygotował i przegłosował parlament. Wszystkie inne pomysły Bolsonaro, jak obniżenie podatków dla korporacji, liberalizacja dostępu do broni czy zaostrzenie prawa aborcyjnego, albo nie zmaterializowały się w ogóle, albo zostały właśnie przez wspomniany parlament zablokowane.

Jakby tego było mało, od Jaira Bolsonaro odwrócił się też jego niedawny bliski sojusznik – Donald Trump. Prezydent USA nałożył na Argentynę i Brazylię nowe cła w obrocie stalą i aluminium. Ruch ten może mieć ogromne reperkusje dla brazylijskiej gospodarki, bo to właśnie na amerykański rynek trafia najwięcej (42 proc., 3,4 mld dolarów wartości) brazylijskiej stali. Trump obłoży ją teraz dodatkowymi daninami, bo uważa, że Brazylijczycy nieuczciwie manipulują kursem swojej waluty. A że prezydent USA może być przeciwnikiem zbyt dużej wagi dla Bolsonaro, wziął na cel kogoś, kogo oskarżać może bez konsekwencji. Szkoda tylko, że na jego polityce najbardziej traci Amazonia – a razem z nią my wszyscy.

