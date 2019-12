W Paryżu bez przełomu, bo Putinowi wojna w Donbasie jest potrzebna

Paryskie spotkanie przywódców Francji, Rosji, Ukrainy i Niemiec nie przyniosło przełomu w sprawie Donbasu.

Nadzieja, że rozmowy formatu normandzkiego, jakie odbyły się w Pałacu Elizejskim, zmienią sytuację jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, byłaby nadmiernym optymizmem, może nawet śmiesznością.

Co uzgodniono, a czego nie uzgodniono w Paryżu

To, co się udało, to uzgodnienie wymiany jeńców do końca roku i wstrzymanie działań zbrojnych na trzech kolejnych odcinkach frontu, rozminowanie terenu, nowe przejścia „graniczne” dla ludności oraz rozszerzenie uprawnień OBWE na prowadzenie nocnego monitoringu. Nie jest to może mało, jak na pierwsze spotkanie i rozmowę po trzech latach panującego zamrożenia kontaktów. Oczekiwanie ukraińskiej ekipy, że uda się uzgodnić kwestię kontroli granicy przez Kijów, zwierzchnictwa nad utraconym terytorium czy całkowitego zakończenia konfliktu albo może czegokolwiek w kwestii położenia Krymu, okazało się przedwczesnym. Choć prezydent Zełenski, od czasu objęcia urzędu, nie krył przekonania, że potrafi załatwić wszystko, nawet pokój.

Trzeba jednak przyznać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że przynajmniej w warstwie słownej wyraził pewną stanowczość. Przede wszystkim wspomniał o Krymie, podkreślając, że to ukraińskie terytorium, mówił też o rosyjskiej aneksji ukraińskich ziem. Podkreślił też stanowczo, że nie ma zgody na federalizację Ukrainy. Nie był więc zbyt grzeczny. Pytanie tylko, czy zrobiło to wrażenie na prezydencie Rosji.

Paryskie spotkanie prezydentów Francji, Rosji, Ukrainy i kanclerz Niemiec, czyli formatu normandzkiego, odbywało się w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji. Przede wszystkim wojna w Donbasie wciąż trwa, Krym pozostaje w granicach Rosji, a porozumienia z Mińska zbagatelizowano.

Trudne relacje między uczestnikami szczytu

Spotkanie zwołano przede wszystkim w sprawie pokoju dla Donbasu. Ale relacje między uczestnikami są trudniejsze niż kiedykolwiek. Putin ma świeżo za sobą nieudane rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką w sprawie integracji Rosji i Białorusi, nie miałby ochoty wracać na Kreml z kolejną porażką w kieszeni. Na Zełenskiego czekał w Kijowie koczujący przed jego biurem tłum przeciwników kapitulacji wobec Moskwy. Wyznaczyli prezydentowi czerwone linie, jeśli je przekroczy, godząc się na ustępstwa wobec Putina, będzie miał kłopoty, może nawet kolejny Majdan. W niedzielę przez Kijów przeszła wielka demonstracja. Weterani wojny na Wschodzie, a jest ich blisko 300 tys., nie zawahają się wystąpić przeciwko prezydentowi. W dodatku pozycję Zełenskiego osłabia afera amerykańska, czyli słynna sprawa rozmowy z Donaldem Trumpem, jaka jest dziś prawdziwym skandalem politycznym w Waszyngtonie.

Jakby tego było mało, po zabiciu w niemieckiej stolicy obywatela Gruzji zrobiło się lodowato na linii Berlin–Moskwa. Niemcy oskarżają o to morderstwo Rosję. Kreml zaprzecza wprawdzie, ale nikt mu nie wierzy.

A prezydent Macron musi się mierzyć ze strajkami, jakie od kilku dni paraliżują kraj.

Jak w takiej sytuacji mówić o dobrej atmosferze?

Tego spotkania bardzo chciał Macron, próbując poprawić kontakty z Rosją, zwłaszcza handlowe. Francuscy rolnicy potrzebują rosyjskiego rynku zbytu, niedawno wykrzyczeli w Paryżu, co myślą o polityce rolnej. Ale przede wszystkim chciał go sam Wołodymyr Zełenski, który obiecał Ukraińcom rozwiązanie konfliktu i z tym hasłem wygrywał wybory. Najpierw on sam, a potem jego ugrupowanie Sługa Narodu.

Faktycznie, zmiana prezydenta w Kijowie ociepliła nieco relacje z Moskwą. Na tej fali udało się wymienić więźniów, był wśród nich i Ołeh Sencow, i marynarze ukraińscy, aresztowani przed rokiem w trakcie konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej. Udało się doprowadzić do zwrotu zatrzymanych przez Rosję ukraińskich okrętów i wstrzymania ognia na kilku odcinkach frontu.

Ale na tym właściwie koniec. Tymczasem w Donbasie zginęło już ponad 13 tys. osób, a wojna niezwykle osłabia Ukrainę, także gospodarczo, bo – jak każda wojna – kosztuje wielkie pieniądze i zmusza zwykłych ludzi do wyrzeczeń. Ukraińska gospodarka mocno odczuwa wojenne wydatki.

Putin potrzebuje tej wojny

Problem wydaje się jednak nierozwiązywalny. Bo rozwiązania nie chce Władimir Putin. A tylko on trzyma w kieszeni klucz. To Rosja narusza prawo międzynarodowe, dokonała aneksji Krymu, wspiera separatystów na wschodzie Ukrainy. Ma w tym oczywisty interes: Moskwie zależy przede wszystkim na wewnętrznej destabilizacji Ukrainy, co uniemożliwi integrację europejską i euroatlantycką Kijowa. Po to Putinowi potrzebna jest ta wojna.

Zachód oczekiwał od Putina wykazania się dobrą wolą, ale to chyba nadmiar optymizmu.

Zełenski mówił o wymianie jeńców, wstrzymaniu działań wojennych, wycofaniu z terytorium Ukrainy wszystkich rosyjskich ugrupowań zbrojnych i o przywróceniu ukraińskiej kontroli nad granicą. To nasz granica, mówił. Wtedy gotów byłby przystać na przeprowadzenie wyborów w Donbasie.

Putin chce wyborów w pierwszej kolejności. Chce doprowadzić do federalizacji Ukrainy, co uniemożliwiłoby zbliżenie z Brukselą i popchnęło Ukrainę w stronę Rosji. W Kijowie nie ma na to zgody.

Pierwsze spotkanie Zełenskiego i Putina

Dokumenty podpisane w Paryżu nie są zobowiązujące do jakichkolwiek działań. Tak jak cały normandzki szczyt. To tylko próba powrotu do stołu rozmów, do dialogu, który został przerwany trzy lata temu.

To było pierwsze bezpośrednie spotkanie prezydentów Zełenskiego i Putina, doszło do niego na neutralnym gruncie. Jeśli Zełenski sądził, oczekiwał, że wystarczy jego dobra wola i uśmiech na ustach, a wszystko się ułoży, to chyba jednak się pomylił. Putin był i jest cynicznym graczem. W jego interesie leży osłabianie Ukrainy. Nie zależy mu na zakończeniu konfliktu czy zawarciu pokoju. Dlatego szybkiego zakończenia tej wojny nie będzie, prezydent Zełenski wraca do Kijowa bez spektakularnego sukcesu, jakiego się podziewał. Sam zresztą szczerze to przyznał, mówiąc, że zbyt mało osiągnięto i że o wielu kwestiach nie udało się porozmawiać.

Ale udało się spotkać i nie polec, bo zgody na wybory bez wycofania rosyjskich oddziałów i objęcia kontrolą granicy jednak nie ma. Kolejne spotkanie ma się odbyć za cztery miesiące. Pytanie, na czyją korzyść ten czas będzie pracował.

Fakt, że nie uzgodniono także nowych umów gazowych (obowiązująca dziś umowa wygasa z końcem roku), może wskazywać, że Putin zachował w ręku ten silny argument i że będzie go używał w polityce wobec Ukrainy.