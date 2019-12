Tak złego roku w izraelskiej polityce nie było od dawna

Ten rok w Izraelu przejdzie do historii, ale z niezbyt chlubnych powodów. Czy „jedyna na Bliskim Wschodzie” demokracja to wytrzyma?

Izrael chlubi się, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Jest w tym sporo racji, ponieważ wprawdzie w innych krajach regionu regularnie odbywają się wybory, to przecież nie są one wyłącznym wyznacznikiem pozwalającym uznać państwo za demokratyczne. Co z tego, że w Turcji, Syrii czy Iranie niby jakieś wybory są, skoro zawodzą mechanizmy kontroli władzy? Skoro nie ma w tych krajach wolnych mediów? Skoro władza może wpakować do więzienia każdego, kogo uzna za wroga? Skoro czystki polityczne są na porządku dziennym? Skoro tak naprawdę ośrodek władzy jest tylko jeden? To Izraela przecież nie dotyczy.

Kryzys goni kryzys

Z tezą o „jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie” można jednak polemizować, bo przecież za część regionu uważany jest również na przykład Cypr, a ten należy do Unii Europejskiej. Co więcej, często pada też argument, że trudno uznać za demokratyczny kraj, w którym premier deklaruje, że „Izrael jest państwem wszystkich jego obywateli, lecz tylko Żydów”. Albo jak pogodzić z demokracją istnienie dwóch systemów prawnych: setki tysięcy osadników na Zachodnim Brzegu podlegają izraelskiemu prawu ze wszystkimi jego konsekwencjami (np. prawem głosu w wyborach w Izraelu), natomiast Palestyńczycy izraelskiemu prawu wojskowemu, oczywiście bez praw wyborczych w Izraelu. Tego sporu nie podejmuję się rozstrzygać.

Jedno jest jednak pewne: z izraelską demokracją coś się złego dzieje. Kryzys goni kryzys. Tak złego roku w polityce nie było tu od dawna, może nawet od ćwierć wieku. W 1995 r. atmosfera w Izraelu była straszna. Po podpisaniu porozumień w Oslo ulice opanowane były przez demonstrantów życzących śmierci premierowi Icchakowi Rabinowi, palono jego kukły, przebierano w nazistowski mundur, porównywano do Adolfa Hitlera. „Zdrajca” – to najłagodniejsze z określeń, jakie padały pod adresem ówczesnego premiera. Beniamin Netanjahu był obecny na demonstracjach, na których krzyczano: „Śmierć Rabinowi”. Wiemy, do czego doprowadziła ta zła atmosfera. Morderstwo Rabina z ręki prawicowego żydowskiego ekstremisty zmieniło Izrael na lata i de facto pogrzebało szanse na pokój.

Trzecie wybory w ciągu 11 miesięcy

Dziś w Izraelu znów „straszne dni”, straszny rok. Może nie jest aż tak dramatycznie jak w 1995 r., ale izraelska prasa pisze o pogróżkach śmierci, jakie dostaje sam premier i jego rodzina, a także prokurator generalny Awichaj Mandelblit oraz dwoje prokuratorów prowadzących sprawy przeciwko premierowi.

Ale ten straszny rok jest też z innych powodów, które przejdą do historii jako niechlubne rekordy. Po raz pierwszy w Izraelu nie udało się wyłonić większościowej koalicji po kwietniowych wyborach. Potrzebne były kolejne, we wrześniu, ale i te nie przyniosły rozstrzygnięcia, tzn. żaden z dużych bloków nie dostał wystarczającego poparcia i nie udało się wyłonić żadnej większościowej koalicji. Ani Beniamin Netanjahu, ani jego największy rywal Benny Ganc nie zdołał zmontować większości.

W środę o północy upływał czas wyłonienia nowego rządu, a ponieważ tak się nie stało, 22. Kneset automatycznie sam się rozwiązał. Politycy nie zdążyli jednak przegłosować ustawy wyznaczającej wybory na 2 marca. Teoretycznie do czasu ogłoszenia stanu faktycznego przez prezydenta mają jeszcze kilka godzin na przepchnięcie tej ustawy. Nietypowo wybory 2 marca oznaczają, że Izraelczycy nie będą głosować jak zwykle we wtorek, ale w poniedziałek (to ze względu na przypadające 3 marca święto upamiętniające poległych z nieznanym miejscem pochówku). Wprawdzie 90-dniowy deadline upływa 10 marca, ale akurat wtedy wypada święto Purim. Nie zmienia to jednak zasadniczej kwestii: Izraelczycy do wyborów pójdą trzeci raz w ciągu 11 miesięcy! Tego też wcześniej w Izraelu nie było.

Ale izraelska demokracja ma większe kłopoty. Po raz pierwszy w historii na czele rządu stoi osoba z zarzutami karnymi, choć pamiętać trzeba, że do więzienia wpakowano tu zarówno byłego premiera, jak i prezydenta, a lista byłych ministrów, parlamentarzystów i rabinów mających problemy z wymiarem sprawiedliwości też jest całkiem długa. Jednak premier sprawujący urząd z ciążącymi nad nim zarzutami robi wrażenie. Niewielkim pocieszeniem dla obrońców izraelskiej demokracji jest to, że postawienie zarzutów pokazuje, że instytucje kontrolne działają, jak należy, i nikt, nawet szef rządu, nie ma rozpiętego nad sobą parasola ochronnego. Ale przecież Netanjahu nawet po samorozwiązaniu się Knesetu pozostanie szefem rządu.

Izrael znów przed wyborem

Ale w ciągu najbliższych miesięcy wiele może się zmienić. Na razie najnowsze sondaże wskazują, że koalicja Niebiesko-Białych zyskuje poparcie, Likud je traci. Według badania przeprowadzonego dla Kanału 13 koalicja pod wodzą Ganca może liczyć na 37 mandatów (cztery więcej niż Likud), powiększając swoją przewagę z jednego do czterech deputowanych. Prawica z partiami religijnymi według tego sondażu traci w sumie trzy mandaty (z obecnych 55 do 52). Co więcej, jeśli Gideon Sa′ar odbierze Netanjahu przywództwo w partii, poparcie dla Likudu może zmaleć do 29 mandatów (z obecnych 32), czyli o sześć mniej niż dla Niebiesko-Białych. Sa′ar jako szef Likudu wzmacnia za to partie prawicowe, które przygarną pewnie „sieroty po Netanjahu”, głównie sojusz Żydowskiego Domu-Unii Narodowej, który w tym układzie przekracza 3,25-procentowy próg wyborczy.

Paradoksalnie Sa′ar może wprowadzić mniej posłów Likudu, ale prawica może liczyć na 55 mandatów. To wciąż za mało, by utworzyć rząd, ale potencjalnie Sa′ar może być bardziej „przysiadywalny” dla innych partii niż Netanjahu. Wydaje się, że w takim układzie tzw. duża koalicja Niebiesko-Białych plus cała prawica jest bardziej możliwa, skoro dziś rozmowy koalicyjne rozbiły się głównie o immunitet dla Netanjahu i to, kto jako pierwszy będzie premierem. Na kilka godzin przed upłynięciem terminu zapobieżenia kolejnym wyborom ze strony ludzi premiera popłynęły nieoficjalne sygnały, że jest gotowy zrezygnować z immunitetu, jeśli Ganc poprze aneksję Doliny Jordanu, co było przedwyborczą obietnicą Netanjahu. Po raz kolejny Bibi chciał pokazać, kto tak „naprawdę” da szczęście Izraelowi. Manewr miał też wytrącić Gancowi argumenty z ręki. Tyle że się nie powiódł.

Politycy obarczają się dziś wzajemnie winą za niepowodzenie wyłonienia rządu, ale ludzie wiedzą swoje. Według wspomnianego sondażu to Netanjahu obarczany jest winą za wcześniejsze wybory (uważa tak 41 proc. respondentów). Drugim winowajcą jest Awigdor Liberman, którego wskazuje 26 proc. biorących udział w badaniu, a tylko 5 proc. z nich uważa, że Ganc. Liberman, okrzyknięty kingmakerem, nie chciał poprzeć prawicy z partiami religijnymi ani bloku Ganca ze względu na udzielone mu poparcie przez partie arabskie. Na razie Liberman nie zyskuje w sondażach (może liczyć na 8 mandatów, czyli tyle, ile ma teraz), ale i to może się przecież zmienić.

By te scenariusze miały szanse zaistnieć, Sa′ar najpierw musi wygrać wewnętrzne wybory na szefa Likudu (te odbędą się pod koniec grudnia), co nie jest przecież oczywiste. No i sondażowe układanki na trzy miesiące przed wyborami to jednak wciąż loteria. Sa′ar jako szef partii i premier ma jednak sporo atutów – poza wspomnianą większą zdolnością koalicyjną nie ma bagażu obecnego premiera w postaci afer ciągnących się za rodziną. No i Sa′ar jest o 17 lat młodszy od Netanjahu, co też nie jest bez znaczenia.

Złoty Bibi już nie taki złoty

Pewne jest, że Netanjahu osłabia Likud: od kwietnia jego poparcie maleje. We wrześniowych wyborach stracił trzy mandaty, teraz sondaże dają mu ich jeszcze mniej. Widać, że wyborcy nie kupują już Bibiego w pakiecie, że coś się zmieniło. Dlatego najbliższe tygodnie w Izraelu będą kluczowe – dowiemy się nie tylko, czy era Natanjahu dobiegła końca, ale też – jakim krajem Izrael chce być w najbliższych latach.

Trzy lata temu na placu Icchaka Rabina w Tel Awiwie stanęła 4,5-metrowa złota statua przedstawiająca premiera Netanjahu. Artysta Itai Zalait, autor złotego Bibiego, miejsce wybrał nieprzypadkowo, gdyż poprzednio plac nosił nazwę Królów, a sam Netanjahu nosi przydomek „król Bibi”. Jak tłumaczył później, chciał zwrócić uwagę Izraelczyków na pozycję premiera w kraju. Niektórym statua kojarzyła się jednak raczej z posągami złotego cielca, a minister kultury Miri Regev oskarżyła artystę o nienawiść wobec premiera. Władze miasta nakazały usunięcie posągu, ale w pamięci przynajmniej mieszkańców Tel Awiwu zostało, że nawet wielkiego premiera można obalić z cokołu, tym bardziej że nie jest on właściwie ze złota. A może wcale też nie jest takim wielkim „królem”.